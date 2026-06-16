assez ensoleillé27°
DE | FR
burger
Sport
Mauvaise foi

Mondial 2026: 15 punchlines pour taquiner le footix français

Voici 15 punchlines pour taquiner le footix français Les Français ont deux étoiles sur leur maillot. Les Suisses, eux, ont Yann Sommer et une mémoire parfaitement fonctionnelle. Juste avant le premier ...
Gentiment. GENTIMENT on a dit.Image: watson
Mauvaise foi

Voici 15 punchlines pour taquiner le footix français

Les Français ont deux étoiles sur leur maillot. Les Suisses, eux, ont Yann Sommer et une mémoire parfaitement fonctionnelle. Juste avant le premier match des Bleus, voici 15 piques à glisser innocemment à vos amis tricolores en terrasse pour faire monter (gentiment) leur tension artérielle.
16.06.2026, 16:5616.06.2026, 16:58
Margaux Habert
Margaux Habert

«Tu crois qu'ils ont déjà réservé le bus pour les Champs-Elysées ou ils attendent les quarts?»

Internet n'oublie rien. On pose ça là:

«Tu préfères revivre 2006 ou 2022?»
Le «tu préfères mourir brûlé ou noyé?» du supporter français.

«A partir de combien de matchs sans convaincre est-ce que vous passez officiellement du "DD sait ce qu'il fait" à "dehors Deschamps"?»
Une étrange malédiction guette Didier Deschamps

«Vous soutenez qui quand la Nati aura éliminé les Bleus aux tirs au but? L’Argentine?»
Double dose de seum.

«Si TF1 est en panne, vous arrivez à regarder un France-Suisse sur la RTS sans avoir des acouphènes à chaque fois que David Lemos rappelle les exploits de Yann Sommer?»
Asking for a friend.

Quel prince <3

epa09309699 Goalkeeper Yann Sommer of Switzerland saves the kick from Kylian Mbappe of France during penalty shoot-out in the UEFA EURO 2020 round of 16 soccer match between France and Switzerland in ...
Keystone

«A partir de combien de matchs moyens des Bleus voulez-vous rappeler Grizou?»
Les Français ont une relation amour-haine avec Griezmann. Et DD. Et toute l'équipe en fait, non?
La stat' hallucinante qui dit combien Griezmann est précieux

«Yann Sommer ou Emiliano Martínez, lequel apparaît le plus souvent dans vos cauchemars?»
Question posée par la Société suisse de psychiatrie

On salue Emilio Martinez et son élégance rare lors de la victoire de l'Argentine en 2022 face aux Bleus!

Image
Image: x

«A partir de combien de matchs sans marquer un attaquant français devient-il "surcoté"?»
Réponse: environ 37 minutes.

«A partir de combien de minutes sans but TF1 ressort-elle les images de 1998?»

Oh vous embêtez pas à chercher des rediffs sur TF1, je vous les ai mises là:

Vidéo: YouTube/matbo33

«C'est quand même fort d'avoir perdu la finale de l'Euro 2016 contre le Portugal... alors que Cristiano Ronaldo avait quitté le terrain sur une civière.»
Même nous, on a trouvé ça (un peu) cruel.
«Une question à la con»: une TV française chambre Ronaldo

«Vous avez déjà décidé qui sera le bouc émissaire cette année ou c'est encore ouvert?»
Tradition française.

Gif de qualité:

Pas Mal Non Cest Francais GIFfrom Pas Mal Non GIFs

«Vous avez prévu de descendre du bus cette année ou vous préférez attendre les huitièmes?»

Afrique du Sud, 2010. Nicolas Anelka qui insulte Raymond Domenech. Punition. Grève des joueurs. Une masterclass de chaos. Un fiasco qui a sa propre page Wikipedia (on a les sources qu’on mérite.)

Qui n'a pas plu à Domenech:

Raymond Domenech se sent «meurtri et trahi»

D'ailleurs...

«Les Bleus ont-ils pensé à consulter les astres ou c'était seulement sous Domenech?»
Le fait que «Mercure rétrograde» n'explique pas tout.

«Vous êtes champions du monde en 1998, 2018... donc si je comprends bien, rendez-vous en 2038?»
La règle de trois qui fait très mal.

«Vous pensez qu'un jour un enfant français pourra grandir sans entendre parler de la tête de Zidane?»

