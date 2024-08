Sur quelles chaînes regarder le foot en Suisse? Le guide complet

Les principaux championnats européens reprennent peu à peu et une fois encore, il y a eu des changements à l'intersaison, et pas seulement du côté des joueurs et des clubs. Les diffuseurs se sont activés et cela vous impacte. On fait le point sur la répartition des droits TV.

Niklas Helbling

Plus de «Sport»

La pilule est dure à avaler pour les fans de foot en Suisse. blue Sport a augmenté ses tarifs et délaissé certaines ligues à DAZN, qui s'installe de plus en plus dans le paysage médiatique et sportif local. Résultat: il faudra multiplier les plateformes et les chaînes de télévision, et donc débourser beaucoup, pour avoir accès aux grands championnats, à la Ligue des champions et à la Super League.

La situation est telle qu'on se dit avec exagération que bientôt, une mi-temps sera diffusée sur telle ou telle chaîne, et l'autre retransmise sur une autre plateforme. Nous en sommes encore loin, mais avouons qu'il n'est pas simple de s'y retrouver. C'est pour cela que nous avons compilé ci-dessous les différentes compétitions et leurs diffuseurs.

La répartition des droits pour la saison 2024/2025

Ligue des champions: toutes les rencontres sur blue Sport. Un match par tour de la phase de groupes sera diffusé en direct sur la RTS, ainsi que la finale. Cela correspond à 17 rencontres, finale comprise. Canal+ retransmettra également certaines des meilleures affiches.

toutes les rencontres sur blue Sport. Un match par tour de la phase de groupes sera diffusé en direct sur la RTS, ainsi que la finale. Cela correspond à 17 rencontres, finale comprise. Canal+ retransmettra également certaines des meilleures affiches. Ligue Europa: toutes les rencontres sur blue Sport. La RTS diffusera la finale et 17 matchs à partager avec la Ligue Conférence.

toutes les rencontres sur blue Sport. La RTS diffusera la finale et 17 matchs à partager avec la Ligue Conférence. Ligue Conférence: les meilleures rencontres sur blue Sport. La RTS retransmettra la finale et 17 matchs à partager avec la Ligue Europa.

les meilleures rencontres sur blue Sport. La RTS retransmettra la finale et 17 matchs à partager avec la Ligue Europa. Super League: toutes les rencontres sur blue Sport. La RTS diffusera le match du samedi soir à 20h30.

toutes les rencontres sur blue Sport. La RTS diffusera le match du samedi soir à 20h30. Challenge League: toutes les rencontres sur blue Sport (certaines sans commentaires).

toutes les rencontres sur blue Sport (certaines sans commentaires). Premier League: toutes les rencontres en français sur Canal+ et en allemand ou italien sur Sky Sport. 190 matchs seront retransmis en français sur blue Sport via Canal+.

toutes les rencontres en français sur Canal+ et en allemand ou italien sur Sky Sport. 190 matchs seront retransmis en français sur blue Sport via Canal+. Ligue 1: toutes les rencontres sur DAZN.

toutes les rencontres sur DAZN. Bundesliga: toutes les rencontres sur Sky Sport et tous les matchs du vendredi et du dimanche sur DAZN.

toutes les rencontres sur Sky Sport et tous les matchs du vendredi et du dimanche sur DAZN. La Liga: toutes les rencontres sur blue Sport.

toutes les rencontres sur blue Sport. Serie A: toutes les rencontres sur DAZN. Les meilleures affiches sur Sky Sport.

toutes les rencontres sur DAZN. Les meilleures affiches sur Sky Sport. Liga Portugal: les deux meilleurs rencontres par journée sur blue Sport.

les deux meilleurs rencontres par journée sur blue Sport. Eredivisie: deux rencontres par journée sur blue Sport et Sky Sport.

deux rencontres par journée sur blue Sport et Sky Sport. Saudi Pro League: trois rencontres par journée sur blue Sport et deux matchs par journée Sky Sport.

trois rencontres par journée sur blue Sport et deux matchs par journée Sky Sport. Women's Champions League: les meilleures rencontres sur DAZN.

les meilleures rencontres sur DAZN. Women's Super League (Suisse): toutes les rencontres sont retransmises sur la plateforme awsl.ch.

Bons matchs!