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Voici «l’hymne officiel du Mondial» signé David Guetta

On dirait qu’on l’a déjà entendue mille fois, que certains bouts ont été piqués à de vieux tubes pop, mais on l’a déjà dans le crâne: DNA (More Than A Game), avec Andrea Bocelli ou encore Ejae, est sorti mercredi soir.

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Après la chanson Dai Dai de Shakira, voici DNA (More Than A Game), signée David Guetta, avec plein de voix célèbres autour de lui. Alors, oui, le Mondial 2026 a bientôt plus de ce qui est baptisé «hymne officiel» que d’équipes dans la compétition. Mais c’est le jeu et les maisons de disques doivent aussi pouvoir se graisser la patte, y a pas de raison.

Alors, ça vaut quoi, ce énième tube de foot?

Disons simplement que c’est du David Guetta, verni d’une couche protocolaire, qui nous fait comprendre que ce n’est pas n’importe quel tube de boîte de nuit à Ibiza. D’autant qu’il n’est pas tout seul sur cette chanson qui se veut fédératrice, avec des valeurs comme la résilience et l’unité. Dans le désordre on retrouve: Andrea Bocelli, Ejae et Megan Thee Stallion, autour de David Guetta. Oui, rien à voir.

«Le titre de la chanson, DNA, est on ne peut plus clair. Le football fait partie de ma vie depuis toujours et occupera toujours une place très spéciale dans mon cœur» Andrea Bocelli

Mais l’important est ailleurs, puisqu’il faut qu’on ait l’impression de l’avoir déjà entendue mille fois, que certains bouts semblent avoir été discrètement piqués à de vieux singles pop et que tout ça entre dans les crânes à vitesse grand V.



Verdict? A vous de décider:

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A noter enfin que Bocelli et Ejae interpréteront cet hymne en live lors de la cérémonie d'ouverture à Mexico, ce jeudi.