Ces formats encore plus absurdes que celui du championnat de Suisse

Ces formats encore plus absurdes que celui de la Super League suisse

La Super League entre dans une nouvelle phase dans laquelle les équipes sont séparées en deux groupes. Ce format, adopté en même temps que le passage à 12 équipes, s'appuie sur le modèle écossais. S'il surprend, il n'est pas le plus loufoque qui puisse exister.

Le championnat de Suisse de football se divise. Dès la prochaine journée (4 et 5 mai), les six premières équipes de Super League vont s'affronter pour le titre et les places européennes. Les autres, classées de la 7e à la 12e place, se battront en vue du maintien.

Un format inédit en Suisse, mais qui existe déjà depuis de nombreuses années en Ecosse. Nous sommes ici loin du système classique à 18 ou 20 équipes rencontré dans les grands championnats européens, mais cette Super League version 2023/2024 n'est de loin pas la plus ubuesque. Tour d'horizon des systèmes les plus étonnants et atypiques.

Belgique (Pro League)

Le championnat de Belgique de première division a beaucoup évolué ces dernières saisons, si bien qu'il n'est pas toujours simple de s'y retrouver. Pour cet exercice, la Pro League à 16 a adopté un format proche de celui de la Super League. Il y a néanmoins de nombreuses subtilités.

A l'issue de la phase classique où tout le monde s'affronte à deux reprises, les clubs sont séparés en trois groupes. Les six premiers se disputent le titre et les places européennes dans la poule 1, et les six suivants se battent pour une éventuelle place en Conference League dans le groupe 2. Celui qui le remporte affronte en effet le quatrième de la poule 1 (ou le cinquième si le vainqueur de la Coupe de Belgique se trouve dans le Top 4), et le vainqueur de ce barrage se qualifie ensuite pour l'Europe.

A noter qu'avant le début des matchs de poule en format aller-retour, les équipes voient leurs points être divisés par deux, et ce, afin de resserrer les écarts entre elles.

Le troisième et dernier groupe est constitué des quatre moins bonnes équipes de la première phase du championnat. Là, les points ne sont pas divisés par deux – les formations conservent les leurs. Une fois toutes les rencontres aller-retour disputées, les deux derniers sont relégués. L'antépénultième, lui, dispute un barrage contre le vainqueur des play-offs de deuxième division.

Le FC Bruges, futur club d'Ardon Jashari, que le FC Lugano a affronté cette saison en Conference League, a terminé quatrième de la première phase. Il se trouve donc dans la poule 1, appelée «Champions Play-offs». Image: keystone

Pays-Bas (Eerste Divisie)

Si le championnat des Pays-Bas de première division est on ne peut plus classique, l'antichambre de l'élite dispose d'un format beaucoup plus surprenant.

Il y a bel et bien 38 journées à l'issue desquelles les deux premiers sont promus. Jusque-là, rien d'anormal. Le système de play-off permettant d'attribuer le dernier ticket pour l'élite est en revanche assez déconcertant. Sept équipes y participent, dont l'une de première division: l'antépénultième d'Eredivisie, qui remet sa place en jeu. Mais le plus étrange est ailleurs.

Les six autres clubs, ceux d'Eerste Divisie, ne sont pas invités parce qu'ils ont terminé entre la 3e et la 8e place du championnat, comme l'on pourrait s'y attendre. Toutes les neuf ou dix journées, un qualifié est désigné, et il s'agit du meilleur sur la période écoulée.

On peut donc être 15e en fin de championnat et se qualifier pour les play-off si l'on a par exemple été la meilleure équipe de la troisième période, c'est-à-dire celle des journées 20 à 28.

Argentine (Primera División)

Il n'y a pas plus complexe que le championnat d'Argentine à 28 équipes, où l'on joue une fois contre chaque formation. Car l'attribution des places en coupe continentale se fait en prenant également en compte les résultats de la première phase de la Coupe de la ligue, où chaque club joue contre les 13 adversaires de son groupe et un grand rival de la poule opposée.

Il y a donc un classement cumulé incluant les deux compétitions, et celui-ci permet aussi de désigner un relégué – celui qui figure à la dernière place après les 41 journées disputées.

Mais ce n'est pas tout. Cette saison, une autre équipe sera envoyée en deuxième division, et la sélection se fera selon un autre classement, établi sur trois ans. On calcule alors pour chaque formation un coefficient selon la formule suivante:

Total des points au classement cumulé sur les trois dernières saisons / nombre de matchs joués

C'est ainsi qu'une équipe bien classée en 2023/2024 peut être reléguée, si ses résultats étaient mauvais lors des deux saisons précédentes. On vous l'avait dit, le format argentin est particulier!

