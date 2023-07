Cédric Zesiger, Anto Grgic et Jérémy Guillemenot (de gauche à droite) ont tous vécu un changement durant ce mercato estival. image: keystone/shutterstock

Voici tous les transferts de l'été en Super League

La saison 2023/24 de Super League commence ce samedi. L'occasion de passer en revue les changements dans les effectifs des douze équipes.

Plus de «Sport»

Un mois et demi après le dernier match de l'exercice 2022/23, le duel retour du barrage entre le Stade Lausanne Ouchy et le FC Sion le 6 juin (4-2), la Super League est de retour. Quatre équipes romandes participent à ce championnat: Servette, Yverdon, Lausanne-Sport et Stade Lausanne Ouchy.

La première journée a lieu ce week-end des 22 et 23 juillet, avec notamment trois matchs fixés samedi soir (dont GC-Servette dès 18h00). Voici tous les transferts – arrivées et départs – qui ont eu lieu dans les douze formations de Super League (mise à jour jeudi après-midi 21 juillet)👇

Servette FC

Arrivées

René Weiler (entraîneur / Kashima Antlers/JPN)

Jérémy Guillemenot (Saint-Gall)

Noah Henchoz (Etoile Carouge)

Alexander Lyng (Helsingör/DNK)

Joël Mall (Olympiakos Nicosie/CYP)

Bradley Mazikou (Aris Thessaloniki/GRE)

Gael Ondoua (Hannover/ALL)

Tiemoko Ouattara (Servette M21)

Keigo Tsunemoto (Kashima Antlers/JPN)

L'attaquant Jérémy Guillemenot (25 ans) est de retour à Servette, son club formateur. Image: KEYSTONE

Départs

Alain Geiger (entraîneur)

Moritz Bauer (?)

Sidiki Camara (Stade Nyonnais)

Boris Céspedes (Yverdon)

Ilyes Chaïbi (Thonon Evian GG/FRA)

Gaël Clichy (?)

Steven Deana (Lugano)

Kevin Mbabu (Fulham/ANG)

Edin Omeragic (Stade Nyonnais)

Malik Sawadogo (Stade Nyonnais)

Théo Valls (?)

Yverdon-Sport

Arrivées

Ricardo Alves (Saint-Gall)

Sebastian Breza (Carrarese/ITA)

Boris Céspedes (Servette)

Kevin Carlos (Betis B/ESP)

Dominic Corness (Liverpool M21/ANG)

Dario Del Fabro (Cittadella/ITA)

Mihael Klepac (Mura/SVN)

Luca Jaquenoud (Sion)

Varol Tasar (Aarau)

Mohamed Tijani (Brno/CZE)

Départs

Steve Beleck (?)

Théo Berdayes (Sion)

Nicolas Gétaz (?)

Sead Hajrovic (NE Xamax)

Ali Kabacalman (Sion)

Koro Kone (Thoune)

Marculino Ninte (?)

Haris Samardzic (?)

Tim Spycher (Baden)

Sandro Theler (Sion)

Achille Truchot (?)

Christian Zock (?)

FC Lausanne-Sport

Arrivées

Noë Dussenne (Standard de Liège/BEL)

Rares Ilie (Maccabi Tel Aviv/ISR)

Kaly Sène (Bâle)

Marvin Spielmann (NE Xamax)

Seydou Traore (RC Abidjan/CIV)

L'attaquant sénégalais Kaly Sène (22 ans), nouvelle recrue du Lausanne-Sport. Image: KEYSTONE

Départs

Gianluca Gaudino (?)

Goduine Koyalipou (Beveren/BEL)

Melvin Mastil (Bienne)

Karim Sow (Stade Nyonnais)

Aldin Turkes (Winterthour)

Nassim Zoukit (Bellinzone)

Stade Lausanne Ouchy

Arrivées

Sahmkou Camara (Pays de Grasse/FRA)

Mischa Eberhard (Aarau)

Valon Hamdiu (Schaffhouse)

Michael Heule (Wil)

Elies Mahmoud (Le Havre/FRA)

Maxence Renoud (Lyon La Duchère/FRA)

Départs

Yvan Alounga (Bellinzone)

Teddy Okou (Lucerne)

Brandon Onkony (?)

