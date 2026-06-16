Gentiment. GENTIMENT on a dit. Image: watson

Mauvaise foi

Voici 15 punchlines pour taquiner le footix français

Les Français ont deux étoiles sur leur maillot. Les Suisses, eux, ont Yann Sommer et une mémoire parfaitement fonctionnelle. Juste avant le premier match des Bleus, voici 15 piques à glisser innocemment à vos amis tricolores en terrasse pour faire monter (gentiment) leur tension artérielle.

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«Tu crois qu'ils ont déjà réservé le bus pour les Champs-Elysées ou ils attendent les quarts?»

Internet n'oublie rien. On pose ça là:

«Tu préfères revivre 2006 ou 2022?» Le «tu préfères mourir brûlé ou noyé?» du supporter français.

«A partir de combien de matchs sans convaincre est-ce que vous passez officiellement du "DD sait ce qu'il fait" à "dehors Deschamps"?»

«Vous soutenez qui quand la Nati aura éliminé les Bleus aux tirs au but? L’Argentine?» Double dose de seum.

«Si TF1 est en panne, vous arrivez à regarder un France-Suisse sur la RTS sans avoir des acouphènes à chaque fois que David Lemos rappelle les exploits de Yann Sommer?» Asking for a friend.

Quel prince <3 Keystone

«A partir de combien de matchs moyens des Bleus voulez-vous rappeler Grizou?» Les Français ont une relation amour-haine avec Griezmann. Et DD. Et toute l'équipe en fait, non?

«Yann Sommer ou Emiliano Martínez, lequel apparaît le plus souvent dans vos cauchemars?» Question posée par la Société suisse de psychiatrie

On salue Emilio Martinez et son élégance rare lors de la victoire de l'Argentine en 2022 face aux Bleus!

Image: x

«A partir de combien de matchs sans marquer un attaquant français devient-il "surcoté"?» Réponse: environ 37 minutes.

«A partir de combien de minutes sans but TF1 ressort-elle les images de 1998?»

Oh vous embêtez pas à chercher des rediffs sur TF1, je vous les ai mises là:

«C'est quand même fort d'avoir perdu la finale de l'Euro 2016 contre le Portugal... alors que Cristiano Ronaldo avait quitté le terrain sur une civière.» Même nous, on a trouvé ça (un peu) cruel.

«Vous avez déjà décidé qui sera le bouc émissaire cette année ou c'est encore ouvert?» Tradition française.

«Vous avez prévu de descendre du bus cette année ou vous préférez attendre les huitièmes?»

Afrique du Sud, 2010. Nicolas Anelka qui insulte Raymond Domenech. Punition. Grève des joueurs. Une masterclass de chaos. Un fiasco qui a sa propre page Wikipedia (on a les sources qu’on mérite.)

Qui n'a pas plu à Domenech: Raymond Domenech se sent «meurtri et trahi»

D'ailleurs... «Les Bleus ont-ils pensé à consulter les astres ou c'était seulement sous Domenech?» Le fait que «Mercure rétrograde» n'explique pas tout.

«Vous êtes champions du monde en 1998, 2018... donc si je comprends bien, rendez-vous en 2038?» La règle de trois qui fait très mal.

«Vous pensez qu'un jour un enfant français pourra grandir sans entendre parler de la tête de Zidane?»

🥲 Image: AP ABC TELEVISION

On rappelle qu'il est question de TAQUINER nos amis Français. C'EST TOUT. Gentil. Aimez-vous les uns les autres, bordel <3