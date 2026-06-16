Voici 15 punchlines pour taquiner le footix français
Internet n'oublie rien. On pose ça là:
Je suis passé dans le futur je crois 🔵⚪️🔴 #PORFRA #EURO2016 pic.twitter.com/b10xJ9EQuC— Hugo Legrand (@HugoLgrnd) July 10, 2016
Quel prince <3
On salue Emilio Martinez et son élégance rare lors de la victoire de l'Argentine en 2022 face aux Bleus!
Oh vous embêtez pas à chercher des rediffs sur TF1, je vous les ai mises là:
Gif de qualité:
Afrique du Sud, 2010. Nicolas Anelka qui insulte Raymond Domenech. Punition. Grève des joueurs. Une masterclass de chaos. Un fiasco qui a sa propre page Wikipedia (on a les sources qu’on mérite.)
Et son docu:
Il y a 16 ans, Knysna.— Netflix France (@NetflixFR) April 29, 2026
LE BUS : LES BLEUS EN GRÈVE, le documentaire sur l’un des plus grands scandales du foot français, le 13 mai. pic.twitter.com/l4RMUtzWxc
D'ailleurs...
(SCÈNE COUPÉE) - Domenech nous tire les cartes du Tarot 🃏 pic.twitter.com/bdm3yiGIMQ— Netflix France (@NetflixFR) May 18, 2026
🥲
On rappelle qu'il est question de TAQUINER nos amis Français. C'EST TOUT. Gentil. Aimez-vous les uns les autres, bordel <3