Henri Guisan (en médaillon) est lié au finaliste de la Coupe de Suisse 2026. image: watson

Un mythe de l'Histoire suisse a été président du Stade Lausanne Ouchy

Le SLO va vivre sa première finale de Coupe de Suisse, dimanche (14h00) à Berne contre Saint-Gall. Et il ferait bien de s'inspirer du pragmatisme de l'un de ses anciens dirigeants: le général Guisan.

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En se baladant sur le web, on découvre parfois des pépites. Comme par exemple sur le site du FC Stade Lausanne Ouchy, qui disputera ce dimanche à Berne (14h00) sa première finale de Coupe de Suisse, contre Saint-Gall.

Sur la page «histoire du club», le pensionnaire de Challenge League nous apprend, dans un court texte, qu'un certain Henri Guisan a été le président du club. Oui, il s'agit bien du général Guisan, chef de l'armée suisse durant la Deuxième Guerre mondiale (1939-1945) et véritable mythe helvétique. Peu de fans de foot, sans doute, étaient au courant de ce lien.

Le général Guisan (1874-1960) est une figure centrale de l'histoire suisse contemporaine. Image: keystone

Le militaire vaudois (1874-1960) est notamment à la source de la stratégie du Réduit national: il a fait construire tout un réseau de fortifications dans les Alpes, où l'armée était censée se replier en cas d'invasion allemande et livrer des combats dans les montagnes. Dans l'opinion publique suisse, le Réduit national a permis à notre pays d'éviter d'être envahi par l'Allemagne nazie grâce à son effet dissuasif: Hitler et ses troupes risquaient de perdre trop de ressources en se battant dans les Alpes, un terrain compliqué.

Conséquence: le général Guisan est devenu une icône nationale. De nombreuses rues dans tout le pays portent son nom, il possède une statue sur son cheval à Ouchy et son portrait a longtemps orné les murs des restaurants. Il vient d'ailleurs d'être décroché de celui du Buffet de la Gare de Lausanne par les CFF, non sans créer une petite polémique.

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Autre preuve de son énorme popularité: en 2011, 51 ans après sa mort, le général a été élu «Romand du siècle» par les téléspectateurs de la RTS.

Henri Guisan a développé la stratégie du Réduit national durant la Deuxième Guerre mondiale. Image: keystone

Avant de devenir une légende, Henri Guisan a donc été président du Stade Lausanne pendant dix ans, de 1929 à 1939. A ce moment, l'entité était encore un club omnisports – il y avait déjà une section football – et n'avait pas encore fusionné avec le FC Ouchy (cette fusion aura lieu en 2000).

Quand il prend les rênes du club lausannois, le natif de Mézières, 55 ans, est déjà un très haut gradé de l'armée suisse. «Le général Guisan fut un président central avisé et visionnaire du club omnisports Stade Lausanne», écrivait le journal Der Bund en avril 1960, quelques jours après son décès.

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Fait intéressant: même pendant la Deuxième Guerre mondiale, le chef de l'armée suisse garde un lien avec le club, comme le précise Der Bund:

«Lorsque l’Assemblée fédérale réunie lui confia le commandement suprême de l’armée suisse le 30 août 1939, sa démission (du rôle de président du Stade Lausanne) fut immédiatement suivie de sa nomination comme président d’honneur du Stade Lausanne. Son accession au grade de général impliqua également son retrait du Comité international olympique, auquel Henri Guisan avait adhéré en 1937.»

Le sport en haute estime

Après la guerre, Henri Guisan n'a plus eu un rôle actif au sein du Stade Lausanne. Mais il a gardé le sport en haute estime, lui qui a créé plusieurs programmes et bureaux sportifs au sein de l'armée. Le Vaudois a déclaré:

«Je crois à la haute valeur du sport, non seulement parce qu’il rend le corps endurant, mais aussi parce qu’il contribue à former le caractère.»

Der Bund nous apprend aussi que «même à un âge avancé, Henri Guisan ne perdit jamais le contact avec le sport. Actif comme cavalier encore alerte, il consacrait souvent le peu de temps libre dont il disposait à assister à des manifestations sportives».

Le SLO a décroché son ticket pour la finale en battant GC (2-0) dans le dernier carré. Image: KEYSTONE

66 ans après la mort du général, son club de cœur dispute sa première finale de Coupe de Suisse et a l'occasion de remporter son premier titre majeur.

Reste à savoir si les joueurs du SLO, outsiders contre les Saint-Gallois de Super League, s'inspireront de leur ancien président et de son Réduit national en misant tout sur le repli défensif.