Le match entre Servette et Chelsea s'est joué devant 28'000 spectateurs au Stade de Genève, dont beaucoup ne sont pas des habitués. Image: KEYSTONE

20 indices pour démasquer ceux qui vont au stade que pour les gros matchs

Le duel Servette-Chelsea (2-1) s'est déroulé devant 28'000 spectateurs, jeudi au Stade de Genève. Un nombre élevé et surtout inhabituel. Parmi eux, beaucoup de fans (très) occasionnels donc. Mais en fait, à quoi les reconnaît-on?

Ils appellent les joueurs par leur numéro

Entendu dans les tribunes du Stade de Genève: «Purée, il est fort le 8!» Il s'agissait de Timothé Cognat, un des meilleurs joueurs grenat depuis son arrivée en Suisse il y a... cinq ans déjà!

Ils se rendent compte qu'on voit vachement moins bien qu'à la télévision

C'est vrai quoi, le ballon est tout petit!

Ils portent un t-shirt ou un pull de la couleur du club qu'ils viennent voir

Comme ils n'ont pas de maillot, ils cherchent un moyen de montrer leur attachement éphémère à l'équipe en fouillant leur garde-robe.

Ils se demandent pourquoi l'arbitre va regarder la télé en plein match

Alors qu'en fait, il va consulter une décision arbitrale après avoir été interpellé par l'assistance vidéo (VAR).

«Pas mal, le programme de la RTS ce soir...» Image: KEYSTONE

Ils se sentent obligés d'acheter quelque chose à la boutique...

«Oh et pis zut, on vient pas souvent, alors on se fait plaisir!» Dans un excès d'enthousiasme et après avoir vu les nombreux fans arborant des vêtements officiels du club, ils craquent: un petit tour à la boutique s'impose, histoire de se sentir comme tout le monde.

... mais trouvent que 10 balles, c'est cher payé pour un porte-clé

Ils n'ont pas tout à fait tort d'ailleurs, mais ils ne savaient juste pas que dans les boutiques des clubs, tout est hors de prix. Du coup, une fois à la caisse, ils font mine de ne pas avoir assez de monnaie puis reposent, un peu gênés, l'objet convoité.

Ils exigent des couverts pour couper leur saucisse

LOL

Ils crient «hors-jeu!» sur une passe en retrait d'un défenseur

Normal, ils ne connaissent pas les règles.

Ils attendent que le nom du joueur apparaisse sur l'écran pour hurler

C'est le moment de solitude de tous ceux qui veulent participer à l'ambiance. Composition des équipes: le speaker annonce le prénom du joueur et le reste du stade hurle le nom. Mais quand on ne connaît personne, c'est gênant. Du coup, ils doivent attendre que le nom apparaisse sur les écrans géants. Ou alors ils tentent le mime à l'arrache, comme un ex-célèbre président français un soir de finale de Coupe du monde.

Ils vont aux toilettes juste avant le match, pour être tranquilles

Très, très mauvaise idée. On n'évacue jamais ses premières bières, au risque de passer sa soirée aux toilettes. Le pipi n'intervient qu'au coup de sifflet final (à la rigueur à la 80e, si le match est plié).

Ils postent 25 stories Instagram pendant le match

Comme ils viennent très rarement au stade, autant le faire savoir à tout le monde quand ils y sont. Et puis, s'ils ne viennent pas souvent, c'est sûrement parce que le spectacle sur le terrain ne les intéresse pas vraiment. Alors autant occuper le temps autrement.

Ils galèrent aux portillons d'entrée

«Merde... On l'insère dans quel sens, ce fichu billet? Il est où le code-barres? Pourquoi ça marche pas, ce machin?!» Forcément, quand on ne vient jamais au stade, c'est difficile de savoir comment accéder aux tribunes. On lit leur soulagement quand un securitas prend le billet et fait le job à leur place, après avoir eu pitié d'eux et surtout pour éviter un gros embouteillage dans la file.

Ils respectent à la lettre les numéros des places

Après avoir enfin trouvé le bon bloc, ils scrutent attentivement chaque numéro de siège, quitte à bousculer les voisins qui galèrent déjà en tentant de ne pas renverser leur assiette saucisse-frites et leur bière.

Quand le speaker annonce qu'une voiture est mal garée, ils tendent l'oreille

Normal, ils se sont garés n'importe comment en râlant parce «qu'il n'y a pas suffisamment de places de parking, et puis il y a beaucoup trop de monde aussi, on va être en retard, allez tant pis, mettons-nous là!» Dans le stress et avec tous ces gens, ils n'ont juste pas vus qu'ils étaient pile en face d'une sortie d'ambulances. C'est ballot.

Ils comparent tout avec ce qu'ils connaissent déjà

C'est plus fort qu'eux: ils sont obligés de faire des comparaisons avec ce qu'ils ont l'habitude de voir. «25'000 spectateurs, tu te rends compte, c'est 5 fois plus qu'à la fête des fanfares»; «j'ai mis plus de temps à venir au stade qu'à aller au boulot alors que le trajet est deux fois moins long»; «le terrain est quatre fois plus grand que le jardin de tante Suzie», etc.

Ils ne connaissent pas les chants

La plupart s'abstient de chanter; certains fredonnent juste le rythme mais il y en a tout de même, pour se mettre dans l'ambiance et participer, qui hurlent à tue-tête des onomatopées qui ne ressemblent que de très loin aux paroles.

Ils râlent quand quelqu'un agite un drapeau devant eux

«Au prix où on a payé notre place, on a quand même le droit de tout voir, non?!»

Ils confondent arrêts de jeu et prolongations

Quand leur équipe rame pour arracher un but égalisateur en toute fin de match, ils hurlent à l'arbitre: «Hé, tu nous rajoutes assez de prolongations, hein!» Raté.

Ils prennent leur gourde isotherme

Problème: les spectateurs sont généralement fouillés à l'entrée. Et hors de question de faire pénétrer des objets potentiellement dangereux. Avec un stadier sympa, ils récupéreront leur gourde à la fin du match. Mais s'ils tombent sur une «sale tronche», c'est bye bye. Souvent, ces énergumènes trimballent aussi un sandwich emballé dans du cellophane, fait maison.

Le stadier pas cool👇

Ils disent «fote» au lieu de «foot»

Rien à ajouter.