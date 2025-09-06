5 choses à savoir sur la joueuse la plus chère de l'histoire

Grace Geyoro est devenue jeudi la footballeuse la plus chère de l'histoire en signant à London City Lionesses pour un montant de 1,65 million d'euros. Le marché s'est emballé cet été puisque l’attaquante américaine Alyssa Thompson (20 ans) a rejoint Chelsea contre un chèque d'1,28 million d’euros, selon The Guardian. Rappelons qu'avant cet été, le transfert le plus élevé appartenait à la défenseuse américaine Naomi Girma, partie à Chelsea pour un peu plus d’un million d’euros.
Si Grace Geyoro coûte aussi cher, c'est parce que son apport dans une équipe de football n'a pas de prix. Milieu de terrain box-to-box moderne, l'internationale française, qui a dépassé les 100 sélections cet été lors de l'Euro en Suisse, sait autant défendre que se projeter vers l'avant, et même marquer. «Elle est leader par sa manière de jouer, elle insuffle quelque chose, un dynamisme. Je me souviens de plein de matches où elle est monstrueuse physiquement», ajoute l'ex-internationale Charlotte Lorgéré, cité par L'Equipe.
Leader, Grace Geyoro l'est aussi par la geste et le voix. «Elle accueille, rassure, encourage», dresse la Fédération française de football sur son site internet. La milieu de terrain est devenue une cadre incontestable chez les Bleues, présente sur tous les grands rendez-vous: deux Euros, deux Coupes du Monde, des Jeux Olympiques.
Mais avant de devenir une sportive de haut niveau, Grace Geyoro a dû convaincre sa mère qui lui répétait que «le foot, ce n'est pas pour les filles». C'est ce que rapporte le media France Bleu, avant de citer la joueuse sur cet épisode précoce de sa carrière:
La Parisienne, née en République démocratique du Congo, a décidé de se raconter dans une bande dessinée. Une autobiographie en textes et en images, intitulée «Croire en ses rêves», dans laquelle elle retrace son parcours, de ses premières accélérations jusqu’à l’équipe de France. Sur les réseaux sociaux, l'héroïne de l'histoire prévient:
Les London City Lionesses de Grace Geyoro sont la première équipe de la Super League féminine anglaise à évoluer indépendamment d'un club masculin. Elles ont beaucoup recruté cet été puisqu'elles ont enregistré pas moins de 16 signatures, dont les arrivées retentissantes de Katie Zelem, Alanna Kennedy, Jana Fernandez et, bien sûr, Grace Geyoro.
C'est Michele Kang qui a rendu ces transferts possibles. Cette Sud-Coréenne de 66 ans, propriétaire de London City depuis l'été dernier, a une fortune estimée à 1,2 milliard de dollars par le magazine Forbes. Elle espère hisser très haut son nouveau club, qui démarre son championnat ce samedi face à Arsenal.