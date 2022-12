Andries Noppert est le gardien de but titulaire (surprise) des Pays-Bas pour cette Coupe du monde 2022. Image: AP

Chômeur en 2021, Noppert savoure sa revanche avec les Pays-Bas

Titulaire depuis le début du tournoi, le gardien hollandais Andries Noppert est une des surprises de ce Mondial. Mais qui est le plus grand joueur de cette Coupe du monde (230 cm) et d'où vient-il? Récit d'une folle trajectoire.

Le gardien de but national néerlandais Andries Noppert est en train de vivre l'histoire que beaucoup de scénaristes ont essayé de raconter dans leurs films, mais dont peu ont réussi. Car ce grand gardien, né le 7 avril 1994 à Heerenveen, a vécu 1001 vies avant de devenir le titulaire surprise de son équipe nationale à la Coupe du monde 2022.

Noppert a galéré dès le début de sa carrière, lorsqu'il a été transféré gratuitement au NAC Breda lors de la saison 2014/2015. En trois ans et demi celui qui, comme tous les jeunes de son âge (20 ans), avait besoin d'accumuler les minutes pour gagner en compétences et en sérénité, n'est entré que six fois en jeu.

Il s'est peut-être dit que tout allait changer en janvier 2018 lorsqu'il a été transféré à Foggia (2e division italienne), que sa chance allait enfin venir, mais il n'a fait que huit pauvres apparitions en 18 mois. Le pire, c'est que son contrat n'a ensuite pas été prolongé, car le club a été relégué en Serie D en raison de difficultés financières.

Ainsi, à l'été 2019, Noppert s'est retrouvé sans club pour la première fois de sa carrière.

Le grand gardien a alors décidé de retourner dans son pays et a retrouvé de l'embauche au FC Dordrecht, un club de 2e division néerlandaise. Dès le début de la saison, Noppert y est entré en jeu à deux reprises pendant 90 minutes et semblait s'établir comme gardien titulaire. Mais il s'est ensuite blessé si gravement au genou qu'il a manqué le reste de la saison. L'entraîneur des gardiens Arben Kasoli était néanmoins convaincu des capacités de Noppert: «Juste après son premier entraînement, je voulais qu'il soit le gardien titulaire.» Mais Dordrecht a changé d'entraîneur et ce dernier n'a pas misé sur Noppert, si bien que son contrat à Dordrecht n'a pas été prolongé.

Ainsi, à l'été 2020, le géant s'est retrouvé à nouveau sans club, pour la deuxième fois déjà dans sa carrière. Il a alors songé à tout arrêter, encouragé par sa famille, qui ne lui voyait aucun avenir dans le métier. Elle lui a même recommandé d'entamer une carrière dans la police. Mais pour Noppert, ce n'était pas une option, il ne voulait pas encore abandonner.

La soudaine ascension

Grâce à la recommandation de son ami Harmen Kuperus, alors entraîneur des gardiens chez les Go Ahead Eagles Deventer, il est finalement engagé en janvier 2021 par le club de première division néerlandais. Noppert devra toutefois attendre encore plus de six mois avant de jouer son premier match officiel. Il débutera en Coupe des Pays-Bas et n'encaissera pas de but contre Almere City.

Valeur sûre. Image: imago

Grâce notamment aux performances d'Andries Noppert, qui garde sa cage inviolée, l'équipe se retrouve en demi-finale de Coupe après quatre victoires mais s'incline 2-1 contre le PSV. Qu'importe, Noppert a enfin eu l'opportunité de montrer de quoi il était capable.

Dès lors, quand le gardien titulaire de l'époque, Warner Hahn, a fait défaut en janvier 2022, le Néerlandais a aussi eu sa chance en championnat. Hahn a quitté le club peu après et Noppert est logiquement devenu le gardien numéro un. Il a d'ailleurs tellement convaincu son entraîneur Kees van Wonderern de son talent que celui-ci a emmené Noppert directement dans son nouveau club, le SC Heerenveen, l'été dernier. Là aussi, Noppert est le numéro un incontesté et se présente comme un solide soutien.

Ses performances ont attiré l'attention de Louis van Gaal, surnommé «La tulipe de fer». Le sélectionneur a appelé en équipe nationale le joueur de 28 ans pour la première fois en septembre pour le match de Ligue des Nations contre la Belgique. Mais à l'époque, Remko Pasveer (Ajax Amstedam) se trouvait encore entre les deux poteaux.

Remko Pasveer. Image: EPA ANP

Malgré une concurrence de renom, comme l'ancien gardien de but du FC Barcelone et de l'Ajax Amsterdam Jasper Cillessen ou Mark Flekken, sous contrat avec le SC Freiburg, Noppert a réussi à se faire une place dans la sélection des Oranje pour la Coupe du monde. Il a été appelé avec Justin Bijlow du Feyenoord Rotterdam et Pasveer.

Avant le début du tournoi, beaucoup s'attendaient à voir l'un des deux derniers cités dans les buts des Bataves. Bijlow est en tête du championnat avec Rotterdam et possède un peu d'expérience, il semblait être le numéro un logique. Et si Louis van Gaal décidait de ne pas le choisir pour débuter, il resterait toujours Pasveer, le premier gardien de l'Ajax, titulaire par le passé en Ligue des champions. En gros: personne ne s'attendait à Noppert.

Mais Van Gaal, qui a toujours eu un faible pour les décisions spectaculaires au poste de gardien de but, a estimé que Noppert était le plus en forme des trois. De plus, l'entraîneur considère Noppert comme un «meilleur footballeur» que Bijlow et Pasveer. Et c'est ainsi que le surprenant gardien s'est retrouvé dans les buts contre le Sénégal lors du match d'ouverture des champions d'Europe 1988.

Lors du premier match des Hollandais. Image: AP

Noppert, un joueur qui était sans club il y a près de deux ans et qui n'avait apparemment plus de perspectives, qui envisageait de mettre un terme à sa carrière pour devenir policier et qui, à l'heure actuelle, n'est apparu que 32 fois en championnat hollandais. Cet Andries Noppert-là a donc fait ses débuts avec les «Oranje» à l'âge de 28 ans, 7 mois et 4 jours sur la plus grande scène footballistique possible.

Le quart de finale contre l'Argentine sera le cinquième match international de Nopert. Jusqu'à présent, il a été très bon, n'encaissant que deux buts, sur lesquels il ne pouvait strictement rien faire.

Van Gaal semble donc avoir eu raison dans son évaluation. Et Noppert a maintenant la possibilité de couronner son propre scénario par un titre de champion du monde.