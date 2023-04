Le ballon vient heurter le coude du Luganais Mickaël Facchinetti dans les seize mètres contre: l'arbitre a accordé un penalty à Saint-Gall après avoir consulté la VAR. image: SRF

Scène folle à Lugano: les arbitres sont incohérents sur les mains

Pas un week-end sans discussion sur les penalties consécutifs à des fautes de main. En Suisse, notamment, les arbitres n'ont pas de ligne claire et ça agace joueurs, entraîneurs et spectateurs. Dernier exemple en date: un scénario rocambolesque dimanche à Lugano.

Intentionnel ou non? Mouvement naturel ou non? Bras tendu ou non? Erreur manifeste d'appréciation ou non? Penalty ou pas penalty? Près de cinq ans après l'introduction de la VAR (Video Assistant Referee) et les adaptations de règles en cours, les questions restent les mêmes qu'avant.

Il n'existe toujours pas de ligne uniforme parmi les arbitres, notamment en ce qui concerne l'interprétation des fautes de main dans la surface de réparation.

Des Allemands souples et des Tessinois frustrés

C'est vrai, le travail des arbitres n'est pas facile. Beaucoup de choses se passent dans la zone grise. Peu d'acteurs apprécieraient que l'on se contente de dire que «toucher, c'est toucher» ou qu'«une main est une main». Et nombreux sont les spectateurs ou les joueurs qui jugent les situations subjectivement, en fonction de leur appartenance.

A Lugano dimanche, Monsieur Horisberger a de nouveau eu besoin de consulter la VAR. Image: KEYSTONE

Mais pourquoi les arbitres ne parviennent-ils pas à se mettre d'accord sur la direction à prendre? Dans certains cas, les décisions sont réévaluées de fond en comble après avoir consulté la VAR et, par conséquent, même de légers contacts avec la main entraînent des penalties a posteriori. D'autres fois, les arbitres s'en tiennent à l'idée qu'il doit s'agir de fautes claires pour revenir sur leur décision initiale de ne pas siffler.

En Bundesliga allemande, après des semaines de polémique sur des mains trop sévères sifflées après consultation de la VAR, la tendance est à plus de souplesse et de confiance dans la décision initiale.

Et en Super League? Il y a eu une situation rocambolesque dimanche lors du match Lugano - Saint-Gall. Dans les arrêts de jeu, après une possible main non sanctionnée dans les seize mètres tessinois, les Luganais sont partis en contre et ont pu inscrire le 2-0. Mais voilà: après consultation de la VAR, l'arbitre, Monsieur Horisberger, a accordé un penalty à Saint-Gall pour la main du Luganais Mickaël Facchinetti (qui a d'ailleurs reçu un carton jaune pour cette faute) et a, logiquement, annulé le but de Lugano. Le Saint-Gallois Chadrac Akolo s'est chargé de transformer le penalty. On est donc passé de 2-0 pour Lugano à 1-1, le tout à la 95e. Un sacré scénario!

La scène en vidéo 📺 Vidéo: SRF

La faute en question? Sur un tir violent, Facchinetti joint ses deux mains devant son torse, apparemment pour se protéger. Manque de bol pour lui, le ballon vient heurter son coude.

Trop de place à l' interprétation

En fait, c'est devenu impossible de juger objectivement s'il y a faute ou non. On entend souvent: «On peut la siffler, mais on ne doit pas forcément le faire». Le point de départ pour une ligne claire partagée par les arbitres serait de s'en tenir aux faits. Mais, régulièrement, on est surpris par leurs décisions.

Dans le cas du penalty sifflé contre Mickaël Facchinetti et Lugano, tout serait facile s'il s'agissait d'une faute de main évidente. Philippe Montandon, consultant neutre chez blue Sports, a évalué la situation de la manière suivante:

«La main est clairement visible. Mais est-ce que c'était un mouvement non naturel? C'est une question d'interprétation. En conséquence, on peut défendre la décision de siffler penalty» Philippe Montandon, ex-joueur de Super League et consultant chez blue Sports

D'où la question suivante: peut-on corriger la décision initiale de ne pas accorder penalty lorsqu'il y a une marge d'interprétation?

Renato Steffen, attaquant de Lugano et auteur du 1-0, avait logiquement une autre vision des choses:

«Où doit-il mettre ses mains? Il les a devant le corps, pas écartées. Contre GC, nous avons connu une situation similaire le week-end dernier, mais nous n'avons pas obtenu de penalty. C'est une discussion sans fin, c'est agaçant» Renato Steffen, attaquant du FC Lugano

Le capitaine du FC Saint-Gall, Lukas Görtler, s'est certes réjoui de récolter un point inespéré, mais il a reconnu ne pas être fan de l'interprétation actuelle:

«Aujourd'hui, ça nous a été favorable, d'accord. Pour moi, ça ressemblait aussi à une faute de main en temps réel et non à un mouvement naturel. Mais je ne suis pas fan de cette gestion de la VAR. Je suis pour qu'on l'utilise moins. Ce que nous avons vu cette saison en Super League pour les penalties causés par des fautes de main, c'est de la folie. Je pense que tu dois reconnaître celles-ci sur le terrain. Si tu ne les reconnais pas, la question est la suivante: s'agit-il clairement d'une mauvaise décision (initiale de l'arbitre)?» Lukas Görtler, capitaine du FC Saint-Gall

Trois avis différents, mais qui se défendent tous. Aucune ligne arbitrale claire sur ces situations. Une bonne solution à venir? Non, elle n'est pas en vue. (ram/ats)

