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CdM 2026: Thomas Müller recommande Johan Manzambi au Bayern

Il milite pour que son club recrute la nouvelle star de la Nati

Fan de Johan Manzambi, Thomas Müller pousse son club de cœur, le Bayern Munich, à s’intéresser de près à la pépite de l’équipe de Suisse.
22.06.2026, 06:5722.06.2026, 06:57

Si certains, avant Suisse–Bosnie, ne le connaissaient pas encore, malgré sa saison flamboyante à Fribourg, couronnée par une finale de Ligue Europa, il est désormais impossible de l’ignorer: avec son entrée déterminante, ses percées vers l’avant et ses deux buts jeudi à Los Angeles, Johan Manzambi s’est révélé aux yeux du monde.

Thomas Müller, lui, le connaissait depuis longtemps, en suiveur attentif de la Bundesliga, un championnat qu’il a fréquenté pendant près de 20 ans et où Manzambi a brillé semaine après semaine au cours de la saison. D'ailleurs, Müller n’a pas hésité à le sélectionner sur la console. «Dans mon jeu de manager, je l’ai depuis longtemps dans mon équipe», a-t-il déclaré au micro de MagentaTV, une chaîne où il officie comme consultant durant cette Coupe du monde.

Le superbe but de Manzambi qui a mené la Nati vers la victoire

La légende du Bayern, retraitée des terrains depuis l’année dernière, a poursuivi en faisant l’éloge du Genevois et en invitant son club de toujours, ou presque, à se positionner sur lui.

«Pour moi, c’est un joueur que le Bayern devrait suivre de près. On sent sa polyvalence et son insouciance, mais aussi une certaine maturité dans ses prises de décision. Son éthique de travail est également au rendez-vous. Il évolue à Fribourg, dans une équipe où l’on travaille bien. Je trouve que son développement est vraiment très intéressant.»
Thomas Müller

Le contrat de Johan Manzambi à Fribourg court jusqu’en 2030. Mais il ne fait aucun doute que le Suisse quittera la Forêt-Noire bien avant, peut-être même dès cet été s’il continue de briller comme il le fait à la Coupe du monde.

Cependant, les transferts ne sont pas à l’ordre du jour, malgré l’intérêt de plusieurs grands clubs européens ces derniers mois. Lorsque les propos de Müller lui ont été rapportés, Manzambi a souri, se contentant de répondre: «Je suis toujours à Fribourg. Je me concentre sur la Coupe du monde. Je ne sais pas ce que je ferai la saison prochaine».

On vous parlait de l'intérêt de certains clubs pour Manzambi ⬇️

Tout le monde s’arrache le joyau romand de la Nati

Le Bayern ressemble au club idéal pour un garçon comme Johan Manzambi. Il y franchirait une étape tout en continuant d’évoluer dans un championnat et un environnement allemand qu’il connaît bien, lui qui a rejoint Fribourg en 2023 en provenance de Servette. Le Bayern est également un club qui travaille bien, toujours dans le calme, avec une forte culture de l’institution et du collectif, loin des excès du star-system.

A Munich, Manzambi côtoierait sa première idole de jeunesse: le portier Manuel Neuer, toujours en activité. Et oui, il faut rappeler que le Genevois a débuté le football en tant que gardien de but, avant que son frère ne l’incite à quitter les cages.

(roc)

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