Karim Benzema a porté le maillot de la France à 97 reprises (37 buts). Il n'a remporté qu'un seul titre en sélection: la Ligue des nations en 2021. Image: EPA

Pourquoi Karim Benzema quitte l'équipe de France 💔

L'attaquant du Real Madrid a décidé de ne plus porter le maillot des Bleus. Comment en est-on arrivé là? Trois raisons principales expliquent son départ.

Karim Benzema a annoncé la fin de sa carrière internationale sur Instagram lundi. Les joueurs et le staff de l'équipe de France n'avaient pas été avertis de sa décision; ils l'ont apprise lors de leur vol retour vers Paris, quand ils ont pu avoir accès au wifi dans l'avion. Cet épisode dit beaucoup des relations tendues entre le numéro 9 et les Bleus. C'est l'une des explications de sa démission, mais pas la seule. On a recensé les trois raisons principales de sa retraite en sélection.

Il n'est plus le bienvenu

La présence de Karim Benzema était-elle souhaitée en équipe de France cet automne? On peut en douter en considérant le comportement du staff tricolore dans la gestion de la blessure du Madrilène au Qatar (lire ci-dessous). Mais un autre épisode est venu alimenter la thèse d'une défiance envers Benzema. Selon le journaliste Romain Molina, Antoine Griezmann et Hugo Lloris s'étaient carrément réjouis du départ de «KB» durant la Coupe du monde.

Beaucoup d'observateurs n'avaient pas manqué de noter que lors de la cérémonie du Ballon d'or 2022, soit avant le tournoi, le Français n'avait pas remercié Didier Deschamps. Cet «oubli» avait été interprété comme une preuve d'animosité entre le joueur et son sélectionneur.

Il n'est plus écouté

Blessé au quadriceps gauche avant le Mondial, «KB9» aurait aimé rester avec les Bleus au Qatar. Il n'aurait eu besoin que d'une quinzaine de jours pour se soigner. Mais l'équipe de France lui a poliment demandé de rentrer chez lui. Déçu, sans doute fâché aussi, le joueur a quitté l'hôtel de l'équipe de France à 6h du matin sans dire au revoir au staff et à ses coéquipiers.

Au Real Madrid, beaucoup de monde s'était par la suite indigné du traitement réservé à la star. Les médecins du club avaient considéré que sa blessure était moins grave qu'estimée par le staff tricolore et que Benzema aurait pu réintégrer l'équipe dès les 8es de finale.

Il n'est plus tout jeune

L'attaquant a fêté ses 35 ans il y a deux jours. La prochaine Coupe du monde est dans quatre ans et, à cet âge, il ne sera de toute façon pas certain d'y participer. L'idée de se concentrer sur ses performances en club a sans doute pesé dans sa décision, surtout que depuis son retour en Bleu il y a un an et demi, Benzema a enchaîné les blessures (L'Equipe en a recensé 9 alors qu'il en avait connu 14 durant sa très longue absence en sélection). Les fenêtres internationales, à l'avenir, lui permettront de souffler et de réduire les risques de pépins physiques. Le Real Madrid est ravi.