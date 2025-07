Le très beau geste des Suissesses à l’égard de leurs rivales

Et même éliminées, les joueuses de la Nati féminine continuent de se distinguer positivement. Dans une publication Instagram de la capitaine Lia Wälti, on découvre qu’elles ont envoyé, durant l’Euro, un coffret rempli de spécialités suisses à chacune des équipes participantes. La vidéo montre à la fois les préparatifs et les réactions des sélections à l’ouverture du cadeau.

Le ras-le-bol des organisateurs du Tour: «Ça ne peut pas durer»

Ni attaque, ni duel haletant entre le peloton et l’échappée: cela fait plusieurs années que les étapes de plaine du Tour de France ne sont plus qu’un simple défilé. Les organisateurs en ont assez et l’assurent: il n’y aura plus d’étapes dites «de sprinteurs» à terme.

Le Français Thierry Gouvenou est un homme sollicité. La preuve: la presse se l’est arraché en première semaine du Tour de France.