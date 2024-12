Granit Xhaka a une nouvelle coupe et elle cache quelque chose

Le capitaine de la Nati est apparu presque méconnaissable durant les fêtes en raison d'une nouvelle coupe. Celle-ci est la conséquence d'une greffe de cheveux.

Granit Xhaka est en Suisse pour les vacances de Noël, plus particulièrement à Arosa dans les Grisons. Comment le sait-on? Le milieu du Bayer Leverkusen a partagé sur ses réseaux sociaux une photo de son séjour en compagnie de sa femme et de ses deux filles. Leurs derniers instants à quatre, puisqu'un troisième enfant est attendu l'année prochaine.

Or ce cliché en famille, traditionnel des fêtes de fin d'année, a retenu l'attention des fans du joueur pour une raison bien précise: sa coupe de cheveux archi-courte, le rendant presque méconnaissable. Certains ont estimé que la star de Leverkusen avait perdu un pari pour se présenter ainsi à ses followers. D'autres au contraire ont vu là le résultat d'une récente greffe capillaire.

La photo dont on vous parle. image: instagram

Bien informé, le journal allemand Bild a récemment confirmé que le footballeur a eu recours à cette pratique sous anesthésie locale, qui consiste à prélever des cheveux à l'arrière de la tête (ou dans d'autres zones riches en cheveux) pour les redistribuer ensuite dans les espaces clairsemés.

Or on en sait désormais plus sur le lieu de la chirurgie, depuis que la clinique Ozone basée à Pristina au Kosovo a révélé la venue de Xhaka dans ses locaux. Cette dernière a publié une vidéo dans laquelle on aperçoit le joueur le crâne dégarni, franchissant les différentes étapes de la procédure.

«Le mystère est levé. Granit Xhaka choisit Ozone pour des cheveux parfaits!» Message de la clinique Ozone sur ses réseaux sociaux

Vidéo: instagram

Cette clinique ne semble jurer que par la méthode DHI et promet une intervention de courte durée, des blessures minimales et un processus de guérison rapide.

Cela tombe bien: la trêve hivernale est de courte durée en Allemagne. Attendu début janvier à Leverkusen, Granit Xhaka disputera le 10 janvier prochain le choc de la 16e journée de Bundesliga, face au Borussia Dortmund.

