Contre la Serbie, Bellingham a gagné plus qu'un match

Avec ce but décisif et importantissime pour sa sélection, le joueur de 20 ans vient peut-être de s'ouvrir un boulevard vers le Ballon d'Or. Après ses sacres en Liga et en Ligue des champions avec le Real Madrid cette saison, Bellingham fait figure de grand favori pour le prestigieux trophée individuel. En remportant l'Euro avec l'Angleterre, il s'assurerait quasiment cette distinction.

Jude Bellingham a inscrit le seul but de la victoire de l'Angleterre contre la Serbie, dimanche soir à l'Euro 2024 dans le groupe C.

24 pays à l’Euro, 24 bières: saurez-vous retrouver la «binche» suisse?

Ce fan de ballon et de houblon a déniché une bouteille/canette par pays participant à l'Euro. Il y en a donc une qui vient de chez nous.

Il se fait appeler Gus, se décrit comme un «World Cup Beers guy» et, mardi, sur le réseau social X, il a publié une photo qui a été vue par plus de 10 millions d'internautes. Sur l'image, on le voit siffler une bière avec un maillot anglais sur les épaules et 24 bouteilles et canettes disposées de façon pyramidales sur la table.