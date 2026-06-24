La Suisse a battu le Canada à Vancouver. image: Keystone

La Nati bat le Canada et termine première de son groupe

Portée par le duo Manzambi-Vargas, la Suisse a battu le Canada mercredi à Vancouver (2-1). Elle finit en tête de son groupe et disputera son 16e de finale de la Coupe du monde le jeudi 2 juillet.

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Mission accomplie! Après des débuts poussifs dans ce Mondial, l'équipe de Suisse a validé pour de bon sa qualification pour la phase à élimination directe, qui plus est en qualité de vainqueur de groupe. Elle affrontera jeudi 2 juillet l'un des meilleurs troisièmes, sans doute celui des groupes G ou J.

Mercredi, elle a fait la différence en deuxième mi-temps, grâce à des réussites de Ruben Vargas et Johan Manzambi, tous deux titularisés par Murat Yakin après leur entrée en jeu fracassante contre la Bosnie (4-1). Le Genevois de 20 ans remplaçait Fabian Rieder en soutien de Breel Embolo, alors que Vargas et Djibril Sow suppléaient Dan Ndoye et Michel Aebischer sur les flancs.

Manzambi indispensable

Avec ces nombreux changements, la Suisse a rapidement eu l'occasion d'ouvrir le score, lorsque Embolo s'est retrouvé seul face à Maxime Crépeau. Mais c'est le gardien canadien qui a remporté ce face-à-face, avant que son défenseur Derek Cornelius ne bloque parfaitement une deuxième tentative de Manzambi (10e).

Ce fut la principale (double) occasion de la première mi-temps sous la toile du bouillant BC Place, le stade de Vancouver évidemment plein à craquer de supporters locaux. La Suisse a globalement bien résisté au pressing adverse, mais a souvent allongé, limitant ses présences dans le camp canadien. Et Gregor Kobel s'est montré plutôt rassurant sur les quelques essais excentrés de Cyle Larin (33e, 41e).

Il n'a toutefois fallu qu'une quarantaine de secondes au retour des vestiaires pour que la Suisse ne fasse la différence, grâce au désormais indispensable Johan Manzambi. Lancé sur le côté droit, le Genevois a trouvé Vargas seul au deuxième poteau et le Lucernois a ajusté Crépeau d'une frappe sèche (46e).

Le Canada, qui avait besoin d'un match nul pour finir en tête du groupe, a naturellement accentué son pressing et la Suisse en a profité pour doubler la mise. Sur un long ballon, Embolo a attiré trois défenseurs canadiens avant de décaler subtilement Manzambi pour le 2-0 (57e). Trois buts et une passe décisive dans ce Mondial: et dire que le diamant suisse a commencé deux matchs sur le banc!

Un espoir canadien

Refroidi par ces deux réussites, le public canadien a malgré tout repris espoir à la 76e grâce à un joueur entré en jeu quelques secondes plus tôt: Promise David. L'attaquant de l'Union Saint-Gilloise a exploité une intervention manquée de Nico Elvedi pour réduire la marque du bout du pied.

Mais les hommes de Murat Yakin ont su resserrer leur garde lors d'une fin de match tendue et hachée. Gregor Kobel a été impérial sur les quelques incursions canadiennes et ses coéquipiers n'ont pas été intimidés par le brouhaha des partisans de l'Unifolié dans le temps additionnel.

Vainqueure du groupe B, l'équipe de Suisse va maintenant disposer d'une semaine de repos avant d'attaquer les choses sérieuses. Elle sera de retour à Vancouver le 2 juillet.

(ats/roc)

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