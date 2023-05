Un fan de football tunisien avait une tronçonneuse dans le stade de Radès lors du match ES Tunis-JS Kabylie samedi. image: capture d'écran twitter

Tronçonneuse, scooter, sex-toy: ces objets improbables dans les stades

Un fan de football a fait entrer dans l'enceinte une tronçonneuse samedi lors d'un match en Tunisie. Ce n'est pas la première fois que des objets insolites pénètrent dans des tribunes. Notre top 5.

La fouille aux entrées est plus ou moins rigoureuse selon les stades. Dans celui de Radès, en Tunisie, elle semble atteindre un degré de laxisme rarement vu auparavant. La preuve: samedi soir, lors du quart de finale retour de la Champions League africaine entre l'Espérance Tunis et l'équipe algérienne de la JS Kabylie, un spectateur a pu rentrer dans l'enceinte avec... une tronçonneuse.

Fort heureusement, l'homme, fan de la formation tunisienne, n'a découpé personne, même s'il a participé aux actes de vandalisme et aux heurts contre les forces de l'ordre. Malgré cette scène hallucinante et un début d'incendie dans le virage, la rencontre a repris et est allée à son terme, avec une qualification pour les demi-finales pour l'Espérance Tunis (1-1). La Confédération africaine de football (CAF) a toutefois ouvert une enquête.

La scène en vidéo 📺 Vidéo: watson

Ce n'est pas la première fois que des fans arrivent à faire pénétrer dans les tribunes des objets complètement improbables. Notre top 5 👇

Une tête de cochon

On connaît la très forte rivalité entre le FC Barcelone et le Real Madrid. En octobre 2000, elle atteint un sommet quand des fans catalans lancent, lors d'un match au Camp Nou, une tête de porc sur le Madrilène Luis Figo.

Toujours sympa, le p'tit barbecue du samedi soir! image: twitter

Le Portugais est alors accusé d'être un traître. Quelques mois plus tôt, il avait été transféré du club blaugrana chez son grand rival. Le président du Barça de l'époque, Joan Gaspart, avait lui aussi traité publiquement l'ex-milieu barcelonais de «traître» et souhaité que «les supporters accueillent Figo comme il se doit». Il n'aura pas été déçu.

Des rats morts

On reste dans le domaine animalier (et de la grande poésie). Le 14 avril dernier, ce sont les fans du club belge de Charleroi qui se sont distingués. Leur méfait? Lancer des rats morts, depuis le secteur visiteur, sur leurs rivaux du Standard de Liège. Pour ajouter une touche artistique à leur action, ils ont peint les cadavres en rouge, couleur de l'équipe liégeoise.

On saluera aussi le courage et le bon goût des fans carolos, qui ont ciblé des spectateurs d'une tribune réservée aux familles et aux personnes à mobilité réduite.

L'affaire en détails👇 Les fans de Charleroi ont bel et bien lancé des rats morts sur leurs rivaux

Un sex-toy

On ne connaîtra sans doute jamais le sens de cette action: une déclaration d'amour ou un geste méprisant? On opte plutôt pour la deuxième option connaissant les fans de foot et leur langage – verbal ou non verbal – souvent fleuri. En octobre 2018, l'arbitre du match de Premier League Brighton - West Ham a dû ramasser et sortir hors du terrain un... godemichet. On est curieux de savoir comment le supporter a pu faire entrer cet objet dans le stade.

Quatre ans plus tard, Emiliano Martinez a rendu un bel hommage à Kevin Friend, arbitre de ce Brighton - West Ham. image: twitter

Un scooter

Quiconque est déjà allé à Rome, Naples ou encore Palerme a pu se rendre compte de l'amour que les Italiens vouent aux deux roues. Les habitants du nord du pays semblent aussi entretenir un lien particulier avec ces véhicules. Au point d'en faire rentrer dans les tribunes d'un stade de football. Lors du derby lombard Inter Milan - Atalanta Bergame en 2001, des fans interistes ont donc amené un scooter dans les gradins de San Siro.

Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas trouvé de places de parc à l'extérieur de l'enceinte, mais plutôt pour embêter leurs rivaux bergamesques. Car, oui, le scooter a été volé à l'un d'entre eux.

Les supporters nerazzurri sont allés encore plus loin: ils ont balancé le véhicule par-dessus une balustrade, et celui-ci a dévalé toute une tribune avant de prendre feu. Heureusement, personne n'a été blessé.

Une grenade

Dans les stades suisses, on entend parfois des gros pétards exploser. En Iran, la barre est mise bien plus haut par les spectateurs. En 2012, Adel Kolahkajle, joueur de Sepahan – club d'Ispahan (centre) – nettoie la pelouse en jetant de côté les détritus lancés par les fans, lors de ce quart de finale de Ligue des champions asiatique contre les Saoudiens d'Al Ahli. Mais il ne voit pas qu'il vient de saisir une... grenade. Juste après qu'il l'a lancée au sol, celle-ci explose juste derrière la ligne de touche. Heureusement, plus de peur que de mal: l'incident ne fait aucun blessé.

Après ça, la crédibilité de certains tennismen ou tenniswomen, par exemple, qui se plaignent du moindre papier froissé dans le public risque d'en prendre un coup.