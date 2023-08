Qui est ce coach suisse, fils de dentistes, qui cartonne en Allemagne?

«Elle a réalisé des matches de haut niveau, en phase de possession dans un système en 3-4-3, et sans ballon en 5-3-2. Lors de sa série de victoires la saison dernière, St. Pauli a gagné de nombreux matches avec un seul but d'écart. C'est ce qui fait la différence en 2e Bundesliga: il faut être compact, avoir envie de travailler défensivement et conserver le ballon. St. Pauli peut terminer tout en haut du classement et ses chances de promotion sont de l'ordre de 75%»

Source: Bild am Sonntag