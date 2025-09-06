assez dégagé16°
DE | FR
burger
Sport
Football

Football: Grace Geyoro est la footballeuse la plus chère

BASEL, SWITZERLAND - JUNE 30: Grace Geyoro of France poses for a portrait during the Official UEFA Women&#039;s EURO 2025 Portrait Session on June 30, 2025 in Basel, Switzerland. (Photo by Aitor Alcal ...
Grace Geyoro compte 103 sélections avec les Bleues.Image: UEFA

5 choses à savoir sur la joueuse la plus chère de l'histoire

La milieu française du PSG Grace Geyoro a signé à London City Lionesses pour quatre ans et une somme record. Portrait en cinq points.
06.09.2025, 16:0606.09.2025, 16:06
Julien Caloz
Julien Caloz
Plus de «Sport»

Elle est entrée dans l'histoire

Grace Geyoro est devenue jeudi la footballeuse la plus chère de l'histoire en signant à London City Lionesses pour un montant de 1,65 million d'euros. Le marché s'est emballé cet été puisque l’attaquante américaine Alyssa Thompson (20 ans) a rejoint Chelsea contre un chèque d'1,28 million d’euros, selon The Guardian. Rappelons qu'avant cet été, le transfert le plus élevé appartenait à la défenseuse américaine Naomi Girma, partie à Chelsea pour un peu plus d’un million d’euros.

Elle sait tout faire

Si Grace Geyoro coûte aussi cher, c'est parce que son apport dans une équipe de football n'a pas de prix. Milieu de terrain box-to-box moderne, l'internationale française, qui a dépassé les 100 sélections cet été lors de l'Euro en Suisse, sait autant défendre que se projeter vers l'avant, et même marquer. «Elle est leader par sa manière de jouer, elle insuffle quelque chose, un dynamisme. Je me souviens de plein de matches où elle est monstrueuse physiquement», ajoute l'ex-internationale Charlotte Lorgéré, cité par L'Equipe.

ZURICH, SWITZERLAND - JULY 05: Grace Geyoro of France passes the ball whilst under pressure from Keira Walsh of England during the UEFA Women&#039;s EURO 2025 Group D match between France and England ...
Image: UEFA

Leader, Grace Geyoro l'est aussi par la geste et le voix. «Elle accueille, rassure, encourage», dresse la Fédération française de football sur son site internet. La milieu de terrain est devenue une cadre incontestable chez les Bleues, présente sur tous les grands rendez-vous: deux Euros, deux Coupes du Monde, des Jeux Olympiques.

Elle a dû convaincre sa mère

Mais avant de devenir une sportive de haut niveau, Grace Geyoro a dû convaincre sa mère qui lui répétait que «le foot, ce n'est pas pour les filles». C'est ce que rapporte le media France Bleu, avant de citer la joueuse sur cet épisode précoce de sa carrière:

«C'est vrai que ma mère avait cette appréhension de se dire que c'est trop violent, trop physique, que je risquais d'être un peu un garçon manqué. Donc j'ai dû lui faire changer cette vision-là, mais aujourd'hui, elle est très fière de moi et me soutient vraiment à 100%.»

Une BD raconte son histoire

La Parisienne, née en République démocratique du Congo, a décidé de se raconter dans une bande dessinée. Une autobiographie en textes et en images, intitulée «Croire en ses rêves», dans laquelle elle retrace son parcours, de ses premières accélérations jusqu’à l’équipe de France. Sur les réseaux sociaux, l'héroïne de l'histoire prévient:

«À toutes les petites filles et à tous les petits garçons qui la liront: cette BD, c’est bien plus qu’un récit de football. C’est l’histoire d’un rêve, de celui d’une enfant qui croyait en son étoile, même quand le chemin semblait semé d’embûches»
Grace Geyoro sur Instagram
La joueuse et sa BD.
La joueuse et sa BD.

Son équipe a une particularité

Les London City Lionesses de Grace Geyoro sont la première équipe de la Super League féminine anglaise à évoluer indépendamment d'un club masculin. Elles ont beaucoup recruté cet été puisqu'elles ont enregistré pas moins de 16 signatures, dont les arrivées retentissantes de Katie Zelem, Alanna Kennedy, Jana Fernandez et, bien sûr, Grace Geyoro.

C'est Michele Kang qui a rendu ces transferts possibles. Cette Sud-Coréenne de 66 ans, propriétaire de London City depuis l'été dernier, a une fortune estimée à 1,2 milliard de dollars par le magazine Forbes. Elle espère hisser très haut son nouveau club, qui démarre son championnat ce samedi face à Arsenal.

Plus d'articles sur le sport
Akanji: «Ce que m'a dit Guardiola n'était pas facile à entendre»
Akanji: «Ce que m'a dit Guardiola n'était pas facile à entendre»
de Sebastian Wendel
Un génie du foot vient jouer en Suisse
Un génie du foot vient jouer en Suisse
de Daniel Wyrsch
Une course très originale réunira les stars du peloton
Une course très originale réunira les stars du peloton
de Romuald Cachod
Patrick Fischer: «Quand la Suisse convoque, on répond présent»
Patrick Fischer: «Quand la Suisse convoque, on répond présent»
de Klaus Zaugg
Imbroglio au meeting international de Zurich
Imbroglio au meeting international de Zurich
de Romuald Cachod
Indignation au passage de l'UTMB en Suisse
Indignation au passage de l'UTMB en Suisse
Quelque chose doit changer dans la lutte suisse
Quelque chose doit changer dans la lutte suisse
de Ralf Meile
Le défi ultime de Mourinho
Le défi ultime de Mourinho
de Julien Caloz
Ce cycliste amateur établit un record mythique en Suisse
Ce cycliste amateur établit un record mythique en Suisse
de Etienne Wuillemin
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
Les tests de féminité imposé aux athlètes créent le malaise
2
Les tests de féminité imposé aux athlètes créent le malaise
de Valentine GRAVELEAU
Un combat a changé la vie de deux lutteurs suisses à jamais
Un combat a changé la vie de deux lutteurs suisses à jamais
de Emil Rohrbach
Thèmes
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
1 / 6
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
source: monsters_mc_202_20240205_dsc_3750.nef
partager sur Facebookpartager sur X
Vous être triste après un concert? C'est normal
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un radar inhabituel débarque en Suisse romande
2
Coop: pour deux paquets de dattes à 14 francs, il devra en payer 4800
3
Digitec Galaxus met fin à ce service de livraison très apprécié
Un docu diffusé par la RTS raconte «le défi inhumain» de ce coureur
Fraîchement disponible sur le Play RTS, un documentaire épique et inspirant revient sur la tentative d'Eliud Kipchoge, l'un des meilleurs coureurs de tous les temps, de passer sous la barrière symbolique des deux heures au marathon, en 2019, à Vienne.
Lorsqu'il vient au monde, le 5 novembre 1984 à Kapsisiywa, rien ne prédestine Eliud Kipchog à devenir l'un des plus grands marathoniens de l'histoire du sport. Rien... ou presque. Car le petit Eliud, orphelin de père, grandit sous le regard sévère d'une maman enseignante «très stricte» - et, surtout, dans le pays de la course à pied. Le Kenya. Terreau des plus grands champions, d’Et Keino à Bernard Lagat.
L’article