La déception des supporters anglais après la défaite en quarts de finale de la Coupe du monde contre la France. Image: keystone

L'étrange malédiction qui frappe l'équipe d'Angleterre

Certains fans anglais en sont sûrs: leur équipe n'aurait pas perdu contre la France si le match avait été diffusé sur une autre chaîne.

Les superstitions sont légions dans le sport, y compris chez les fans. Ceux de l'équipe d'Angleterre n'échappent pas au phénomène: certains d'entre eux sont sûrs que la défaite samedi en quarts de finale du Mondial contre la France (1-2) est liée au diffuseur TV.

Le canal en question? ITV, une chaîne commerciale britannique. La grogne des supporters des Three Lions n'est pas sans fondement: sur les 17 matchs de l'Angleterre en Coupe du monde au total diffusés sur ITV, les Anglais n'en ont remporté que trois. C'est aussi la troisième Coupe du monde de suite où ils sont éliminés alors que le match passe sur ITV.

Les statistiques des Three Lions sont bien meilleures quand leurs parties sont retransmises sur la chaîne publique BBC: 12 matchs sur 16 de Coupe du monde remportés.

Florilège de réactions de fans sur Twitter:

«Le match n'aurait jamais dû être diffusé sur ITV. L'Angleterre était condamnée dès le départ. La malédiction ITV a encore frappé!»

«J'accuse ITV de nous avoir fait perdre ce match. Il aurait dû être diffusé par la BBC»

Apparemment, on en veut plus outre-Manche à ITV qu'à Harry Kane, qui a raté le penalty de l'égalisation en fin de match:

«Harry, ce n'est pas ta faute, c'est la malédiction ITV»

Le chargé de presse de la sélection anglaise est désormais averti: si son équipe veut remporter un premier titre depuis la Coupe du monde 1966, il devra faire pression pour que les matchs cruciaux et/ou à élimination directe soient diffusés sur la BBC. Sinon, it may never be coming home again... (yog)