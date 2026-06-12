Kylian Mbappé va-t-il s'engager avec la marque On de Roger Federer? image: on/getty

Mbappé va-t-il rejoindre la galaxie Federer?

L'attaquant des Bleus envisagerait de quitter Nike pour rejoindre un équipementier inattendu. Des indices pointent vers la marque suisse On, dont Roger Federer est ambassadeur et actionnaire.

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Kylian Mbappé est lié à Nike depuis l'âge de huit ans. Mais l'histoire entre le buteur tricolore et la marque à la virgule pourrait bientôt toucher à sa fin.

Le contrat du joueur expire le 31 juillet et il ne sera à coup sûr pas prolongé avant cette date, Mbappé étant désormais concentré sur la Coupe du monde avant de prendre des vacances. Il devrait donc attaquer la saison prochaine sans équipementier personnel.

Cela ne veut toutefois pas dire que le Français ne poursuivra pas l’aventure avec Nike. A l’heure actuelle, il souhaite surtout obtenir une revalorisation d’un contrat qui, selon lui, ne correspond plus à son statut de star internationale. Il ambitionne ainsi de devenir le joueur le mieux payé par son équipementier, avec environ 20 millions d’euros par an hors primes.

Selon L’Equipe, il y aurait 50% de chances que l’histoire se poursuive avec Nike, contre 10 à 15% pour un engagement avec un autre géant du secteur comme Adidas, Puma ou Under Armour, ce dernier ayant percé ces dernières années dans le football. Le reste, soit 35 à 40%, concernerait un nouvel entrant. Le quotidien français précise:

«Il s'agirait d'une marque dont le nom n'a pas filtré et qui n'est pas encore implantée dans cet univers. (...) Cette marque mystérieuse miserait autant sur l'innovation que sur l'aspect financier. Mbappé pourrait s'investir dans un projet dont le concept est jugé particulièrement innovant. Plus qu'un simple contrat, le numéro 10 des Bleus pourrait participer au développement de cette marque dans le football et bénéficier directement des retombées économiques générées par cette expansion.» L'Equipe

Kylian Mbappé va-t-il bientôt abandonner ses crampons Nike? Getty Images Europe

Une marque aux reins suffisamment solides pour attirer Kylian Mbappé, qui plus est absente de l'univers du football mais qui semble s’y intéresser: un nom nous vient immédiatement à l’esprit, celui de l’équipementier On.

L'entreprise zurichoise – qui compte dans son portefeuille d’athlètes la star polonaise Iga Swiątek – a encore vu son chiffre d’affaires bondir en 2025 pour dépasser les trois milliards de francs. Surtout, elle s’est récemment associée à la joueuse suisse Sydney Schertenleib, signant ainsi sa première incursion dans le domaine du football.

Ce partenariat porte sur les gammes training, fitness et lifestyle sur lesquelles la marque mise fortement. En témoigne sa collaboration avec Zendaya, qui lui a permis de changer de dimension et de se rapprocher à la fois des géants du secteur et d’un public jeune et branché.

Kylian Mbappé possède lui aussi ce pouvoir, tant il a dépassé le simple statut de star du football. Il est «la voix d’une génération et une source d’inspiration pour de nombreuses personnes dans le monde du sport et bien au-delà», avait ainsi estimé le créateur de la maison Dior, Jonathan Anderson, à propos du joueur, ambassadeur de la marque.

Le buteur des Bleus a tout pour évoluer lui aussi sur le terrain du lifestyle. D’ailleurs, on ne peut s’empêcher d’associer son nom à Air Jordan, célèbre filiale de Nike, qui ne se limite plus depuis longtemps au monde du basket. Grand admirateur de Michael Jordan, Kylian Mbappé a activement promu le partenariat Jordan x PSG lorsqu’il jouait encore à Paris.

Kylian Mbappé, arborant un maillot de la collection Jordan x PSG. image: Air Jordan

Il est toutefois difficile d’imaginer Kylian Mbappé signer chez On uniquement pour promouvoir les gammes training et lifestyle. Nul doute qu’il s’agirait aussi de développer une collection football, à l’image de ce qui a été fait avec Roger Federer. L’entreprise On n’avait pas encore pénétré le marché du tennis lorsqu’elle a débuté sa collaboration avec le Bâlois. Il a fallu attendre de nombreux mois avant de voir enfin les premières chaussures de tennis de la marque, conçues avec l’aide de «Rodgeur».

Pour On, investir le football signifierait intégrer un marché perçu comme moins premium que ceux de la course à pied, de la montagne et du tennis. Non pas que les crampons soient bon marché, bien au contraire, mais en raison du caractère populaire de la discipline. Il s’agirait aussi d’un segment de niche, les chaussures de football se vendant moins que des baskets pouvant être portées au quotidien. Le pari peut donc sembler, à première vue, risqué.

Sydney Schertenleib a été la première footballeuse à rejoindre la marque On. image: on

Mais la marque, désireuse de concurrencer les géants que sont Nike et Adidas, peut-elle réellement se passer de la puissance médiatique du football et de la force de frappe d'une star du ballon rond, sur et en dehors des terrains, pour poursuivre sa croissance spectaculaire? Le football pourrait bien représenter la prochaine étape de son développement.

Pour le joueur du Real Madrid, qui diversifie ses investissements, la perspective de signer bien plus qu’un simple contrat de sponsoring semble également alléchante. Il pourrait, avec On, participer au développement de produits, mais surtout emprunter une trajectoire similaire à celle de Roger Federer, en investissant lui aussi dans l’entreprise, pour des revenus potentiellement beaucoup plus élevés que ceux d’un contrat classique avec Nike.

Bien sûr, aucun élément ne permet à ce stade d’établir un quelconque lien officiel entre Kylian Mbappé et la marque On. Il ne s'agit là que de notre lecture de la situation. Un autre équipementier, Reebok, semble d'ailleurs répondre lui aussi à certains des critères mentionnés par L'Equipe.

Marque emblématique des années 1990 et 2000, qui sponsorisait Liverpool, Bolton, Thierry Henry, Dennis Bergkamp ou encore Ryan Giggs, elle vient de repénétrer le marché, en lançant ses crampons et en concluant des partenariats avec Dusan Vlahovic (Juventus) et Trevoh Chalobah (Chelsea), ainsi qu’avec des clubs comme Valladolid, Charlton ou encore Botafogo.

Cependant, Reebok est aujourd'hui économiquement moins puissant que On et ne semble donc plus totalement absent de l’univers du football. Finalement, qui d’autre que l’entreprise zurichoise pourrait proposer à Kylian Mbappé un projet à la fois inédit dans sa forme, innovant sur le plan technique et financièrement attractif?