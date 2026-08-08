beau temps23°
DE | FR
burger
Sport
Football

Jorge Messi, père de Lionel Messi, est décédé

Messi And Neymar Watch PSG v Strasbourg Pepe Costa, Lionel Messi of Paris Saint Germain, his father Jorge Messi and his wife Antonella Roccuzzo, during the French Ligue 1 Uber Eats soccer match betwee ...
Jorge et Lionel Messi regardent ensemble un match du Paris Saint-Germain, en 2021, club pour lequel l'octuple Ballon d'or jouait alors.Image: IMAGO/ABACAPRESS

Le père de Lionel Messi est décédé

Jorge Messi, père de l'octuple Ballon d'or, est décédé ce vendredi en Argentine, à 68 ans. Il a joué un rôle clé dans la carrière de son fils.
08.08.2026, 15:4408.08.2026, 15:46

Jorge Messi est mort. Le père de Lionel Messi est décédé vendredi soir en Argentine à 22h00, heure locale, à l’âge de 68 ans, ont annoncé plusieurs médias locaux, repris à l'international. Il se trouvait alors dans une clinique de la ville de Rosario. Jorge Messi, qui était non seulement le père, mais aussi l’agent de l’octuple Ballon d'or, luttait depuis longtemps contre un cancer du pancréas.

Le mauvais état de santé du père de Messi avait déjà été évoqué autour de la Coupe du monde cet été. Jorge Messi, qui ne manquait d’ordinaire presque aucun match de son fils, n’avait pas été aperçu durant le Mondial. Quelques annonces de son décès avaient même déjà circulé. La famille Messi s’était ensuite plainte du manque de sensibilité de certaines personnes.

LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: Jorge Messi, father and agent of Lionel Messi - holding his son&#039;s trophy of &#039;Best player of the World Cup - following the FIFA World Cup Qatar 2022 Final ma ...
Jorge Messi est décédé vendredi, à l'âge de 68 ans. image: getty

Après avoir inscrit un triplé lors du match de groupe contre l’Algérie, Lionel Messi avait fondu en larmes. Après la rencontre, il avait déclaré:

«Cela n’avait rien à voir avec le sport. J’ai traversé quelques journées difficiles et compliquées»

Avant la formidable carrière de footballeur de son fils, Jorge Messi, qui avait suivi une formation de technicien chimiste, travaillait dans une aciérie. En tant que conseiller de Lionel, il avait organisé son départ précoce pour Barcelone et veillé à ce que son fils reçoive le traitement nécessaire à base d’hormones de croissance.

La maîtresse présumée d’Infantino aurait été payée cher pour disparaître

Plus tard, Jorge Messi avait orchestré le transfert à plusieurs millions de Barcelone au Paris Saint-Germain, ainsi que celui à l’Inter Miami, où Lionel évolue encore aujourd’hui. En 2016, Jorge et Lionel Messi avaient été condamnés en Espagne pour fraude fiscale. Outre Lionel, Jorge Messi laisse derrière lui trois autres enfants.

(abu/yog)

Plus d'articles sur le sport
Ce Romand a tout sacrifié pour créer «l&#039;app numéro une pour faire du sport»
Ce Romand a tout sacrifié pour créer «l'app numéro une pour faire du sport»
de Yoann Graber
«Lara Gut-Behrami s&#039;entraînait à très haute intensité pour revenir»
«Lara Gut-Behrami s'entraînait à très haute intensité pour revenir»
de françois schmid-bechtel, martin probst
La somme colossale qu&#039;aurait gagnée Infantino si son projet avait abouti
1
La somme colossale qu'aurait gagnée Infantino si son projet avait abouti
de Patrik Müller
La maîtresse présumée d’Infantino aurait été payée cher pour disparaître
1
La maîtresse présumée d’Infantino aurait été payée cher pour disparaître
de Carl-Philipp Frank
Le grand atout de Johan Manzambi à Aston Villa
Le grand atout de Johan Manzambi à Aston Villa
de Romuald Cachod
«Je suis impatient et curieux»: Sommer face à un nouveau défi
«Je suis impatient et curieux»: Sommer face à un nouveau défi
de Céline Feller
Voici pourquoi Mohamed Salah a choisi ce club turc
Voici pourquoi Mohamed Salah a choisi ce club turc
de Niklas Helbling
«Les larmes aux yeux»: superbe geste sur un trail fribourgeois
«Les larmes aux yeux»: superbe geste sur un trail fribourgeois
de Julien Caloz
Lara était déjà «sehr» Gut avant de devenir Gut-Behrami
Lara était déjà «sehr» Gut avant de devenir Gut-Behrami
de Sven Papaux
Comme Lara Gut-Behrami, ces stars ont été privées d&#039;adieux
Comme Lara Gut-Behrami, ces stars ont été privées d'adieux
de Julien Caloz
Le top 6 des frasques de Lara Gut-Behrami
Le top 6 des frasques de Lara Gut-Behrami
de Yoann Graber
«Ma mère m&#039;a supplié d&#039;arrêter»: ce Romand pratique un sport rare
«Ma mère m'a supplié d'arrêter»: ce Romand pratique un sport rare
de Alyssa Garcia
Thèmes
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
1 / 9
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
source: shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X
Rencontre avec Virginie Efira
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Voici pourquoi Mohamed Salah a choisi ce club turc
La signature surprise de l'Egyptien de 34 ans à Trabzonspor a secoué le monde du football. Voici ce qui l’a convaincu de relever un nouveau défi en Turquie.
C’est un véritable coup de tonnerre sur le marché des transferts: après neuf années passées à Liverpool, où il a conduit les Reds à un sacre en Ligue des champions et à deux titres de champion, Mohamed Salah s’est engagé pour deux saisons avec Trabzonspor.
L’article