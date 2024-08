Le mythique hymne de la Ligue des champions a changé

L'UEFA a choisi d'adapter son célèbre hymne de la Ligue des champions. La nouvelle version avait été essayée une fois la saison dernière. C'était au Wankdorf.

Plus de «Sport»

Les supporters présents à Berne mercredi soir ont assisté à la victoire d'YB 3-2 contre Galatasaray en barrages de la Ligue des champions. Ils ont aussi découvert la nouvelle identité visuelle de la compétition, que les fans du monde entier ont par ailleurs aperçue, à la télévision via les génériques ou sur la toile grâce aux vignettes des résumés. La charte comprend les couleurs de l'arc-en-ciel.

Les amateurs de foot ayant l'oreille fine ont également remarqué que l'hymne de la Ligue des champions avait évolué. L'UEFA semble avoir adopté une nouvelle version, dans laquelle les cuivres se font davantage entendre. L'instance n'a pas communiqué à ce sujet, mais de nombreux médias européens rapportent ces dernières heures cette évolution, concordant avec la mise en place du nouveau format de la compétition.

Le nouveau son est à écouter ici ⬇️ Vidéo: twitter

Les différences – subtiles – sont mal accueillies par de nombreux passionnés, qui regrettent déjà l'ancien hymne, plus impactant et dramatique selon eux. Voici pêle-mêle certains commentaires au sujet de ce son: «le football, il a changé», «rendez-nous la version précédente» ou encore «virez-moi ces trompettes». Vous en voulez un autre? «Dégueulasse».

D'autres internautes déclarent ne pas suffisamment percevoir les changements apportés.

Cette nouvelle version – aux paroles plus perceptibles et aux percussions moins présentes – a déjà été entendue une fois la saison dernière. C'était en Suisse. Elle a en effet été jouée au Wankdorf lors du cinquième match de la phase de groupes entre Young Boys et l'Etoile Rouge. Fuite involontaire? Etant donné que l'UEFA est basée à Nyon, il est très probable que l'instance ait souhaité réaliser un test grandeur nature dans le stade le plus proche de son siège.

Que pensez-vous de cette nouvelle version? Elle me plaît – de légers changements particulièrement bien sentis Je préférais l'ancienne – il ne fallait pas y toucher Voter

L'hymne de la C1 a été conçu en 1992 par le compositeur anglais Tony Britten. Il avait été remanié une première fois en 2006. Britten s'est inspiré de l'œuvre «Zadok the Priest» de Georg Friedrich Haendel pour élaborer le son le plus mythique du football.

(roc)