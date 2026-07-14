On connaît le nouveau club de Yann Sommer
Le portier suisse s'est engagé avec le Club Bruges, récent champion de Belgique. Il évoluait à l'Inter Milan ces deux dernières saisons.
Yann Sommer, libre de contrat après son départ de l'Inter Milan fin juin, s'est engagé à 37 ans pour trois saisons avec le Club Bruges, a annoncé mardi le club champion de Belgique sur X.
The start of a new chapter. 🥰— Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 14, 2026
Yann Sommer tekent tot 2029 bij Club! 🔵⚫️ pic.twitter.com/MoHlQi2gA2
Le gardien suisse (94 sélections), qui avait pris sa retraite internationale après l'Euro-2024, a passé 10 ans au Borussia Mönchengladbach avant de rejoindre le Bayern Munich en janvier 2023 pour remplacer Manuel Neuer, gravement blessé.
Ces deux dernières saisons, il avait porté le maillot de l'Inter, remportant deux titres de champion d'Italie et atteignant la finale de la Ligue des champions (perdue face au PSG) en 2025. (jzs/afp)
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