Theo Opoku (?)

Niklas Steffen (Rapperswil)

FC Bâle

Arrivées

Timo Schultz (entraîneur / St. Pauli/ALL)

Jonas Adjetey (Bâle M21)

Leon Avdullahu (Bâle M21)

Thierno Barry (Beveren/BEL)

Nasser Djiga (Nîmes/FRA)

Jonathan Dubasin (Albacete/ESP)

Andrin Hunziker (Aarau)

Zé Junior (Bâle M21)

Axel Kayombo (Bâle M21)

Dominik Schmid (GC)

Finn van Breemen (ADO Den Haag/NED)

L'Allemand Timo Schultz est le nouvel entraîneur du FC Bâle. Image: KEYSTONE

Départs

Heiko Vogel (entraîneur)

Kasim Adams (Hoffenheim/ALL)

Liam Chipperfield (Sion)

Andy Diouf (Lens/FRA)

Bradley Fink (GC)

Sayfallah Ltaief (Winterthour)

Darian Males (YB)

Hugo Novoa (Leipzig/ALL)

Andy Pelmard (Clermont/FRA)

Kaly Sène (Lausanne)

Andi Zeqiri (Brighton/ANG)

GC

Arrivées

Bruno Berner (entraîneur / Winterthour)

Dirk Abels (Sparta Rotterdam/NED)

Theo Corbeanu (Bielefeld/ALL)

Bradley Fink (Bâle)

Nicolas Glaus (Stuttgart B/ALL)

Robin Kalem (Schaffhouse)

Michael Kempter (Saint-Gall)

Manuel Kuttin (retour dans l'équipe)

Nigel Lonwijk (Plymouth Argyle/ANG)

Elmin Rastoder (Vaduz)

Pascal Schürpf (Lucerne)

Kristers Tobers (Lechia Gdansk/POL)

Départs

Giorgio Contini (entraîneur)

Bendegúz Bolla (Wolverhampton/ANG)

Shkelqim Demhasaj (Aarau)

Teruki Hara (Shimizu S-Pulse/JPN)

Christián Herc (?)

Hayao Kawabe (Standard de Liège/BEL)

Noah Loosli (Bochum/ALL)

Georg Margreitter (?)

André Moreira (?)

Eliseu Nadjack (?)

Petar Pusic (Osijek/CRO)

Guilherme Schettine (Ural/RUS)

Dominik Schmid (Bâle)

Simone Stroscio (Schaffhouse)

FC Lugano

Arrivées

Marc Abel (Lugano M21)

Yanis Cimignani (Ajaccio/FRA)

Steven Deana (Servette)

Adrian Durrer (Bellinzone)

Ayman El Wafi (Hellas Vérone B/ITA)

Anto Grgic (Sion)

Martim Marques (Sporting CP M23/POR)

Ilija Maslarov (Team Ticino M18)

Gianluca Pizzagalli (Lugano M21)

Fotios Pseftis (AC Milan B/ITA)

Shkelqim Vladi (Aarau)

Relégué avec Sion, l'ex-capitaine valaisan Anto Grgic a rebondi à Lugano. Image: KEYSTONE

Départs

Fabio Daprelà (Zurich)

Ousmane Doumbia (Chicago Fire/USA)

Mickaël Facchinetti (?)

Attilio Morosoli (Bellinzone)

Fabian Stöber (Vaduz)

FC Lucerne

Arrivées

Kemal Ademi (Sandhausen/ALL)

Joaquín Ardaiz (Winterthour)

Diego Heller (Lucerne M21)

Teddy Okou (Stade Lausanne Ouchy)

Kevin Spadanuda (Ajaccio/FRA)

Dario Ulrich (Vaduz)

Mauricio Willimann (Lucerne M21)

Départs

Samuel Alabi (Baden)

Samuele Campo (?)

