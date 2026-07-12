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La Nati nous a donné des frissons durant tout ce Mondial

La Suisse a été éliminée ce dimanche par l'Argentine en quarts de finale du Mondial. La fin d'un superbe parcours, riche en émotions et en moments forts.

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L'équipe de Suisse a quitté cruellement la Coupe du monde, ce dimanche matin. Une défaite en quart de finale au bout du suspense contre les Argentins, après les prolongations (3-1).

Ce match a offert aux fans de la Nati de fortes émotions, entre joie, espoir, peur ou tristesse. Mais aussi des sentiments comme la fierté. Durant tout ce Mondial, Murat Yakin et ses hommes ont fait vibrer le pays avec leurs exploits. Toute la Suisse s'est même mise à rêver de l'impensable: un sacre mondial.

Notre humeur sur le parcours de la Nati👇 Humeur Merci les gars, vous avez été magnifiques!

Cette première étoile sur le maillot ne viendra donc pas cette année. Mais cette superbe épopée restera gravée dans les mémoires de tous les supporters de l'équipe nationale suisse. Dans chacun des six matchs disputés par la Nati – Qatar, Bosnie, Canada, Algérie, Colombie et Argentine –, il y a eu des moments forts, à la fois sur le terrain, sur le banc de touche et dans les tribunes. On vous fait revivre ces instants à travers notre vidéo, qui compile les scènes les plus intenses et mémorables du superbe parcours de la Suisse en Amérique du Nord.

La vidéo Vidéo: watson

Les Helvètes espèrent désormais franchir enfin les quarts de finale d'une grande compétition. La prochaine tentative aura lieu lors de l'Euro 2028, qui se disputera en Angleterre.

Les demi-finales de cette Coupe du monde 2026 sont donc connues: France-Espagne, mardi (21h). Puis Angleterre-Argentine, mercredi (21h). Au moins, sans la Suisse dans la suite du tournoi, les cœurs des fans de la Nati ne seront pas mis à rude épreuve.