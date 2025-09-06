Grace Geyoro compte 103 sélections avec les Bleues. Image: UEFA

5 choses à savoir sur la joueuse la plus chère de l'histoire

La milieu française du PSG Grace Geyoro a signé à London City Lionesses pour quatre ans et une somme record. Portrait en cinq points.

Elle est entrée dans l'histoire

Grace Geyoro est devenue jeudi la footballeuse la plus chère de l'histoire en signant à London City Lionesses pour un montant de 1,65 million d'euros. Le marché s'est emballé cet été puisque l’attaquante américaine Alyssa Thompson (20 ans) a rejoint Chelsea contre un chèque d'1,28 million d’euros, selon The Guardian. Rappelons qu'avant cet été, le transfert le plus élevé appartenait à la défenseuse américaine Naomi Girma, partie à Chelsea pour un peu plus d’un million d’euros.

Elle sait tout faire

Si Grace Geyoro coûte aussi cher, c'est parce que son apport dans une équipe de football n'a pas de prix. Milieu de terrain box-to-box moderne, l'internationale française, qui a dépassé les 100 sélections cet été lors de l'Euro en Suisse, sait autant défendre que se projeter vers l'avant, et même marquer. «Elle est leader par sa manière de jouer, elle insuffle quelque chose, un dynamisme. Je me souviens de plein de matches où elle est monstrueuse physiquement», ajoute l'ex-internationale Charlotte Lorgéré, cité par L'Equipe.

Image: UEFA

Leader, Grace Geyoro l'est aussi par la geste et le voix. «Elle accueille, rassure, encourage», dresse la Fédération française de football sur son site internet. La milieu de terrain est devenue une cadre incontestable chez les Bleues, présente sur tous les grands rendez-vous: deux Euros, deux Coupes du Monde, des Jeux Olympiques.

Elle a dû convaincre sa mère

Mais avant de devenir une sportive de haut niveau, Grace Geyoro a dû convaincre sa mère qui lui répétait que «le foot, ce n'est pas pour les filles». C'est ce que rapporte le media France Bleu, avant de citer la joueuse sur cet épisode précoce de sa carrière:

«C'est vrai que ma mère avait cette appréhension de se dire que c'est trop violent, trop physique, que je risquais d'être un peu un garçon manqué. Donc j'ai dû lui faire changer cette vision-là, mais aujourd'hui, elle est très fière de moi et me soutient vraiment à 100%.»

Une BD raconte son histoire

La Parisienne, née en République démocratique du Congo, a décidé de se raconter dans une bande dessinée. Une autobiographie en textes et en images, intitulée «Croire en ses rêves», dans laquelle elle retrace son parcours, de ses premières accélérations jusqu’à l’équipe de France. Sur les réseaux sociaux, l'héroïne de l'histoire prévient:

«À toutes les petites filles et à tous les petits garçons qui la liront: cette BD, c’est bien plus qu’un récit de football. C’est l’histoire d’un rêve, de celui d’une enfant qui croyait en son étoile, même quand le chemin semblait semé d’embûches» Grace Geyoro sur Instagram

La joueuse et sa BD.

Son équipe a une particularité

Les London City Lionesses de Grace Geyoro sont la première équipe de la Super League féminine anglaise à évoluer indépendamment d'un club masculin. Elles ont beaucoup recruté cet été puisqu'elles ont enregistré pas moins de 16 signatures, dont les arrivées retentissantes de Katie Zelem, Alanna Kennedy, Jana Fernandez et, bien sûr, Grace Geyoro.

C'est Michele Kang qui a rendu ces transferts possibles. Cette Sud-Coréenne de 66 ans, propriétaire de London City depuis l'été dernier, a une fortune estimée à 1,2 milliard de dollars par le magazine Forbes. Elle espère hisser très haut son nouveau club, qui démarre son championnat ce samedi face à Arsenal.