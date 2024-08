Le Real Madrid redoute la saison à venir pour une raison précise

Un petit air de Suisse à Varsovie

Le match Real Madrid-Atalanta sera dirigé par le Schwytzois Sandro Schärer. Il sera assisté de ses compatriotes Stéphane De Almeida et Jonas Erni. C'est une belle récompense pour celui qui a sifflé à deux reprises à l'Euro en Allemagne. Il était notamment aux commandes de Géorgie-Portugal et avait rendu fou un certain Cristiano Ronaldo. En cause: deux pénaltys non accordés et qui, s'ils l'avaient été, auraient semblé particulièrement généreux. Le quotidien portugais A Bola qualifiait néanmoins la performance de Sandro Schärer d’«incohérente», ce qui n'a pas empêché l'UEFA de maintenir sa confiance en l'arbitre suisse. Notons enfin la présence du Zurichois Berat Djimsiti dans les rangs de l'Atalanta. Albano-suisse, il défend les couleurs des Aigles en sélection, après avoir joué pour la Nati dans les équipes jeunes.