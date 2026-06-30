La vidéo montre des Suédois menaçants face à une baguette bâillonnée. Image: watson / dr

Des Suédois kidnappent une baguette pour battre la France

A quelques heures du seizième de finale entre la France et la Suède, un duo d'humoristes suédois a décidé de mettre la pression sur les Bleus. Leur victime? Une baguette de pain. Leur exigence? Une victoire de la Suède.

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Vous n'avez pas eu votre dose de stress aujourd'hui? On va y remédier avec une atroce histoire de prise d'otage.

Lundi, le duo d'humoristes suédois Opassande a publié une vidéo qui a rapidement été vue plusieurs millions de fois sur les réseaux sociaux. On y découvre deux hommes menaçants face à une... baguette de pain bâillonnée.

«Nous avons kidnappé votre trésor national», annoncent-ils en substance, avant d'adresser leur revendication à la France: si les Bleus veulent revoir leur précieux morceau de pain, ils devront s'incliner face à la Suède ce mardi soir en seizième de finale de la Coupe du monde.



Vidéo: instagram

Autant dire que la vidéo a immédiatement déclenché une contre-offensive française... dans les commentaires.



«French don't speak English, sorry, message not received» «Les Français ne parlent pas anglais, désolé, message non reçu»

«Ce n'est même pas une baguette tradition»

«Vous pouvez la garder, c'est une industrielle»

D'autres ont préféré répondre à la menace par la menace.



«Rendez-vous chez Ikea pour kidnapper des boulettes de viande»

Ou encore:



«@PoliceNationale vous allez rester les bras croisés sans rien faire?»

«La baguette finira de toute façon par développer un syndrome de Stockholm»

Les auteurs de cette vidéo, Opassande, forment un duo d'humoristes suédois habitués aux sketchs absurdes publiés sur Instagram et TikTok. Cette fois, ils ont choisi de s'en prendre aux Français avant le choc entre les deux sélections.

Sur le papier, leur plan a toutefois peu de chances d'aboutir. Les Bleus abordent cette rencontre dans la peau des favoris selon les spécialistes du football (ainsi que selon 36 000 footix qui ont voté pour la France sur fifastories.com).

capture d'écran

Cela dit, cette Coupe du monde a déjà rappelé à plusieurs reprises qu'il valait mieux éviter de fanfaronner un peu trop tôt. L'Allemagne ne s'attendait probablement pas à tomber face au Paraguay. Les Pays-Bas non plus à voir leur aventure s'arrêter contre le Maroc.

A ce stade de la compétition, mieux vaut peut-être attendre le coup de sifflet final avant de réclamer une rançon pour une baguette.