Mamady Diambou (Salzbourg/AUT)

Mohamed Dräger (Nottingham Forest/ANG)

Lorik Emini (Vaduz)

Ruben Fernandes (Wil)

Benjamin Kimpioka (Solna/SWE)

Thomas Monney (Bienne)

Marius Müller (Schalke/ALL)

Pascal Schürpf (GC)

Dejan Sorgic (Sion)

Mihailo Stevanovic (Saint-Gall)

Nando Toggenburger (Thoune)

Le cas de cette star du FC Lucerne n'est pas encore résolu👇 Comment deux clubs suisses s'arrachent le joyau de Super League

FC Saint-Gall

Arrivées

Abdoulaye Diaby (Ujpest/HON)

Betim Fazliji (St. Pauli/ALL)

Justin Janitzek (Bayern Munich B/ALL)

Albin Krasniqi (Saint-Gall M21)

Nicolas Lüchinger (Thoune)

Nikolaj Möller (Den Bosch/NED)

Mihailo Stevanovic (Lucerne)

Richard van der Venne (Melbourne City/AUS)

Mattia Zanotti (Inter Milan/ITA)

L'Italien Mattia Zanotti (à gauche, ici lors du Mondial M20 2023) a disputé 3 matchs de Serie A avec l'Inter Milan. Image: keystone

Départs

Ricardo Alves (Yverdon)

Alessio Besio (Freiburg B/ALL)

Fabrizio Cavegn (Vaduz)

Leon Dajaku (Hajduk Split/CRO)

Jérémy Guillemenot (Servette)

David Jacovic (Wil)

Michael Kempter (GC)

Alessandro Kräuchi (Vaduz)

Emmanuel Latte Lath (?)

Matej Maglica (Darmstadt/ALL)

Leonhard Münst (Stuttgart/ALL)

Randy Schneider (Winterthour)

Basil Stillhart (Winterthour)

FC Winterthour

Arrivées

Patrick Rahmen (entraîneur / Suisse M21)

Musa Araz (Sion)

Alexandre Jankewitz (Thoune)

Sayfallah Ltaief (Bâle)

Loïc Lüthi (Kriens)

Randy Schneider (Saint-Gall)

Silvan Sidler (Arminia Bielefeld/ALL)

Basil Stillhart (Saint-Gall)

Aldin Turkes (Lausanne)

Laurin Vögele (Winterthour M21)

Luca Zuffi (Sion)

Luca Zuffi (33 ans) est de retour à Winterthour, son club formateur. Image: KEYSTONE

Départs

Bruno Berner (entraîneur / GC)

Eris Abedini (NE Xamax)

Joaquín Ardaiz (Lucerne)

Timothy Fayulu (Sion)

Hekuran Kryeziu (?)

Young Boys

Arrivées

Joel Bichsel (YB M21)

Malík Deme (GC M21)

Silvere Ganvoula (Bochum/ALL)

Saidy Janko (Bochum/ALL)

Lukasz Lakomy (Lubin/POL)

Darian Males (Bâle)

Felix Mambimbi (Cambuur/NED)

Noah Persson (Mjällby/SWE)

Départs

Kevin Rüegg (Hellas Vérone/ITA)

Cédric Zesiger (Wolfsburg/ALL)

Le défenseur international suisse Cédric Zesiger (25 ans) quitte Young Boys pour Wolfsburg, en Bundesliga. Image: KEYSTONE

FC Zurich

Arrivées

Donis Avdijaj (Hartberg/AUT)

Labinot Bajrami (Zurich M21)

Arad Bar (Maccabi Petah Tikva/ISR)

Fabio Daprelà (Lugano)

Ramon Guzzo (Zurich M21)

Calixte Ligue (Zurich M21)

Alan Omerovic (Zurich M21)

Nils Reichmuth (Wil)

Silvan Wallner (Wil)

Départs