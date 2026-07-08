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Comment les commentateurs ont réagi au penalty décisif de Vargas

Français, allemand, italien... Le penalty historique de Vargas a fait exploser les commentateurs dans toutes les langues. Montez le son, car c'est frissons garantis!

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La Suisse est en quart de finale. Après la victoire de l'équipe nationale suisse de football mardi soir (ou mercredi matin très tôt, c'est selon) contre la Colombie, les commentateurs télé ont littéralement explosé de joie lors du penalty décisif de Vargas.

C'est maintenant l'Argentine qui attend la Suisse comme prochain adversaire. Le match de quart de finale aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche à 3 heures du matin (heure suisse, oui).

