La Tchéquie à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Tchéquie lors de la Coupe du monde 2026.
La Tchéquie évolue dans le groupe A de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera le Mexique, la Corée du Sud et l'Afrique du Sud. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
en un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle la Tchéquie participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Matěj Kovář; 26 ans; PSV Eindhoven
- Jindřich Staněk; 30 ans; Slavia Prague
- Lukáš Horníček; 23 ans; Braga
Défenseurs
- David Zima; 25 ans; Slavia Prague
- Tomáš Holeš; 33 ans; Slavia Prague
- Robin Hranáč; 26 ans; TSG Hoffenheim
- Vladimír Coufal; 33 ans; TSG Hoffenheim
- Štěpán Chaloupek; 23 ans; Slavia Prague
- Ladislav Krejčí (C); 27 ans; Wolverhampton Wanderers
- David Jurásek; 25 ans; Slavia Prague
- Jaroslav Zelený; 33 ans; Sparta Prague
- David Douděra; 28 ans; Slavia Prague
Milieux de terrain
- Vladimír Darida; 35 ans; Hradec Králové
- Lukáš Červ; 25 ans; Viktoria Plzeň
- Lukáš Provod; 29 ans; Slavia Prague
- Michal Sadílek; 27 ans; Slavia Prague
- Tomáš Souček; 31 ans; West Ham United
- Alexandr Sojka; 23 ans; Viktoria Plzeň
- Hugo Sochůrek; 18 ans; Sparta Prague
Attaquants
- Adam Hložek; 23 ans; TSG Hoffenheim
- Patrik Schick; 30 ans; Bayer Leverkusen
- Jan Kuchta; 29 ans; Sparta Prague
- Mojmír Chytil; 27 ans; Slavia Prague
- Pavel Šulc; 25 ans; Lyon
- Tomáš Chorý; 31 ans; Slavia Prague
- Denis Višinský; 23 ans; Viktoria Plzeň
Calendrier
Voici quand jouera la Tchéquie durant la Coupe du monde:
Classement
La Tchéquie affrontera le Mexique, la Corée du Sud et l'Afrique du Sud lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement:
(leo/adapt. btr)
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