Le FC Saint-Gall remporte la Coupe de Suisse 2026. image: Keystone

Battu en finale, le Stade Lausanne Ouchy peut nourrir des regrets

Les Vaudois ont perdu la finale de la Coupe de Suisse contre Saint-Gall, ce dimanche à Berne (3-0). Il y avait mieux à faire pour David contre Goliath.

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Saint-Gall a remporté la deuxième Coupe de Suisse de son histoire, après celle de 1969. Dimanche en finale à Berne, les Brodeurs ont battu de valeureux joueurs du Stade Lausanne Ouchy (3-0).

Les Vaudois de Challenge League peuvent toutefois nourrir des regrets: ces Saint-Gallois, pensionnaires de l'élite, n'étaient pas imprenables et, surtout, les Vaudois ont évolué à 11 contre 10 durant toute la deuxième mi-temps. Le portier des Verts, Lukas Watkowiak, a été expulsé à la 44e minute suite à une faute de dernier défenseur. Il a accroché Vasco Tritten qui filait seul au but à la suite d'un mauvais dégagement du Saint-Gallois. L'arbitre Luca Cibelli n'a ainsi pas hésité un seul instant à sortir le carton rouge, lui qui était équipé d'une caméra, une première en Suisse.

Aliou Baldé a été l'un des grands artisans saint-gallois de ce succès en finale. Image: KEYSTONE

Mais avec un homme de plus, le SLO n'a jamais réussi à emballer cette partie, hormis les dix premières minutes de la seconde période. Saint-Gall, qui avait ouvert le score dès la 8e minute par Tom Gall – reprenant une offrande d'Aliou Baldé de la tête –, a doublé la mise sur un penalty parfaitement transformé par son capitaine Lukas Görtler à la 65e minute.

La faute sifflée contre les Vaudois, obtenue par l'intenable Baldé – et signalée par la VAR –, risque d'ailleurs de faire beaucoup parler. Les Brodeurs ont inscrit le 3-0 dans les arrêts de jeu par Christian Witzig.

Le Stade Lausanne Ouchy ne deviendra donc pas, cette année, la deuxième équipe de Challenge League à remporter la Coupe. Seul le FC Sion en 2006 a réussi cet exploit. Quatrièmes au classement de Super League, les Sédunois, justement, ont également le sourire ce dimanche, eux qui disputeront les qualifications pour la Conference League grâce au sacre de Saint-Gall. Car les Brodeurs, eux, disputeront celles de l'Europa League.