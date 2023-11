A 29 ans, Anojen Kanagasingam est l'un des plus jeunes arbitres de Super League. Image: KEYSTONE

Vous n'imaginez pas tout ce qu'un arbitre doit faire un jour de match

Anojen Kanagasingam est l'un des plus jeunes sifflets de Super League. watson a accompagné le Bernois avant, pendant et après le duel entre Winterthour et Young Boys. Reportage.

Trois heures avant le coup d'envoi

En ce samedi après-midi pluvieux de novembre, l'arbitre Anojen Kanagasingam et son assistant Claudio dos Santos sont assis dans le train. Leur destination? Le stade de la Schützenwiese à Winterthour, où l'équipe locale affronte le leader YB.

Avec un autre assistant et le quatrième officiel, qui rejoindront les deux hommes au stade, ils forment «la troisième équipe», comme Kanagasingam l'appelle. Et elle est jeune: Kanagasingam n'a que 29 ans, tandis que le plus âgé, le Valaisan dos Santos, n'a soufflé que 32 bougies.

Dans le wagon, les deux officiels portent un training noir avec le sponsor sur le dos et ont des sacs de sport. Autrement dit, pour un œil averti, ils sont reconnaissables. Est-ce que ça amène parfois des situations désagréables? «Rarement», répond Anojen Kanagasingam. Ce jour-là, ils ne feront face à aucune réaction négative des fans. Ça aurait sans doute été différent s'ils avaient voyagé avec le train spécial des supporters, imagine l'arbitre avec un sourire. D'ailleurs, certains de ses collègues préfèrent voyager en civil pour ne pas être reconnus.

Anojen Kanagasingam travaille à 80% à l'Institut Suisse de Police à Neuchâtel. Image: dr

Le train s'arrête à Winterthour. La gare est encore calme, pas de supporters en vue. En baskets et en survêtement, les deux arbitres bravent la pluie.

Deux heures et demie avant le coup d'envoi

Ils ont suffisamment de temps pour prendre un café sur le chemin du stade. Avec leur accoutrement, le serveur comprend tout de suite qu'ils ont un lien avec le match de foot du soir à la Schützenwiese. Quand Kanagasingam et dos Santos expliquent à cet homme d'un certain âge qu'ils en sont les arbitres, il se met à raconter diverses situations du championnat portugais dans lesquelles il se sent désavantagé, lui et son équipe préférée, le FC Porto.

Anojen Kanagasingam a fait ses débuts en Super League en 2022, à 28 ans. Image: KEYSTONE

Le serveur souhaite bonne chance aux deux officiels au moment où ils quittent l'établissement.

Deux heures avant le coup d'envoi

Au stade, les arbitres sont accueillis par le responsable de l'arbitrage, Heinz Wullschleger. Cet homme de 83 ans, qui dirige toujours lui-même des matchs chez les seniors, s'occupe depuis 34 ans des sifflets qui viennent à la Schützenwiese. «Après le match, on parle de tout, sauf du match», raconte le Zurichois.

Il rappelle que sa tâche n'est pas d'évaluer la performance des arbitres, mais de veiller à ce qu'ils se sentent à l'aise. Alors il a tout prévu: des sandwichs, du Gatorade, des bananes et des Snickers sont à disposition dans le petit vestiaire.

Une soirée de football pluvieuse à la Schützenwiese. Image: Katja Burgherr

Dehors, il pleut et il fait froid. Une météo qui ne donne pas spécialement envie aux quatre officiels d'aller contrôler le terrain. Mais le protocole, c'est le protocole.

30 minutes avant le coup d'envoi

Les deux équipes s'échauffent sur le terrain, c'est aussi le moment pour les arbitres de faire leur échauffement. A l'époque, quand il officiait en Challenge League, Anojen Kanagasingam passait en revue chaque détail avec les assistants avant le match, discutait des situations de jeu et de la répartition des compétences. «Ça m'a donné de l'assurance», affirme-t-il. Aujourd'hui, avant la partie, le Bernois se concentre davantage sur la préparation physique, la collaboration avec les assistants et sur les deux équipes.

Coup d'envoi

La pelouse est praticable, tout le monde s'est échauffé, c'est l'heure du match. Anojen Kanagasingam et les juges de ligne, tous avec un maillot jaune fluo, arrivent dans le tunnel menant des vestiaires à la pelouse, suivis par les deux équipes. On a presque l'impression, pendant un bref instant, que les 25 hommes font tous partie de la même équipe, venue pour divertir les spectateurs de la Schützenwiese, qui affiche complet. Kanagasingam, en tête du cortège, est concentré, mais pas nerveux.

