Le «défenseur le plus fou» prend sa retraite: ses 5 craquages mythiques

Pepe (41 ans) a décidé de ranger ses crampons la semaine dernière. Défenseur central légendaire, il laisse aussi le souvenir d'un joueur agressif, qui a perdu plus d'une fois ses nerfs.

C'est un personnage culte du football de ces 20 dernières années qui a annoncé sa retraite la semaine dernière. Pepe – Képler Laveran Lima Ferreira, de son vrai nom – a en effet décidé de raccrocher les crampons, à 41 piges.

Le palmarès du défenseur central portugais est aussi impressionnant que sa longévité: il compte notamment un Euro (2016), trois Ligues des champions (toutes avec le Real Madrid, en 2014, 2016 et 2017), trois championnats d'Espagne et quatre du Portugal.

Ses larmes après l'élimination de la Seleçao en quarts de finale de l'Euro en juillet face à la France – son dernier match – ont ému le monde entier et ont dévoilé un côté attachant du Lusitanien.

Mais, malgré cette démonstration de sensibilité, Pepe restera dans les mémoires comme un défenseur extrêmement rugueux, qui a dépassé les limites plus d'une fois, avec des interventions aussi violentes que dangereuses. Au total, il aura écopé de 185 cartons jaunes et 15 rouges (dont 9 expulsions directes) en 737 matchs disputés en club. Voici ses 5 plus gros craquages👇

La main de Messi écrasée

La première crasse de cette liste n'est pas la plus spectaculaire, mais elle a dû être très douloureuse pour sa victime: Lionel Messi. Lors de ce quart de finale aller de la Coupe d'Espagne 2012, le défenseur du Real Madrid écrase avec ses crampons la main du prodige du FC Barcelone, tandis que celui-ci est à terre après une intervention fautive sur lui d'un autre Madrilène.

La vidéo 📺 Vidéo: youtube

L'arbitre ne voit pas le méfait de Pepe, qui s'en sortira indemne (la VAR n'est pas encore en action à cette époque). Plus tard, le Portugais présentera ses excuses dans un communiqué de son club, sans toutefois avouer sa faute: «C'était un acte involontaire. Mais si Messi se sent offensé, je lui présente mes excuses. Je me livre corps et âme, jamais il ne m'est venu à l'idée de faire du mal à un confrère». Au vu de la suite de cette liste, cette dernière phrase a de quoi faire sourire.

Comme au hockey

Pepe a été l'un des acteurs majeurs des légendaires et si rugueux Clasicos des années 2010 face au FC Barcelone, jouant souvent le vilain rôle. Outre Messi, l'une de ses victimes de choix était le latéral brésilien du club catalan, Dani Alves. Lors d'une rencontre au Santiago Bernabéu, le défenseur du Real Madrid – complètement en retard sur le ballon – avait littéralement bodychecké Dani Alves, avec une charge qui n'a rien à envier aux hockeyeurs. «Ne pas faire le voyage pour rien», définition👇

La vidéo 📺 Vidéo: youtube

Une gifle et un rouge

Son dernier coup de sang, Pepe l'a connu en décembre dernier, alors sous le maillot du FC Porto. A la 48e minute du choc contre le Sporting Lisbonne, les «Portistas» obtiennent un coup franc à mi-terrain, que Pepe veut jouer rapidement. Mais le latéral du Sporting Matheus Reis vient se positionner juste devant le ballon, pour empêcher Pepe de s'exécuter. Suffisant pour rendre furax ce dernier, qui envoie une gifle dans le visage de son adversaire.

Reis, en sang, s'écroule puis se roule au sol. L'arbitre va consulter la vidéo et, sans surprise, sort un carton rouge logique pour Pepe.

La vidéo 📺 Vidéo: twitter

10 matchs de suspension

Le plus gros pétage de plomb de Pepe a eu lieu face à Getafe au printemps 2009, lors d'un match de championnat espagnol. Ce jour-là, le défenseur du Real Madrid déséquilibre l'attaquant adverse, Casquero, dans les seize mètres à la 87e minute et lui assène, de rage, plusieurs coups de pied dans les jambes et le dos. Pour parachever son œuvre, il expédie un coup de poing à un autre adversaire venu défendre Casquero. Le Portugais écopera d'une suspension de 10 matchs.

La vidéo 📺 Vidéo: twitter

La talonnade sournoise

Oui, Pepe avait un don pour frapper là où ça fait mal. Roberto Lago, joueur du Celta Vigo, peut en témoigner. Lors d'un match de Coupe d'Espagne en 2012, le latéral gauche galicien a reçu un coup de pied de Pepe dans les parties intimes.

Et, comme ça avait été le cas avec la main de Messi, le défenseur du Real Madrid a commis son méfait assez discrètement pour ne pas être inquiété par l'arbitre. Le Lusitanien a asséné son coup d'une talonnade: après avoir frappé le ballon, il a prolongé son geste pour toucher un autre type de balle.

La vidéo 📺 Vidéo: youtube

C'est certain, Pepe laissera une trace dans le football. Au propre, comme au figuré.