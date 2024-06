La Nati fait le plein de confiance, un Romand marque encore des points

Cette rencontre a livré un enseignement qui rappelle que l'équipe de Suisse est aussi celle des Romands. Dans la cage, Yvon Mvogo a signé un nouveau clean-sheet grâce notamment à deux superbes arrêts peu avant l'heure du jeu et une troisième en fin de rencontre alors que la Suisse évoluait à dix contre onze en raison de l'impossibilité de remplacer Schär sorti sur blessure, puisque les six changements avaient déjà été opérés.

Après un but d'Elvedi à la 63e, c'est lui encore qui provoquait un pénalty, transformé en deux temps par Shaqiri à la 70e minute, son 31e but en 122 sélections.

L’équipe de Suisse a montré une bien meilleure image en deuxième période, grâce notamment à l’entrée en jeu de Zeki Amdouni. Virevoltant dès ses premiers pas sur le terrain, le Genevois a inscrit le but du 2-0 à peine deux minutes après la reprise. Il n'était pas loin de scorer encore quatre minutes plus tard. Amdouni, percutant entre les lignes, a donné à la Suisse un certain rythme, celui qu'il manquait au cours du premier acte.

Après un bon début de match, la Suisse a ouvert le score à la 20e minute, d'une frappe sublime signée Steven Zuber. A 32 ans bien sonnés, le Zurichois possède toujours cet instinct du buteur qui ne peut faire que le plus grand bien à l’équipe de Suisse. On ne doit jamais cesser de rappeler qu’il avait été l’homme qui avait offert l’égalisation à la Suisse contre le Brésil lors de la Coupe du monde 2018.

1er juin, Roger Federer fête le point le plus important de sa carrière

1er juin 2009: Nadal et Djokovic sont éliminés de Roland-Garros. Federer, qui court désespérément après ce trophée, devient le grand favori. Mais ça se passe mal...

En 2009, Roger Federer avait déjà remporté l'Open d'Australie, Wimbledon et l'US Open au moins une fois. A trois reprises, il ne lui avait manqué que Roland-Garros pour réussir le Grand Chelem calendaire. Mais la bataille de Paris semblait perdue. Federer, jeune marié de 28 ans, n'était plus aussi dominateur et endurant sur la terre battue. En 2009, peu le croyaient encore capable de triompher Porte d'Auteuil. Nadal, contre lequel il avait perdu quatre fois, et Djokovic, semblaient trop forts.