Ardon Jashari, Fabian Rieder et Leonidas Stergiou (de gauche à droite) figurent parmi les fers de lance de la Nati M21 à l'Euro. image: Freshfocus

Ces six hommes vont faire briller la Nati à l'Euro M21

Les jeunes footballeurs suisses entament leur championnat d'Europe en Roumanie ce jeudi (18h00) contre la Norvège. Pour réaliser un exploit dans ce tournoi, ils auront besoin de ces six cadres.

Raphael Gutzwiller / ch media

Plus de «Sport»

La Norvège sera le premier adversaire de l'équipe suisse au Championnat d'Europe des moins de 21 ans, jeudi à 18h00. Le sélectionneur Patrick Rahmen peut compter sur l'une des meilleures classes d'âge de l'histoire des M21 helvétiques.

L'objectif des Suisses n'est rien de moins que la qualification pour les Jeux olympiques 2024. Pour cela, ils doivent terminer ce tournoi parmi les trois meilleures équipes, l'Angleterre et la France ne comptant pas pour ce classement.

Mais il sera déjà difficile de passer la phase de groupes, car après le duel avec la Norvège, la Suisse affrontera les deux co-favoris, l'Italie et la France. Mais pour réaliser un exploit, la Nati pourra compter sur ces six hommes clés👇

Amir Saipi , le pilier sûr

Amir Saipi a engrangé beaucoup d'expérience au FC Lugano. image: Freshfocus

Lors de la finale de la Coupe il y a trois semaines, les numéros 1 et 2 de l'équipe nationale M21 se sont encore affrontés: Amir Saipi dans les buts du FC Lugano, Marvin Keller dans ceux de Young Boys. Même si Keller a remporté ce duel, Saipi reste le gardien titulaire pour cet Euro. Le Schaffhousois était déjà titulaire lors des qualifications et a aussi réalisé une bonne saison avec le FC Lugano. De quoi envisager un transfert à l'étranger.

Très jeune déjà, Saipi avait reçu une offre d'Allemagne, Hanovre voulant le recruter alors qu'il était junior à Schaffhouse. Mais ses parents ont insisté pour qu'il termine d'abord son apprentissage de maçon. Aujourd'hui, le jeune homme de 22 ans en est heureux:

«A l'époque, c'était une période difficile et il n'était pas facile de concilier le travail sur le chantier et les entraînements. Je crois que j'apprécie davantage la vie de footballeur professionnel, car je sais à quel point nous sommes privilégiés par rapport à ceux qui travaillent dans le bâtiment.» Amir Saipi

Plus tard, alors qu'il était coach de Schaffhouse, l'actuel sélectionneur nationale de l'équipe A, Murat Yakin, a lui aussi misé sur Saipi dans les buts. Ce dernier porte désormais les espoirs des M21 de la Nati.

Leonidas Stergiou , le patron de la défense

A 21 ans, Leonidas Stergiou compte déjà plus de 150 matchs de Super League. image: freshfocus

Il n'a que 21 ans, mais il a déjà disputé plus de 150 matchs officiels avec la première équipe du FC Saint-Gall. Stergiou y a fait ses débuts à 16 ans seulement. Depuis, ce défenseur central rapide et technique est rapidement devenu un titulaire indiscutable. Dans l'équipe nationale des moins de 21 ans, il est chef de la défense et capitaine, le meneur d'une troupe talentueuse. «Je suis fier d'être le capitaine de cette équipe nationale des moins de 21 ans», clame-t-il. Pour Leonidas Stergiou, cet Euro, que les recruteurs des meilleurs clubs vont regarder de très près, est aussi une chance. Le Saint-Gallois caresse l'idée de partir à l'étranger. Salzbourg, multiple champion d'Autriche, est considéré comme une option possible.

Mais Stergiou dit lui-même qu'il ne s'occupe pas de ça. «Je fais abstraction de ces sujets. Si nous réussissons ensemble en tant qu'équipe, tout le reste vient automatiquement.» Au cours de sa carrière, le défenseur central de 181 cm a souvent été confronté au fait qu'il était plutôt petit pour son poste. Mais peu lui importe.

«Dans le football, soit tu es bon, soit tu es mauvais. La taille ne joue aucun rôle à mes yeux. Car pour ne mesurer que 181 cm, j'ai déjà disputé de nombreux bons matchs en tant que défenseur central» Leonidas Stergiou

Ardon Jashari , le leader naturel

Ardon Jashari a participé à la Coupe du monde 2022 au Qatar avec la Suisse. image: keystone

Lorsqu'on le voit avec le maillot de la Nati, Ardon Jashari rappelle toujours le jeune Granit Xhaka. Il tire les ficelles du milieu de terrain défensif, se montre entreprenant et prend beaucoup de responsabilités. Avec les M21, le Lucernois doit jouer le rôle que Xhaka a en équipe A.

