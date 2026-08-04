beau temps21°
DE | FR
burger
Sport
Football

Les exploits de la Nati cachent un malaise en Romandie

Beaucoup de jeunes fans de football, qui ont suivi Manzambi et ses coéquipiers durant le Mondial, restent sur la touche.
Beaucoup de jeunes fans de football, qui ont suivi Manzambi et ses coéquipiers durant le Mondial, restent sur la touche. Image: shutterstock/keystone/watson

Les exploits de la Nati cachent un malaise en Romandie

Des milliers de jeunes romands qui se sont passionnés pour la Coupe du monde ne trouvent pas de place dans un club de football. La situation est inquiétante.
04.08.2026, 05:3004.08.2026, 05:30
Julien Caloz
Julien Caloz

Toute la Suisse a vibré au rythme des exploits de la Nati durant le Mondial. Profitant des vacances scolaires ou des week-ends, de nombreux enfants ont veillé tard (ou se sont levés aux aurores) pour suivre les rencontres. Chez certains, ces matchs ont peut-être fait naître une vocation. Mais beaucoup de ces jeunes passionnés ne pourront pas chausser les crampons à leur tour, faute de place dans les clubs de leur région.

La crise touche toute la région francophone du pays, selon Le Matin Dimanche. À Genève, un club décrit des terrains et des vestiaires saturés toute la semaine. Aux SR Delémont, l’école de football ne peut accueillir que 60 jeunes. Les autres doivent chercher une place auprès des clubs des communes voisines, dont les capacités sont souvent déjà presque épuisées.

Dans les régions où la population augmente rapidement, la pression est encore plus forte. Des dizaines d’enfants restent parfois plusieurs mois sur liste d’attente, dans l’espoir de rejoindre un jour l’équipe de leur ville ou de leur village. À Genève, entre 2000 et 3000 jeunes seraient ainsi privés de club, estime Nicolas Wallin, de l’Association cantonale genevoise de football, cité par le journal dominical.

«Le joueur s’est immédiatement calmé»: cet arbitre valaisan a innové

La construction de nouvelles installations apparaît indispensable, mais les projets progressent lentement, freinés par des procédures et des oppositions à répétition. Même la présence de hérissons peut suffire à retarder un chantier, regrette Nicolas Wallin.

À la pénurie de terrains s’ajoute celle des encadrants. Au FC Bulle, plus d’une cinquantaine d’entraîneurs doivent être recrutés chaque année, relève Le Matin Dimanche. Une tâche de plus en plus ardue, alors que le bénévolat s’essouffle et que les horaires d’entraînement sont souvent difficiles à concilier avec la vie professionnelle.

Commentaire
Le réveil brutal d’un football suisse détestable

Sans nouveaux terrains ni relève parmi les bénévoles, les listes d’attente continueront de s’allonger. Le paradoxe est cruel: jamais le football n’a suscité autant d’enthousiasme chez les jeunes, mais les clubs disposent de moins en moins de moyens pour les accueillir.

