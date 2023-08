Didier Tholot, 59 ans, n'est pas le meilleur entraîneur français de notre pays. Image: KEYSTONE

Tholot n'est pas le Français qui fait le plus de points en Suisse

Même si l'entraîneur de Sion a réussi plein de belles choses dans notre pays, il n'est pas le Français avec la meilleure moyenne de points au XXIe siècle. Voici le top 5.

Didier Tholot a remporté deux fois la Coupe de Suisse, il a sauvé le FC Sion de nombreuses galères et est en train de réussir un début de saison parfait en Challenge League (deux victoires en deux matchs avant la réception de Bellinzone vendredi soir à Tourbillon). Pour autant, le coach de 59 ans n'est pas le meilleur entraîneur français de notre pays. Nous avons compilé les stats des techniciens tricolores avec les plus grands clubs romands du XXIe siècle, et le résultat est très net.

Pour obtenir un classement qui ait du sens, nous avons d'abord retenu les cinq clubs romands qui ont eu le plus du succès depuis 2000: Xamax, Servette, Sion, Lausanne et Yverdon. Nous avons ensuite listé les entraîneurs 100% français (et non binationaux) qui se sont assis au moins dix fois de suite sur le banc lors de leur passage dans un (ou plusieurs) de ces cinq clubs depuis le 1er juillet 2000. Nous avons ensuite compilé leur moyenne de points pour obtenir le résultat suivant:

Henri Atamaniuk

0,87 point par match

Atamaniuk après la défaite du LS en 2014 contre YB. Image: KEYSTONE

Le natif de Moselle figure en 5e position du classement. Celui qui a dirigé le Lausanne-Sport du 20 novembre 2013 au 30 juin 2014 s'est assis à 23 reprises sur le banc des Vaudois pour une moyenne de 0,87 point par match.

Laurent Roussey

1,27 point par match



Le Nîmois est l'un des coachs français les plus connus et appréciés en Romandie puisqu'il a entraîné le FC Sion à trois reprises et Lausanne à une seule. Pour obtenir sa moyenne de points selon les critères évoqués ci-dessus, nous avons ôté les résultats de son passage en Valais entre le 22 octobre et le 11 février 2014 puisqu'il n'y avait disputé que 8 matchs.

Laurent Roussey en 2013. Image: KEYSTONE

Ses autres statistiques sont les suivantes:

Au FC Sion du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002: 1,03 point de moyenne en 36 matchs

de moyenne en 36 matchs Au FC Sion du 22 février 2011 au 23 avril 2012: 1,81 point de moyenne en 54 parties

de moyenne en 54 parties Au Lausanne-Sport du 1er juillet 2012 au 21 octobre 2013: 0,96 point de moyenne en 54 matchs

Didier Ollé-Nicolle

1,32 point par match

Notre voisin n'a entraîné qu'une seule fois en Suisse et c'était à Neuchâtel-Xamax du 1er septembre 2010 au 12 mai 2011. Il a récolté 1,32 point de moyenne en 31 matchs, un bilan plutôt honorable qui avait permis aux rouge et noir de se maintenir en Super League sans devoir passer par les barrages.

Didier Tholot

1,47 point par match

L'actuel coach du FC Sion a vécu quatre mandats en Suisse, mais deux entrent dans nos critères de calculs. Après avoir exclus les résultats de 2003 en Valais (7 matchs seulement) et ceux de cette année (2 matchs, série en cours), nous avons fait la moyenne de ses deux expériences valaisannes: celle du 14 avril 2009 au 21 mai 2010 (1,40 point de moyenne après 50 parties) et celle du 17 décembre 2014 au 12 août 2016 (1,54 unité de moyenne après 74 rencontres).

Anthony Braizat

1,94 point par match



Il est le Français le plus efficace parmi les cinq grands clubs romands. Il en a dirigé deux, certes en division inférieure, mais avec à chaque fois beaucoup de succès:

Il a fait remonter Servette de la 1re ligue promotion à la Challenge League entre le 1er janvier 2016 et le 30 décembre de la même année: une aventure de 364 jours, 32 matchs et 1,78 point de moyenne.

entre le 1er janvier 2016 et le 30 décembre de la même année: une aventure de 364 jours, 32 matchs et 1,78 point de moyenne. Il a fait remonter Yverdon en 3e division avant de jouer les premiers rôles dans la ligue. Du 31 mars 2017 au 17 novembre 2019, Anthony Braizat a vécu 961 jours sur le banc nord-vaudois, disputé 92 parties et obtenu 2,10 points de moyenne par match.

Anthony Braizat lors de son aventure servettienne en 2016. Image: KEYSTONE

Le Français a cartonné en 1re Ligue promotion (1,96 unité par rencontre) mais il possède aussi un bilan flatteur en Challenge League (1,57). Il méritait bien sa chance en 1re division suisse et c'est lui qui a forcé le destin en hissant (encore une promotion) Stade-Lausanne Ouchy (qu'il dirige toujours aujourd'hui) en Super League.