«Granit a toujours été un modèle pour moi. Si on me compare à lui, c'est très bien» Ardon Jashari

Jashari entend aussi transmettre à ses coéquipiers l'expérience qu'il a acquise avec l'équipe nationale A lors de la Coupe du monde au Qatar.

Ce leader né est depuis longtemps le capitaine du FC Lucerne et, comme beaucoup le pensent, semble prêt pour un grand transfert à l'étranger. Le club de Suisse central espère récupérer entre 6 et 8 millions de francs en cas de départ de ce joueur d'exception de 20 ans.

Fabian Rieder , le chef d'orchestre

Fabian Rieder, un joueur créatif. image: Freshfocus

Fabian Rieder est le plus grand joyau sur le marché du football suisse. Avec Young Boys, il a remporté le championnat et la Coupe cette saison et a été titulaire avec l'équipe nationale A lors du match de Coupe du monde contre le Brésil. Place désormais à l'Euro avec les M21. «Je me suis beaucoup réjoui de ce tournoi,» s'enthousiasme-t-il. Il considère que c'est un honneur de jouer pour la Suisse et que beaucoup de choses sont possibles avec cette équipe.

«Je veux montrer l'exemple avec des performances, je me considère comme l'un des leaders de cette équipe nationale des moins de 21 ans. Mais je ne me mets pas de pression» Fabian Rieder

YB a des pépites sur le terrain et dans ses bureaux👇 Comment YB attire les cracks du foot suisse pour leur reconversion de Yoann Graber

Comme Stergiou et Jashari, les signes d'un départ sont également présents pour le joyau soleurois de Young Boys. Gladbach, avec l'ancien entraîneur de YB Gerardo Seoane, serait actuellement le nouvel employeur le plus probable de Rieder. Mais avant cet éventuel transfert, le milieu de terrain veut faire sensation lors de l'Euro M21. En matière de mentalité, il cite le joueur du Bayern Joshua Kimmich comme l'un de ses modèles. En effet, tout comme Kimmich, Rieder est considéré comme très ambitieux.

«Avant, je me mettais très en colère même quand je perdais à des jeux de société» Fabian Rieder

Aujourd'hui encore, c'est toujours le cas à l'entraînement: «Je suis hors de moi quand je perds. Je veux toujours gagner». C'est aussi ce qu'il veut faire avec l'équipe nationale des moins de 21 ans.

Zeki Amdouni , le buteur

Zeki Amdouni, l'attaquant qui marque plus vite que son ombre. image: freshfocus

Son bilan en équipe nationale A est impressionnant: 5 matchs, 5 buts. Le nom de l'attaquant du FC Bâle est actuellement sur toutes les lèvres. Tout frais double buteur contre la Roumanie à Lucerne avec l'équipe A (2-2), il est déjà en Roumanie pour l'Euro M21. «J'ai encore de l'énergie», promet Amdouni lorsqu'on l'interroge sur son agenda titanesque. Le Genevois est également très attendu avec les M21. En neuf matchs de qualification, il a marqué six fois et délivré une passe décisive.

Notre portrait de Zeki Amdouni👇 Nati Zeki Amdouni, la revanche d'un talent rejeté de Team watson

Zeki Amdouni a connu une ascension fulgurante ces dernières années. Passé d'abord par le Stade Lausanne Ouchy puis le Lausanne-Sport, l'attaquant est désormais le joueur offensif le plus important du FC Bâle. On ne serait donc pas étonné de le voir partir à l'étranger cet été, comme beaucoup de ses coéquipiers chez les M21. Cet Euro lui permettra de se mettre encore plus en avant même si, selon les médias, il est déjà sur les tablettes du Benfica Lisbonne.

Patrick Rahmen , l'entraîneur

Patrick Rahmen, coach des M21, va entraîner le FC Winterthour la saison prochaine. image: Freshfocus

Pour Patrick Rahmen, ce championnat d'Europe sera un adieu. L'entraîneur de 54 ans, qui a coaché auparavant entre autres le FC Aarau et le FC Bâle, reprendra la saison prochaine le FC Winterthour en Super League. Il n'est sur le banc des M21 de la Nati que depuis l'été dernier et n'a dirigé jusqu'à présent que quatre matches amicaux. Son prédécesseur, Mauro Lustrinelli, qui est entre-temps devenu entraîneur de Thoune, avait qualifié l'équipe pour cet Euro.

Coach, un job pas toujours facile👇 Voici les pays les plus risqués pour les entraîneurs de foot de Dominic Wirth

Même si Patrick Rahmen quittera son poste après ce tournoi, ça ne devrait pas faire une grande différence pour les joueurs actuels de l'équipe nationale M21: la majeure partie d'entre eux ne pourra plus jouer de matchs dans cette catégorie après l'Euro. La seule chance de voir cette formation évoluer avec le même contingent? Qu'elle se qualifie pour les Jeux olympiques 2024 à Paris. Pour ça, elle devra réaliser une grande performance lors de cet Euro.

Adaptation en français: Yoann Graber