Vidéo: streamja

Première mi-temps

Sur le terrain, le match part très fort. Après six minutes, c'est déjà 1-1.

A la 15e, l'arbitre met pour la première fois la main à la poche pour donner un carton jaune à Filip Ugrinic. L'attaquant d'YB est coupable d'une simulation. Dans les tiribunes, quelques gamins surexcités crient: «Bravo arbitre»! Ugrinic et les Bernois ne sont évidemment pas d'accord avec cette décision. Elle fera d'ailleurs l'objet de discussions après le match entre le sifflet et son formateur.

Le match entre Winterthour et YB a parfois été houleux. Image: KEYSTONE

A l'heure du thé, Anojen Kanagasingam a sorti trois cartons jaunes, tous contre des joueurs de Young Boys. Mais c'est bel et bien le champion en titre qui mène 2-1.

Mi-temps

Les joueurs et les arbitres rentrent aux vestiaires. Kanagasingam ne dit rien pendant les premières minutes, visualisant ce qui s'est passé. Puis, lorsqu'il est prêt, il discute avec ses assistants des actions de la première mi-temps et des points sur lesquels ils doivent se concentrer pendant la seconde.

Anojen Kanagasingam en bref Comme bien des carrières d'arbitre, celle d'Anojen Kanagasingam a commencé en tant que footballeur. Mais ses ambitions étaient plus grandes que son talent balle au pied. Il a joué en 4e ligue au SC Ittigen (BE).

Mais le Bernois aime le football et il est ambitieux, deux qualités qui lui ont permis de gravir rapidement la longue échelle de l'arbitrage. A 25 ans, il a été nommé en Challenge League. En 2022, à l'âge de 28 ans, il a fait sa première apparition en Super League.



Ce soir-là, c'est la pelouse qui est au centre des discussions. Elle est glissante. Pour l'arbitre, ça signifie que son regard doit s'attarder plus longtemps que d'habitude sur la situation de jeu.

«Normalement, en tant qu'arbitre, on se concentre sur le ballon, mais sur cette pelouse glissante, il se peut que les duels soient incontrôlés et que l'action qui m'intéresse se produise alors que le ballon a déjà été joué» Anojen Kanagasingam

C'est précisément un «duel incontrôlé» du genre qui occupera tout particulièrement l'équipe d'officiels en deuxième période.

Seconde mi-temps

Comme durant les 45 premières minutes, l'arbitre doit souvent intervenir. Il y a d'abord cette altercation entre le milieu bernois Darian Males et le Zurichois Samuel Ballet, qui vaut un carton jaune aux deux protagonistes.

Ballet (Winterthour, en rouge) et Males ont tous deux été avertis pour cette altercation. Image: keystone

Huit minutes plus tard, Anojen Kanagasingam brandit à nouveau son carton jaune, cette fois-ci à l'adresse de Sandro Lauper pour une intervention trop musclée. Raphael Wicky, l'entraîneur d'YB, saute du banc de touche et crie, fâché, en direction du directeur de jeu.

N'en déplaise à Wicky, la situation sera même pire pour son équipe. La VAR se manifeste depuis les locaux de Volketswil (ZH). Problème: l'écran est en panne. Un souci technique rare. Quand il est résolu après quelques minutes, l'arbitre regarde la scène et revient sur sa décision: il sort finalement le rouge pour Lauper!

Vidéo: streamja

Même avec un homme en moins, YB fête une victoire méritée 4-1 et consolide sa première place au classement.

L'après-match

Alors que les joueurs restent encore un peu sur le terrain, qu'ils nettoient leurs crampons sous le robinet et qu'ils échangent quelques mots avec leurs adversaires, les quatre officiels filent directement dans leur vestiaire. Après la douche, le débriefing est encore au programme. Heinz Wullschleger apporte des pizzas dans la petite salle, où les quatre arbitres et les deux coachs qui les rejoignent commencent à se sentir à l'étroit.

