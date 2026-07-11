Nestor Subiat a porté le maillot de la Suisse à 15 reprises au cours de sa carrière. Image: keystone/DR/watson

Cette ancienne star de la Nati a failli jouer pour l'Argentine

Nestor Subiat fait partie de la génération qui a marqué le foot suisse en 1994. Mais celui qui travaille aujourd'hui à La Poste avait accepté une convocation avec son pays d'origine quelques années plus tôt. Il raconte.

Plus de «Sport»

Le quart de finale de la Coupe du monde entre la Suisse et l’Argentine, programmé dimanche à 3 heures du matin (heure suisse), ravive chez de nombreux supporters helvétiques le souvenir de Nestor Subiat. Le natif de Buenos Aires, qui avait participé au Mondial 1994 avec la Nati, a inscrit cinq buts en quinze sélections sous le maillot rouge à croix blanche. Un épisode de son parcours reste toutefois méconnu: le triple champion de Suisse avec GC a bien failli porter le maillot de l’Albiceleste.

C'est ce qu'il nous a dit lorsque nous l'avons appelé, vendredi peu après sa journée de boulot au sein de La Poste Suisse — il travaille dans un call-center au service international. «Quand je décroche et que je réponds “Nestor Subiat”, ça en surprend certains!», rit-il au bout du fil, avant de raconter son rendez-vous manqué avec l'Argentine.

«La Fédération me connaissait et savait que j’avais la double nationalité française et argentine. Un jour, alors que j’assistais comme spectateur à un match de la sélection, le coach Carlos Bilardo s’est approché de moi et m’a lancé: “Il paraît que tu touches bien le ballon!” A l’époque, j'évoluais à Mulhouse et c’est vrai que ça marchait plutôt bien pour moi: je marquais des buts et j’enchaînais les bonnes performances. Puis il m’a demandé: “Si les moins de 20 ans partent en tournée l'année prochaine et que je t’appelle, tu viens?” J’ai évidemment répondu oui. A 20 ans, une proposition pareille ne se refusait pas. »

Nestor Subiat en 1992 avec le maillot de Lugano. Image: KEYSTONE

«Mais cette tournée n’a finalement jamais eu lieu, et je n’ai jamais su pourquoi. La Fédération argentine avait sans doute d’autres projets» Nestor Subiat

L'ancien attaquant est peut-être passé à côté d'une toute autre carrière.

«Si j’avais été appelé avec les moins de 20 ans, je n'aurais pas pu jouer avec un autre pays par la suite, car les règles étaient plus strictes qu'aujourd'hui. Mais j'aurais peut-être eu ma chance avec l'équipe d'Argentine A et j'aurais disputé le Mondial 1994 avec l’Argentine plutôt qu’avec la Suisse… Allez savoir! Mais je n’ai aucun regret. Je suis extrêmement fier et reconnaissant d’avoir porté le maillot de la Nati.»

Car en 1992, soit quelques années après ce rendez-vous manqué avec son pays d'origine (toute sa famille vient de Buenos Aires), Nestor Subiat a signé au FC Lugano. Il a rencontré sa femme Natacha au Tessin, puis a obtenu la nationalité helvétique six ans après son mariage. Une aubaine pour la Nati, qui l'a convoqué pour les éliminatoires de la Coupe du monde 1994 et pour la phase finale aux Etats-Unis. L'un des plus beaux souvenirs de la carrière de Nestor Subiat. «C'était mon destin», conclut-il.