L'équipe de Tchéquie, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025. Image: keystone

La Tchéquie à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Tchéquie lors de la Coupe du monde 2026.

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La Tchéquie évolue dans le groupe A de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera le Mexique, la Corée du Sud et l'Afrique du Sud. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

en un coup d'oeil Equipe Calendrier Classement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle la Tchéquie participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens Matěj Kovář; 26 ans; PSV Eindhoven

Jindřich Staněk; 30 ans; Slavia Prague

Lukáš Horníček; 23 ans; Braga Défenseurs David Zima; 25 ans; Slavia Prague

Tomáš Holeš; 33 ans; Slavia Prague

Robin Hranáč; 26 ans; TSG Hoffenheim

Vladimír Coufal; 33 ans; TSG Hoffenheim

Štěpán Chaloupek; 23 ans; Slavia Prague

Ladislav Krejčí (C); 27 ans; Wolverhampton Wanderers

David Jurásek; 25 ans; Slavia Prague

Jaroslav Zelený; 33 ans; Sparta Prague

David Douděra; 28 ans; Slavia Prague Milieux de terrain Vladimír Darida; 35 ans; Hradec Králové

Lukáš Červ; 25 ans; Viktoria Plzeň

Lukáš Provod; 29 ans; Slavia Prague

Michal Sadílek; 27 ans; Slavia Prague

Tomáš Souček; 31 ans; West Ham United

Alexandr Sojka; 23 ans; Viktoria Plzeň

Hugo Sochůrek; 18 ans; Sparta Prague Attaquants Adam Hložek; 23 ans; TSG Hoffenheim

Patrik Schick; 30 ans; Bayer Leverkusen

Jan Kuchta; 29 ans; Sparta Prague

Mojmír Chytil; 27 ans; Slavia Prague

Pavel Šulc; 25 ans; Lyon

Tomáš Chorý; 31 ans; Slavia Prague

Denis Višinský; 23 ans; Viktoria Plzeň

Calendrier

Voici quand jouera la Tchéquie durant la Coupe du monde:

Classement

La Tchéquie affrontera le Mexique, la Corée du Sud et l'Afrique du Sud lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement:

(leo/adapt. btr)