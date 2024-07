De gauche à droite: Bart Verbruggen (Pays-Bas), Manuel Neuer (Allemagne) et Gianluigi Donnarumma (Italie). image: keystone

Pourquoi les gardiens de l'Euro portent des maillots ultra-flashy

Les tenues des différents portiers attirent l'attention depuis le début du Championnat d'Europe des nations. Mais pourquoi leurs maillots sont-ils si colorés et extravagants? La science nous fournit quelques pistes.

t-online

Quel est le point commun entre Manuel Neuer, Unai Simón et Gianluigi Donnarumma, les gardiens de l'Allemagne, de l'Espagne et de l'Italie? Tous portent à l'Euro et en club des tenues indiscrètes sur le terrain. Il arrive que les couleurs soient particulièrement vives ou que des motifs originaux attirent le regard. Bref, les portiers se démarquent largement des joueurs de champ au niveau vestimentaire.

Bien sûr, l'UEFA demande à ce que les gardiens portent des maillots différents de ceux des autres joueurs. En fait, un portier doit être le seul à revêtir une couleur spécifique sur la pelouse. Mais cela n'explique pas pourquoi ils optent pour des coloris aussi étincelants.

Ceux qui pensent à un effet de mode se trompent. C'est bien du côté de la psychologie qu'il faut chercher pour tenter de comprendre ce phénomène. Le sélectionneur de l'Allemagne, Julian Nagelsmann, l'a très bien expliqué lors de la présentation des maillots de la Mannschaft en amont de la compétition. «Cela a un effet psychologique sur l'adversaire», a-t-il déclaré à propos de la tenue rose portée par son équipe, prenant exemple sur les gardiens. «Lorsqu'ils arborent des couleurs qui attirent l’attention, le but devient de plus en plus petit pour l'adversaire», a expliqué Nagelsmann.

On distingue parfaitement le portier allemand Manuel Neuer sur cette photo. image: Keystone

Une étude réalisée en 2013 par des chercheurs britanniques corrobore les propos de Nagelsmann. 40 joueurs ont chacun tiré 10 pénaltys contre un gardien portant des maillots de différentes couleurs (rouge, vert, jaune et bleu). Avant de s'élancer, les tireurs ont d'abord évalué leurs chances de réussite. Elles étaient identiques selon eux, quel que soit le maillot de l'adversaire.

Les joueurs ont toutefois été plus réalistes lorsqu'ils affrontaient un portier vêtu de bleu et ont eu davantage de difficulté à marquer face à un homme en rouge.

Bien que l'étude ait porté sur un groupe relativement restreint de sujets, elle a confirmé les résultats d'expériences antérieures, suggérant que jouer en rouge fournissait un avantage indéniable lors d'un match. Personne n'a réellement prouvé que les maillots flashy favorisaient les gardiens de but. Mais certaines preuves montrent qu'il pourrait y avoir un effet.

Depuis plusieurs années, l'équipe anglaise de quatrième division, Wycombe Wanderers, attire l'attention en donnant à ses gardiens des tenues sauvages, bariolées et extrêmement colorées.

En 2017, l'un des maillots, traversé par des lignes chargées, était rose, tandis que l'autre, jaune fluo, présentait un motif kaléidoscopique lui aussi en rose.

Le club avait alors expliqué qu'il souhaitait que ses gardiens puissent paraitre plus grands et plus effrayants dans la cage. Les motifs avaient ici pour but d'attirer l'attention de l'adversaire, pour qu'il perde en concentration et donc en précision. Une autre raison est liée à l'aspect marketing. Les ventes des maillots de gardien sont peu nombreuses. Il convient alors de créer un modèle qui détonne et surprenne. Les maillots accrocheurs ont également vocation à attirer l'attention des médias.

Wycombe évolue désormais en League One, le troisième échelon du foot anglais. Finalement, les maillots accrocheurs des gardiens de l'équipe ont peut-être favorisé la montée des Wanderers...