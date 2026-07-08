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La Suisse est en quarts, revivez cette nuit de folie

La Nati a éliminé la Colombie aux tirs au but en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Une qualification historique qui a fait exploser de joie les supporters suisses.

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Il y a des nuits qui se terminent trop tard pour être raisonnables, mais trop bien pour qu'on les regrette. Dans la nuit de mardi à mercredi, sur la pelouse de Vancouver au Canada, la Suisse a décroché son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde en battant la Colombie au bout du suspense.

Après un 0-0 irrespirable, la Nati s'est imposée aux tirs au but, 4-3, au terme d'une séance qui a probablement provoqué quelques tachycardies à tout un pays.



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Sur le terrain, les Suisses ont résisté, souffert, tenu bon, puis trouvé les nerfs nécessaires au moment le plus cruel du football. Une qualification arrachée au mental, dans une ambiance électrique, qui envoie la Nati parmi les huit meilleures équipes du tournoi.



La fête dans toute la Suisse

Evidemment, la soirée ne s'est pas arrêtée au coup de sifflet final et au OOOUUUIIIII de David Lemos, la voix cassée, sur le dernier penalty, inscrit par Ruben Vargas.

En Suisse romande, malgré l'heure tardive, les supporters sont sortis célébrer cette victoire historique. A Genève, Lausanne, Sion et ailleurs, les rues se sont remplies de cris, de klaxons, de maillots rouges et de drapeaux suisses.

Le genre de scène qu'on ne vit pas franchement tous les quatre matins, encore moins après une séance de tirs au but insupportable pour les nerfs, regardée à une heure du matin un mardi soir (ou mercredi matin, du coup). La dernière fois que la Nati s'était hissée en quarts de finale d'une Coupe du monde, c'était en… 1954.

La suite promet déjà d'être immense. Au prochain tour, la Suisse retrouvera l'Argentine, championne du monde en titre. Autrement dit, une occasion rêvée d'écrire une page encore plus folle de l'histoire du football suisse. Rendez-vous à 3 heures du matin dimanche!