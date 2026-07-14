Yann Sommer s'est engagé à 37 ans pour trois saisons avec le Club Bruges. Image: X

On connaît le nouveau club de Yann Sommer

Le portier suisse s'est engagé avec le Club Bruges, récent champion de Belgique. Il évoluait à l'Inter Milan ces deux dernières saisons.

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Yann Sommer, libre de contrat après son départ de l'Inter Milan fin juin, s'est engagé à 37 ans pour trois saisons avec le Club Bruges, a annoncé mardi le club champion de Belgique sur X.

Le gardien suisse (94 sélections), qui avait pris sa retraite internationale après l'Euro-2024, a passé 10 ans au Borussia Mönchengladbach avant de rejoindre le Bayern Munich en janvier 2023 pour remplacer Manuel Neuer, gravement blessé.

Ces deux dernières saisons, il avait porté le maillot de l'Inter, remportant deux titres de champion d'Italie et atteignant la finale de la Ligue des champions (perdue face au PSG) en 2025. (jzs/afp)