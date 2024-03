Ce but en D4 anglaise ravit le monde entier

L'AFC Wimbledon s'est imposé 1-0 ce week-end face à Milton Keynes en League Two, le quatrième échelon du foot anglais. Le seul but du match – survenu dans les derniers instants – a fait chavirer tout un stade. Il comble aussi de joie de nombreux amateurs de ballon rond, en Angleterre et partout ailleurs. Explication.

La League Two peut certainement paraître éloignée. Après tout, ce n'est pas tous les week-ends que nous nous y intéressons. Or il s'est produit un petit événement samedi au sein de la quatrième et dernière division professionnelle du foot anglais. Un événement qui ne laisse personne insensible, surtout à l'ère du foot business.

En milieu d'après-midi, dans la pure tradition britannique, l'AFC Wimbledon est venu à bout de Milton Keynes. Ronan Curtis a délivré les siens à la 90+4, provoquant des scènes de liesse rares à Plough Lane, l'enceinte des locaux.

Le but en question ⬇️ Vidéo: twitter

Bien sûr, un but donnant la victoire dans les tout derniers instants a toujours une saveur particulière. Mais il y avait beaucoup plus derrière cette réalisation, sans que l'AFC Wimbledon ne joue son maintien, une montée ou même une qualification historique. Il s'agissait d'un match de championnat comme il y en a chaque semaine, à la seule différence que les Dons recevaient leur «ennemi juré», qu'ils n'ont pas eu souvent l'occasion de battre.

Vous pourriez nous dire que des rivalités, il en existe plein dans le football moderne. Et c'est vrai. Mais celle-ci ne ressemble à aucune autre. Ses fondements font qu'elle parle à beaucoup, même ceux qui ne supportent aucune de ces deux formations.

Tout a basculé le 28 mai 2002

La rivalité entre Wimbledon et Milton Keynes est relativement récente. Inutile de remonter loin dans le temps pour la comprendre.

Au début du siècle, les perspectives n'étaient pas bonnes dans le Sud de Londres. Le club, alors appelé Wimbledon FC, était en proie à d'importantes difficultés économiques. L'ombre de la faillite planait. Les dirigeants se montraient également frustrés face aux faibles affluences dans l'antre de Crystal Palace, éloignée du quartier (Wimbledon avait dû quitter ses bases après le drame d'Hillsborough, faute de moyen pour rénover son enceinte et appliquer les nouvelles règles en matière de sécurité). Le projet de nouveau stade n'avançait pas, les soutiens manquaient même cruellement.

Dès lors, la direction a décidé de délocaliser l'équipe, et le 28 mai 2002, la Fédération anglaise de football (FA) a autorisé le transfert du club en direction de Milton Keynes, à une centaine de kilomètres plus au nord, dans une ville qui se cherchait une équipe professionnelle.

C'est ainsi que le Milton Keynes Dons FC est né, avec l'étiquette de franchise que l'on colle habituellement aux équipes nord-américaines – plus enclines à déménager sans se soucier du passé et des territoires qu'elles représentent.

Devant cela, les supporters du Wimbledon FC ont immédiatement réagi en créant l'AFC Wimbledon. Un club reparti de zéro et qui a peu à peu gravi les échelons pour retrouver le monde professionnel en 2011.

Des victoires relativement rares

C'est dans ce contexte particulier que les matchs entre l'AFC Wimbledon et Milton Keynes sont disputés.

Les deux équipes ne se sont pas affrontées si souvent depuis leur naissance il y a 20 ans. 15 fois au total, avec un bilan largement à l'avantage des Miltoniens (neuf victoires, trois nuls, trois défaites). La première confrontation, datant de 2012, avait été cruelle pour Wimbledon, qui s'était alors incliné 2-1 à la toute dernière minute.

Samedi, la formation du Sud de Londres – basée non loin du All England Lawn Tennis and Croquet Club, là où se déroule le tournoi de tennis de Wimbledon - a mis fin à une série de neuf matchs sans victoire contre son rival. La joie était à son comble, d'autant que l'équipe s'est imposée pour la toute première fois face à Milton Keynes dans le stade flambant neuf dont elle dispose depuis 2020, et que le Wimbledon FC aurait souhaité par le passé. Cette victoire prive par ailleurs «l'ennemi» d'une montée directe en League One, et cela sonne comme une petite vengeance.

Si les supporters de Milton Keynes voient Wimbledon comme un quartier de Londres qui a laissé mourir son club, puis l'a abandonné, les anciens fans du Wimbledon FC – désormais supporters de l'AFC Wimbledon – ne digèrent toujours pas le fait qu'on leur ait volé leur équipe au début de ce siècle. Ils reçoivent néanmoins la sympathie du monde du football, contrairement à Milton Keynes, qui reste pour beaucoup le Franchise FC. Un club impopulaire, qui ne s'est pas construit en suivant le modèle traditionnel, tel qu'on le connaît en Europe.