Débriefing et pizza dans le vestiaire des arbitres. Image: Katja Burgherr

Tour à tour, les membres de la «troisième équipe» font part de leurs impressions et des décisions qu'ils ont prises sur le terrain. Beaucoup de choses tournent autour de la collaboration entre les quatre officiels. Sertac Kurnazca, le coach des assistants, est satisfait de leur performance. Il ne voit une marge de progression que dans leur communication:

«Si vous vous trouvez à l'endroit où la faute a été commise, vous pouvez tranquillement la signaler avec le drapeau»

Ainsi, l'arbitre serait conforté dans sa décision et les joueurs le remettraient moins en question. La communication est également essentielle lorsque la décision de lever ou non le drapeau est prise de justesse. «Si tu ne décides pas le hors-jeu dans une situation ambiguë, tu peux le communiquer en disant "Play on" pour rassurer les autres», conseille le coach.

Anojen Kanagasingam est lui aussi globalement satisfait de sa prestation, mais une action le contrarie: le carton rouge de Lauper. Il estime qu'il aurait dû le voir tout de suite, sans l'aide de la VAR. Le jeune arbitre et son coach, Claudio Bernold, fixent la barre haut: l'exigence doit être de reconnaître et de sanctionner adéquatement de telles fautes directement, sans l'assistance vidéo.

Mais sur cette action, Claudio Bernold loue le comportement de son protégé pendant la panne d'écran:

«Tu as gardé ton calme et montré de l'assurance»

L'arbitre partage ces éloges à ses assistants:

«Vous avez bien communiqué avec moi à cet instant-là. Sur le moment, je n'ai pas du tout trouvé Lauper quand je suis revenu sur le terrain. J'ai été content que vous me décriviez où il se trouvait.» Anojen Kanagasingam

Une scène qui fait beaucoup parler dans le petit vestiaire au sous-sol de la Schützenwiese est le carton jaune qu'Ugrinic a reçu pour sa simulation. Kanagasingam soutient toujours sa décision, mais admet qu'il est très sensible à l'infraction «tromper l'arbitre». Et il souhaitait aussi tout de suite dissuader les joueurs de le faire.

Le jeune directeur de jeu reçoit un autre conseil de son formateur:

«Tu dois faire attention à ne pas être trop péremptoire dans ta communication» Claudio Bernold, coach des arbitres

Le coach donne un exemple: en tant qu'arbitre, il n'est pas optimal de dire au joueur X qu'on est sûr qu'il a encore touché le ballon. S'il s'avérait que ce n'est pas le cas, ça saperait notre autorité. Il serait préférable de dire dans ce cas: «Pour moi, il me semble que tu as encore touché le ballon».

Filip Ugrinic (à droite) s'est fait remarquer contre Winterthour, non seulement à cause de sa simulation, mais aussi son but du 2-1. Image: KEYSTONE

Dans une situation, le sifflet bernois avoue s'être laissé un peu trop emporter par ses émotions. Le joueur de Winterthour Samuel Ballet s'est mis à plusieurs reprises juste devant le ballon sur des coups francs d'YB – un geste qui méritait un jaune. Agacé, Anojen Kanagasingam lui a lâché:

«C'est toujours toi qui es devant ce fichu ballon»

Son formateur valide l'auto-critique: il fait remarquer que celui qui se laisse guider par ses émotions perd toujours un peu sa concentration. Or celle-ci est indispensable pour tenir son match.

Un job chronophage Lorsqu'Anojen Kanagasingam parle de la préparation et de l'après-match qu'implique une rencontre, on se rend vite compte que le travail réel dépasse de loin son 20% à l'ASF (il travaille les 80% restants à l'Institut Suisse de Police à Neuchâtel). Outre des séances d'entraînement intensives, les arbitres et leurs assistants suivent régulièrement des cours théoriques ou débriefent avec leurs coachs les matchs le lendemain.

Claudio Bernold est toutefois satisfait de la performance de Kanagasingam. Il loue sa gestion des joueurs dans ce match engagé et se montre impressionné par les près de douze kilomètres parcourus en 90 minutes par le jeune directeur de jeu.

Sur le terrain, l'aisance linguistique d'Anojen Kanagasingam l'aide.

«Pendant un match, je parle allemand, anglais, français et même italien si nécessaire»

Son coach fait aussi remarquer que ce qui rend spécial le jeune Bernois, c'est qu'il «appelle chaque joueur par son prénom».

Anojen Kanagasingam peut avoir la satisfaction du devoir accompli: malgré six cartons jaunes et un carton rouge sortis, on ne parlera pas de lui après le match.

Adaptation en français: Yoann Graber