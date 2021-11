Jorginho ou Benzema? On se dispute sur le Ballon d'or à coups de SMS

Julien

C’est justement parce que le jury considère le classement des buteurs plus que la performance collective qu’il pourrait commettre l’imprudence de décerner le trophée à Messi ou Lewandowski. Or Benzema est au-dessus de ces deux adversaires dans la vie de groupe sur le terrain, qui plus est dans une équipe (le Real) qui a empilé les trophées ces 10 dernières années. Il a décroché 4 Ligue des champions (contre 1 seule pour Jorginho) et 3 titres nationaux (contre aucun pour l’Italien). Le seul point commun entre Benzema et Jorginho cette année, c’est qu’ils ont tous les deux qualifiés un pays au Mondial: le premier a aidé la France, le second la Suisse, en manquant ses deux penalties 😂😂