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Mondial: Neymar (Brésil) prend sa retraite internationale

Brazil&#039;s Neymar (10) celebrates after scoring from a penalty kick during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, ...
Neymar ne portera plus le maillot de la Seleçao.image: Keystone

Neymar a pris sa décision concernant son avenir avec le Brésil

La défaite en 8e de finale du Mondial contre la Norvège (1-2), dimanche, restera le 130e et dernier match de Neymar avec la Seleçao. Il a annoncé dans la foulée sa retraite internationale.
06.07.2026, 07:3606.07.2026, 07:36
Niklas Helbling
Niklas Helbling

Après l'élimination la plus précoce du Brésil en Coupe du monde depuis 1990, Neymar n'a pas pu retenir ses larmes. Encore sur la pelouse, le joueur de 34 ans s'est effondré avant d'éclater en sanglots, après cette défaite en 8e de finale face à la Norvège (1-2).

La déception était immense de voir la Seleção être une nouvelle fois restée en deçà des attentes. Raphinha, Vinicius Jr. et plusieurs de ses coéquipiers sont alors venus le réconforter.

La détresse de Neymar après l'élimination du Brésil

Vidéo: twitter

La douleur était sans doute d'autant plus grande que Neymar savait probablement déjà que ce huitième de finale de Coupe du monde contre la Norvège serait son dernier match sous le maillot de son pays. Au micro de la télévision brésilienne, il a ensuite annoncé sa retraite internationale.

«J'ai essayé, j'ai vraiment essayé. C'est terminé maintenant. C'est ici que tout a commencé, c'est ici que tout s'est arrêté»

C'est dans ce même stade des deux franchises NFL new-yorkaises, les Giants et les Jets, que Neymar avait effectué ses débuts avec le Brésil en août 2010, en inscrivant immédiatement un but. Pour sa dernière apparition avec la Seleção, il a également trouvé le chemin des filets, mais son penalty inscrit à la 100e minute est arrivé trop tard pour empêcher la défaite 2-1 contre les Norvégiens.

Le compte rendu du match👇

Haaland et la Norvège renvoient le Brésil à la maison

Au total, Neymar a disputé 130 matchs internationaux et inscrit 80 buts, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne devant Pelé. En revanche, ses quatre participations à la Coupe du monde n'ont jamais été couronnées de succès. Lors de sa première édition, en 2014 à domicile, l'attaquant avait conduit le Brésil jusqu'en demi-finale, avant de manquer la déroute 7-1 contre l'Allemagne en raison d'une blessure. En 2018 puis en 2022, le Brésil avait été éliminé en quart de finale par la Belgique puis la Croatie. Cette fois, l'aventure s'est arrêtée dès les huitièmes de finale.

Contrairement aux grandes légendes qui l'ont précédé sous le maillot brésilien, Neymar n'a donc jamais remporté le titre le plus prestigieux du football mondial. Son plus grand succès avec la sélection restera ainsi la médaille d'or olympique remportée en 2016 à Rio de Janeiro. Il avait en revanche manqué le sacre du Brésil à la Copa América en 2019 en raison d'une blessure. Les blessures auront d'ailleurs jalonné toute sa carrière.

Brazil&#039;s Neymar (10) scores a goal from a penalty kick during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP P ...
Neymar ne remportera jamais la Coupe du monde avec le Brésil. image: Keystone

Sa présence à cette nouvelle Coupe du monde avait d'ailleurs quelque peu surpris. Il n'avait plus disputé le moindre match avec la sélection depuis octobre 2023. Même lorsqu'il était en bonne santé, il n'était plus convoqué. Le sélectionneur Carlo Ancelotti avait toutefois décidé de rappeler le vainqueur de la Ligue des champions 2015.

Après avoir manqué les deux premiers matchs du Mondial sur blessure, Neymar a effectué deux courtes apparitions, lors de la dernière rencontre de groupe contre l'Ecosse puis en huitième de finale face à la Norvège.

Ça s'est aussi passé en 8e de finale du Mondial👇

Harry Kane a eu un problème rare en interview

Après la fin de sa carrière internationale, Neymar poursuivra dans un premier temps sa carrière avec son club formateur, Santos. Son contrat n'y court toutefois que jusqu'à la fin de l'année. On ignore encore si l'ancien prodige, passé notamment par le FC Barcelone et le PSG, et qui demeure le joueur le plus cher de l'histoire du football avec un transfert de 222 millions d'euros, poursuivra ensuite sa carrière.

Adaptation en français: Yoann Graber

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