🥲

In this image from ABC television, French soccer player Zinedine Zidane head-butts Italy&#039;s Marco Materazzi during the Soccer World Cup Final in Berlin in this July 9, 2006 file photo. (KEYSTONE/A ...
Image: AP ABC TELEVISION

On rappelle qu'il est question de TAQUINER nos amis Français. C'EST TOUT. Gentil. Aimez-vous les uns les autres, bordel <3

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Hors-jeu sur le but suisse? La Fifa répond avec une preuve
Hors-jeu sur le but suisse? La Fifa répond avec une preuve
Ce fan bangladais de l'Allemagne a fait une folie
Ce fan bangladais de l'Allemagne a fait une folie
Djourou déçu par la Suisse: «Une faute professionnelle»
Djourou déçu par la Suisse: «Une faute professionnelle»
de Julien Caloz
Infantino a rendu hommage aux victimes de Crans-Montana
Infantino a rendu hommage aux victimes de Crans-Montana
Xhaka est fâché
Xhaka est fâché
Voici où se rassembler pour regarder la Nati
Voici où se rassembler pour regarder la Nati
La RTS zappe certains matchs de la Coupe du monde
La RTS zappe certains matchs de la Coupe du monde
de Julien Caloz
Un détail a changé dans les stades de la Coupe du monde
Un détail a changé dans les stades de la Coupe du monde
L'attaquant romand de la Nati brille malgré une anomalie
L'attaquant romand de la Nati brille malgré une anomalie
Une blague d'Infantino rend furax les Italiens
Une blague d'Infantino rend furax les Italiens
Ce Romand de la Nati a un lien particulier avec les Etats-Unis
Ce Romand de la Nati a un lien particulier avec les Etats-Unis
«Des traces d'excrément»: le maillot de la Nati se fait encore démonter
1
«Des traces d'excrément»: le maillot de la Nati se fait encore démonter
Mbappé va-t-il rejoindre la galaxie Federer?
1
Mbappé va-t-il rejoindre la galaxie Federer?
de Romuald Cachod
J'ai adoré cette innovation au Mondial
J'ai adoré cette innovation au Mondial
de Yoann Graber
La célébration du but mexicain divise: on veut votre avis
La célébration du but mexicain divise: on veut votre avis
Voici l'arme secrète de la Nati
Voici l'arme secrète de la Nati
de Michael Lehmann
Un détail inhabituel a donné les frissons pendant l'hymne mexicain
1
Un détail inhabituel a donné les frissons pendant l'hymne mexicain
de Yoann Graber
Ils jouent en Suisse et défieront Messi, Ronaldo et les stars au Mondial
Ils jouent en Suisse et défieront Messi, Ronaldo et les stars au Mondial
de Claudia Carvalho
On a simulé la Coupe du monde 1000 fois: voici les chances de la Suisse
On a simulé la Coupe du monde 1000 fois: voici les chances de la Suisse
de Philipp Reich
Ce calcul glacial d'Infantino pourrait se retourner contre lui
1
Ce calcul glacial d'Infantino pourrait se retourner contre lui
de François Schmid-Bechtel
Voici pourquoi la Nati ne doit pas finir première de son groupe
Voici pourquoi la Nati ne doit pas finir première de son groupe
Gros coup de stress pour Haïti juste avant le Mondial
Gros coup de stress pour Haïti juste avant le Mondial
On a classé les tubes du Mondial et certains ont mal vieilli
1
On a classé les tubes du Mondial et certains ont mal vieilli
de Margaux Habert
Le New York Times se paye le maillot de la Nati
1
Le New York Times se paye le maillot de la Nati
Le roi des pronostics du Mondial mise sur un vainqueur surprise
Le roi des pronostics du Mondial mise sur un vainqueur surprise
Voici pourquoi les joueurs de la Nati sont privés de vélo
Voici pourquoi les joueurs de la Nati sont privés de vélo
de Sebastian Wendel, San Diego
«Il est plus facile d'organiser une Coupe du monde dans une dictature»
«Il est plus facile d'organiser une Coupe du monde dans une dictature»
de Niklas Helbling
La Fifa a trouvé une nouvelle façon de gagner de l'argent
La Fifa a trouvé une nouvelle façon de gagner de l'argent
J’ai retrouvé ma passion pour les vignettes Panini
J’ai retrouvé ma passion pour les vignettes Panini
de Reto Fehr
Cet arbitre suisse aura une difficulté inhabituelle au Mondial
Cet arbitre suisse aura une difficulté inhabituelle au Mondial
de Marcel Hauck
Les pauses fraîcheur au Mondial auront des effets cachés
1
Les pauses fraîcheur au Mondial auront des effets cachés

Explosion de joie de la Nati après l'arrêt de Sommer (tant qu'à faire, on sort les archives, hein):

1 / 14
Explosion de joie de la Nati après l'arrêt de Sommer
Le 28 juin 2021, Yann Sommer (au centre) a stoppé le cinquième penalty de l'équipe de France qui a été frappé par la star Kylian Mbappé. Envoyant la Suisse en quart de finale.
source: keystone
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un joueur furieux après l’application d’une nouvelle règle
Moisés Caicedo est sorti de ses gonds après avoir été la victime de l’une des nouvelles règles de la Coupe du monde 2026. Il estimait ne pas avoir à sortir.
Lors du match Côte d’Ivoire-Equateur, remporté 1-0 par les Eléphants dans la nuit de dimanche à lundi, l’une des nouvelles règles de la Coupe du monde a été appliquée par l’arbitre français François Letexier. Et cela n’a visiblement pas plu au joueur concerné: Moisés Caicedo.
L’article