Le transfert de Mohamed Salah suscite une immense euphorie à Trabzon. Image: www.imago-images.de

Voici pourquoi Mohamed Salah a choisi ce club turc

La signature surprise de l'Egyptien de 34 ans à Trabzonspor a secoué le monde du football. Voici ce qui l’a convaincu de relever un nouveau défi en Turquie.

Niklas Helbling Suivez-moi

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C’est un véritable coup de tonnerre sur le marché des transferts: après neuf années passées à Liverpool, où il a conduit les Reds à un sacre en Ligue des champions et à deux titres de champion, Mohamed Salah s’est engagé pour deux saisons avec Trabzonspor.

La surprise est immense dans le monde du football. Il y a encore un an, Mohamed Salah était considéré comme le meilleur joueur de Premier League: il avait inscrit 29 buts en championnat, contribuant largement au sacre des Reds, avant de terminer à la quatrième place du classement du Ballon d’Or. Et voilà qu’il rejoint désormais le troisième du dernier championnat de Süper Lig…

Les raisons de ce choix sont multiples. Sur le seul plan financier, ce transfert ne trouve pas vraiment d’explication. Le club de Kansas City, dont le propriétaire possède des origines égyptiennes, aurait été prêt à offrir à Salah un salaire équivalent à celui qu’il percevait à Liverpool, soit environ 24 millions d’euros. Mais le club de MLS n’a finalement jamais formulé d’offre concrète, l’attaquant de 34 ans souhaitant poursuivre sa carrière en Europe.

Dès lors, un départ vers l’Arabie saoudite n’était plus une option pour Salah. Un an plus tôt, l’Égyptien avait pourtant envisagé de rejoindre le championnat saoudien avant de finalement choisir de prolonger son contrat avec Liverpool. S’il avait alors expliqué que la Saudi Pro League aurait représenté son deuxième choix, son avis semble avoir évolué par la suite. Selon The Athletic, après le match de Ligue des champions face à Galatasaray, des adversaires lui auraient demandé où il jouerait après Liverpool. Sa réponse était claire: il ne le savait pas encore, mais ce ne serait pas l’Arabie saoudite.



Salah a quitté Anfield Road après neuf ans dans le nord e l'Angleterre. Image: keystone

À Trabzonspor, Salah bénéficiera également d’une rémunération conséquente. Son salaire annuel serait estimé à 17 millions d’euros, auquel s’ajouterait une participation de 20% sur les ventes de produits dérivés à son effigie. Malgré tout, l’Égyptien aurait accepté de renoncer à un contrat encore plus lucratif afin de rester au plus haut niveau européen. Avec le club de Trabzon, il disputera au minimum la Conference League et pourrait même décrocher une qualification pour la Ligue Europa. Reste toutefois une question: pourquoi avoir choisi précisément Trabzonspor?

Visiblement, l’intérêt des grands championnats européens n’était pas particulièrement marqué. Selon The Independent, l’entourage de Mohamed Salah aurait notamment pris contact avec son ancien club, l’AS Rome. Le média britannique avance que plusieurs clubs doutaient de la capacité de l’ailier droit à continuer à évoluer au plus haut niveau. Et ce, seulement un an après son incroyable saison qui l’avait mené au titre de champion avec Liverpool.

En Europe, il semble donc que seuls des clubs turcs aient été en mesure et disposés à répondre aux exigences de Mohamed Salah. Si les deux géants du championnat, Galatasaray et Fenerbahçe, n’ont pas manifesté d’intérêt, Besiktas a longtemps tenté de recruter l’ancien joueur du FC Bâle. Mais les exigences du joueur et de son agent auraient finalement été trop élevées pour le club stambouliote, comme l’a expliqué la journaliste turque Rezan Yetis sur Sky.

C’est alors que Trabzonspor a saisi l’opportunité. Le club s’est invité dans les négociations et est parvenu à trouver un accord avec Mohamed Salah en seulement dix jours. Même Rezan Yetis s’est dite surprise de voir un joueur de cette envergure rejoindre Trabzon, une ville de l’est de la Turquie comptant environ 800 000 habitants. Elle n’a toutefois pas caché sa fierté:

«Nous avons l’habitude de voir des stars rejoindre le championnat turc, mais il s’agit de Mohamed Salah ! C’est un transfert exceptionnel pour la Süper Lig, mais aussi pour les autres clubs, car cela pourrait les pousser à viser encore plus haut.»

La présentatrice de la chaîne A Spor estime que la religion a également pu jouer un rôle. Salah est sans doute le footballeur musulman le plus célèbre au monde et évolue désormais à nouveau dans un pays à majorité musulmane.

«Ici, nous accordons plus de considération à ces joueurs que dans d’autres pays. Il se sentira comme chez lui» Rezan Yetis, journaliste turque

Reste à savoir comment Trabzonspor a pu se permettre de recruter Salah. Le club turc n’a en effet disputé la Ligue des champions qu’à une seule reprise, lors de la saison 2011/12. Un élément déterminant réside évidemment dans le fait que l’attaquant était libre de tout contrat après la résiliation de son engagement avec Liverpool. Selon la BBC, la situation économique de la Turquie aurait également joué un rôle dans cette opération.

Les supporters ont réservé un accueil triomphal à Mohamed Salah à son arrivée à l’aéroport d’Istanbul. Image: keystone

Alors que les clubs perçoivent leurs primes des compétitions européennes en devises étrangères, leurs coûts et leurs dettes contractés en Turquie sont comptabilisés en livres turques. Or en raison de la dépréciation continue de cette monnaie liée à l’inflation persistante, le poids des anciennes dettes diminue également en comparaison. Les clubs turcs disposent ainsi d’une marge de manœuvre financière plus importante qu’il n’y paraît au premier abord.

Par ailleurs, avant même la signature officielle de Salah jeudi dernier, Trabzonspor avait déjà dévoilé une partie de son plan pour financer le salaire de sa nouvelle star. Les supporters passionnés se sont précipités dans les boutiques avant même l’arrivée de l’Égyptien afin d’acheter le maillot floqué du numéro 10. Ceux qui souhaitaient suivre l’arrivée de Salah à l’aéroport d’Istanbul, puis à Trabzon, sur YouTube devaient pour leur part souscrire un abonnement.

La journaliste Rezan Yetis a également expliqué que le club devrait attirer de nouveaux sponsors grâce à cette recrue. «Nous parlons de grandes entreprises qui ne s’intéresseront à Trabzonspor que grâce à Salah. Son salaire ne posera aucun problème», a-t-elle affirmé. Mohamed Salah pourrait faire ses débuts au plus tôt le 15 août. Trabzonspor débutera alors sa saison de Süper Lig, désormais encore un peu plus «süper», sur la pelouse de Kasimpasa.