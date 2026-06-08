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Embolo a tout fait pour suivre la finale de Roland Garros

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Embolo ne pouvait pas rater ça

Entre deux obligations avec la Nati et malgré un emploi du temps très chargé, Breel Embolo a suivi la finale de Roland-Garros et le premier sacre majeur d'Alexander Zverev.
08.06.2026, 15:5108.06.2026, 15:57

Le feuilleton a duré quatre jours. Mardi, pendant que ses coéquipiers de la Nati décollaient pour San Diego, Breel Embolo restait à Zurich: son autorisation ESTA venait d'être invalidée au dernier moment, en raison d'une condamnation pénale datant de 2018.

Ambassade américaine à Berne, demande de visa en urgence, nuits à l'hôtel de l'aéroport de Kloten… l'avant-centre a patienté trois jours avant d'obtenir son sésame jeudi soir. Vendredi midi, il a enfin pu embarquer. Le soir même, le sélectionneur de la Nati, Murat Yakin, l'accueillait avec le sourire sur le parvis de l'hôtel Fairmont.

Un grand moment de sport à ne surtout pas rater

Entre-temps, Breel Embolo avait quand même trouvé de quoi s'occuper. Peu de temps après son arrivée à San Diego, en Californie, il a suivi la finale de Roland-Garros depuis ce qui semble être un studio, sur un ordinateur portable, lors d'une séance photo. Debout devant un fond bleu, il n'a, malgré son emploi du temps, pas perdu une miette de la finale de Roland-Garros.

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Et il a eu le bon goût de tomber sur un grand moment sportif: dimanche, Alexander Zverev a décroché son tout premier titre du Grand Chelem, au terme d'un marathon en cinq sets face à l'Italien Flavio Cobolli (6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1). Pas question pour l'attaquant de 29 ans de rater ça.

La vidéo 👇

Vidéo: watson

La Coupe du monde s'ouvre le 11 juin, et la Suisse fera face au Qatar le samedi 13 juin pour son premier match. (ysc)

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L'équipe de Suisse ne peut pas se passer de ce joueur
La Nati a besoin de Breel Embolo. Son absence s'est faite cruellement ressentir samedi en match amical contre l'Australie (1-1).
Arrivé vendredi soir au camp de base de San Diego après avoir été retardé par les autorités américaines, Breel Embolo était un peu juste pour affronter l'Australie. Mais il devra impérativement être prêt samedi prochain à Santa Clara face au Qatar (21h00 en Suisse).
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