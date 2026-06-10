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Mondial 2026: La FIFA a imposé à Haïti de changer de maillot

Gros coup de stress pour Haïti juste avant le Mondial

La FIFA a demandé à la sélection d'Haïti de modifier son maillot pour la Coupe du monde. Certains visuels pouvaient «donner lieu à des interprétations différentes».
10.06.2026, 22:0510.06.2026, 22:30

La FIFA a demandé à la sélection d'Haïti de modifier son maillot pour la Coupe du monde, a indiqué mercredi l'équipementier Saeta. Car certains visuels pouvaient «donner lieu à des interprétations différentes».

«Conformément à l'examen de la FIFA et à la réglementation en matière d'équipement, nous avons mis en oeuvre avec succès les modifications demandées afin de garantir que l'équipe soit parfaitement prête»
L’équipementier Saeta, sur Instagram, sans préciser explicitement quels motifs ont posé problème à l'instance.

Ce maillot visait à célébrer «la fierté, la résilience et l'esprit du peuple haïtien», a simplement décrit Saeta, et «le projet final présenté» à la FIFA «se voulait un hommage aux hommes et aux femmes qui contribuent chaque jour à l'avenir d'Haïti et ne visait en aucun cas à constituer une prise de position politique».

«En cause, l'illustration à la bataille de Vertières qui a marqué l'achèvement de la guerre d'indépendance haïtienne, considérée comme "un message politique" par la FIFA»
Le journaliste 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗮𝘀 𝗕𝗼𝗮𝘀, sur X.
Voici «l’hymne officiel du Mondial» signé David Guetta

Contacté mercredi, le sélectionneur Sébastien Migné n'avait pas donné suite dans l'immédiat. Pour son retour à la Coupe du monde pour la première fois depuis 1974, Haïti entrera en lice face à l'Ecosse le 13 juin à Boston, avant d'affronter le Brésil le 19 juin à Philadelphie, puis le Maroc le 24 juin à Atlanta. (sda/ats/afp)

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