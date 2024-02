Quel choc au sommet regarder? Nos journalistes ne sont pas d'accord

Les affiches des championnats espagnol (Real-Girona) et allemand (Bayer-Bayern) se disputent ce samedi à la même heure (18h30). Laquelle choisir? Débat et sondage.

C'est le rituel de tous les amoureux du football: consulter la programmation du week-end dès jeudi afin d'organiser sa fin de semaine en fonction des matchs à ne pas rater. Or en observant le programme de samedi, on s'est rendu compte que les deux matchs à ne surtout pas manquer ont lieu exactement le même jour et à la même heure (18h30). Que ce soit en Liga ou en Bundesliga, le leader du championnat reçoit son dauphin (qui pointe à deux longueurs) pour un match au sommet. Quelle partie choisir, et selon quels critères? Deux journalistes de watson défendent leur choix.

🇪🇸 Yoann Graber regardera

Real Madrid-Girona

«Pour moi, c'est "LE" match à ne pas rater parce que c'est le duel couperet. Si le Real l'emporte, il aura cinq points d'avance sur Girona à 14 journées de la fin. Autrement dit: un retard extrêmement difficile à combler. D'autant plus si les visiteurs prennent une rouste au Bernabéu, chose possible, tant les merengues sont capables de dérouler contre n'importe quel adversaire quand tout leur sourit. Avec une valise et le moral dans les chaussettes, Girona pourrait perdre gros sur la fin de saison, à commencer par sa fantastique 2ème place. Par contre, si les blanquivermells l'emportent ou font même match nul, ils conserveront toutes leurs chances de titre.»

«Ce match Real Madrid-Girona, c'est Goliath contre David. En football, et en sport en général, il n'y a rien de plus excitant que d'imaginer le petit poucet battre l'ogre et perpétuer ainsi le mythe de la "glorieuse incertitude". Et l'exploit est tout à fait possible: les Madrilènes ne perdaient-ils pas 0-2 à la mi-temps chez eux, le 21 janvier contre le dernier du classement, Almeria? Certes, ils se sont finalement imposés 3-2 – au terme d'un match marqué par plusieurs interventions de la VAR en leur faveur –, mais ce scénario prouve que le Real peut être un colosse au pied d'argile. A moins d'être fan des merengues, tous les (télé)spectateurs vibreront pour une prouesse de Girona. J'en ferai partie.»

«En 23 matchs de Liga, Girona n'a perdu qu'une seule fois. C'était le 30 septembre contre... le Real Madrid. Une fessée 0-3 à la maison. Alors, ce match retour sera aussi l'occasion de voir si le coach catalan, Michel, a trouvé la parade pour contrer l'adversaire. On pourra aussi constater si ses protégés ont réussi à ne pas développer un complexe face aux Madrilènes. Cette rencontre pourrait être forte en enseignements tactiques. De quoi ravir les puristes.»

L'attaquant de Girona Portu et ses coéquipiers conquièrent les cœurs cette saison. Image: keystone

🇩🇪 Julien Caloz regardera

Bayer Leverkusen-Bayern Munich



«Le premier intérêt du choc au sommet de la «Buli» réside dans la façon dont le Bayer va évoluer. L'équipe de la Ruhr est certes invaincue depuis le début de saison, mais son adversaire exerce historiquement une telle emprise sur le football allemand, qu'affronter le Bayern Munich pour le titre n'est jamais anodin mentalement. Leverkusen osera-t-il manquer de respect au "Rekordmeister"? Le Borussia Dortmund en avait été incapable, l'an dernier lors de la dernière journée, perdant son duel à distance (et le titre) face aux Bavarois.»

«À cette première curiosité s'en ajoute une autre: celle de voir une équipe entraînée par Xabi Alonso, dont on dit le plus grand bien et que l'on annonce déjà sur les bancs du Real Madrid ou de Liverpool. Si un grand entraîneur est un homme qui sait gagner de grands matchs, alors ce duel au sommet sera un véritable test pour l'Espagnol, dont l'équipe n'a pas l'occasion de se confronter aux cadors européens cette saison, puisqu'elle participe à la Ligue Europa. Lors du match aller face au Bayern, le Bayer Leverkusen avait décroché le nul (2-2), mais on était en septembre, les matchs ne valaient que trois points, le Bayer n'était qu'une jolie promesse et la pression, ses supporters la buvaient joyeusement au bar.»

Quel match regarderez-vous? Real-Girona Bayer-Bayern Je serai devant SLO-LS, c'te question!

«Enfin, il y a un joueur qui donne très envie de voir chacun de ses matchs et c'est Harry Kane. Attaquant complet, capable de briller dos au but autant que dans la surface, habile aussi bien dans la construction du jeu qu'à la finition, l'Anglais de 30 ans a pris le risque de quitter Tottenham l'été dernier pour remporter enfin un titre. Mais depuis son arrivée, le Bayern a perdu la Supercoupe d'Allemagne et s'est fait sortir par Sarrebruck en Coupe. Il ne reste à Kane plus que le championnat et la Ligue des champions pour espérer soulever un trophée. En ce sens, le choc de samedi compte un peu plus pour lui que pour les autres.»