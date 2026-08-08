Jorge et Lionel Messi regardent ensemble un match du Paris Saint-Germain, en 2021, club pour lequel l'octuple Ballon d'or jouait alors. Image: IMAGO/ABACAPRESS

Le père de Lionel Messi est décédé

Jorge Messi, père de l'octuple Ballon d'or, est décédé ce vendredi en Argentine, à 68 ans. Il a joué un rôle clé dans la carrière de son fils.

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Jorge Messi est mort. Le père de Lionel Messi est décédé vendredi soir en Argentine à 22h00, heure locale, à l’âge de 68 ans, ont annoncé plusieurs médias locaux, repris à l'international. Il se trouvait alors dans une clinique de la ville de Rosario. Jorge Messi, qui était non seulement le père, mais aussi l’agent de l’octuple Ballon d'or, luttait depuis longtemps contre un cancer du pancréas.

Le mauvais état de santé du père de Messi avait déjà été évoqué autour de la Coupe du monde cet été. Jorge Messi, qui ne manquait d’ordinaire presque aucun match de son fils, n’avait pas été aperçu durant le Mondial. Quelques annonces de son décès avaient même déjà circulé. La famille Messi s’était ensuite plainte du manque de sensibilité de certaines personnes.

Jorge Messi est décédé vendredi, à l'âge de 68 ans. image: getty

Après avoir inscrit un triplé lors du match de groupe contre l’Algérie, Lionel Messi avait fondu en larmes. Après la rencontre, il avait déclaré:

«Cela n’avait rien à voir avec le sport. J’ai traversé quelques journées difficiles et compliquées»

Avant la formidable carrière de footballeur de son fils, Jorge Messi, qui avait suivi une formation de technicien chimiste, travaillait dans une aciérie. En tant que conseiller de Lionel, il avait organisé son départ précoce pour Barcelone et veillé à ce que son fils reçoive le traitement nécessaire à base d’hormones de croissance.

Plus tard, Jorge Messi avait orchestré le transfert à plusieurs millions de Barcelone au Paris Saint-Germain, ainsi que celui à l’Inter Miami, où Lionel évolue encore aujourd’hui. En 2016, Jorge et Lionel Messi avaient été condamnés en Espagne pour fraude fiscale. Outre Lionel, Jorge Messi laisse derrière lui trois autres enfants.

(abu/yog)