Plus d'articles sur le sport
Yann Sommer hérite d&#039;un défi de taille
Yann Sommer hérite d'un défi de taille
de Romuald Cachod
Une épidémie cachée de dopage sévit en Suisse
2
Une épidémie cachée de dopage sévit en Suisse
de Rainer Sommerhalder
Un autre Manzambi affole les compteurs
Un autre Manzambi affole les compteurs
de Romuald Cachod
La question autour de Pogacar qui agite le cyclisme
La question autour de Pogacar qui agite le cyclisme
de Romuald Cachod
«Ils m&#039;ont bien chambré après ça»: Débonnaire raconte ses 36 ans à la RTS
«Ils m'ont bien chambré après ça»: Débonnaire raconte ses 36 ans à la RTS
de Yoann Graber
Comment la lettre d’une célèbre banque a déclenché le boycott européen
2
Comment la lettre d’une célèbre banque a déclenché le boycott européen
de Niklas Helbling
Ce nageur traverse tous les lacs suisses pour une raison bouleversante
1
Ce nageur traverse tous les lacs suisses pour une raison bouleversante
de Annika Bangerter
Reusser a changé une habitude alimentaire pour gagner le Tour de France
Reusser a changé une habitude alimentaire pour gagner le Tour de France
de Simon Häring
Le réveil brutal d’un football suisse détestable
2
Le réveil brutal d’un football suisse détestable
de Romuald Cachod
Scène lunaire lors de la présentation du nouveau coach de l&#039;Italie
Scène lunaire lors de la présentation du nouveau coach de l'Italie
de Christoph Cöln
Vous pourrez battre des pros dans ce tournoi insolite en Romandie
Vous pourrez battre des pros dans ce tournoi insolite en Romandie
de Yoann Graber
Le champion suisse de padel se livre: «C&#039;est plus accessible que le tennis»
Le champion suisse de padel se livre: «C'est plus accessible que le tennis»
de Marine Brunner
Infantino va tuer la Coupe du monde: réveillez-vous!
Infantino va tuer la Coupe du monde: réveillez-vous!
de Niklas Helbling
La Fifa dévoile un projet qui fait l’effet d’une bombe
1
La Fifa dévoile un projet qui fait l’effet d’une bombe
de Olivier bories
Pourquoi Zidane n&#039;échappera pas aux tourments de la politique
1
Pourquoi Zidane n'échappera pas aux tourments de la politique
de Antoine Menusier
Cette décision des CFF va fâcher des fans de foot
2
Cette décision des CFF va fâcher des fans de foot
de Michael Graber
Il réussit un défi fou dans les stades suisses
1
Il réussit un défi fou dans les stades suisses
de Nik Dömer
Infantino règle ses comptes
2
Infantino règle ses comptes
de Ralf Meile
Pourquoi cette tendance running fait de plus en plus d&#039;adeptes
1
Pourquoi cette tendance running fait de plus en plus d'adeptes
de Marine Brunner
Ce sport en plein boom crée des dangers sur les lacs suisses
Ce sport en plein boom crée des dangers sur les lacs suisses
de Felix Ertle
Voici ce qui attend Johan Manzambi dans son nouveau club
Voici ce qui attend Johan Manzambi dans son nouveau club
de Timo Rizzi
Remco Evenepoel a fermé des bouches
Remco Evenepoel a fermé des bouches
de Sven Papaux
Le patron suisse de Pogacar au sujet du dopage: «J&#039;étais une victime»
Le patron suisse de Pogacar au sujet du dopage: «J'étais une victime»
de Romuald Cachod
Cette footballeuse a dû trouver un job pour revenir en Romandie
Cette footballeuse a dû trouver un job pour revenir en Romandie
de Fred Valet
L’arme secrète de l’athlétisme suisse vient d’Amérique
L’arme secrète de l’athlétisme suisse vient d’Amérique
de Rainer Sommerhalder
Ce traileur valaisan a trouvé une méthode inattendue pour briller
1
Ce traileur valaisan a trouvé une méthode inattendue pour briller
de Julien Caloz
«Manzambi doit servir de déclic pour les clubs suisses»
«Manzambi doit servir de déclic pour les clubs suisses»
de Julien Caloz
Un Romand en passe de marquer l&#039;histoire sur le Tour de France
2
Un Romand en passe de marquer l'histoire sur le Tour de France
de Romuald Cachod
Les bateaux de la CGN pris d&#039;assaut à Ouchy ce mardi
Les bateaux de la CGN pris d'assaut à Ouchy ce mardi
de Julien Caloz
Thèmes
Lorde au bord de l'Aar avant son concert au Gurten
1 / 8
Lorde au bord de l'Aar avant son concert au Gurten

Lorde incognito au bord de l’Aar.
source: instagram/lorde
partager sur Facebookpartager sur X
Deux hélicoptères anti-incendie entrent en collision en Grèce
Video: watson
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Des supporters romands suscitent l’indignation à Zurich
Des affrontements entre deux groupes de supporters genevois ont éclaté samedi lors du match de leur équipe face au FC Zurich.
Samedi, Servette s’est incliné pour la deuxième fois en deux matchs en ce début de saison de Super League. Après sa défaite 1-0 lors de la journée inaugurale, le club genevois a été battu 2-1 par le FC Zurich au Letzigrund.
L’article