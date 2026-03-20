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Une évolution négative inquiète Xherdan Shaqiri

Xherdan Shaqiri (FCB) during an interview the day before the UEFA Europa League league phase round 8 match between Switzerland&#039;s FC Basel 1893 and Czechia&#039;s FC Viktoria Plzen in Basel, Switz ...
Xherdan Shaqiri est revenu dans son club formateur en août 2024.Keystone

Une «évolution négative» inquiète Xherdan Shaqiri

La star du FC Bâle s'est confiée cette semaine sur un sujet du football qui le préoccupe. Il a aussi évoqué la suite et la fin de sa carrière.
20.03.2026, 16:5220.03.2026, 16:52

Xherdan Shaqiri vit une des situations les plus compliquées depuis son retour en Suisse. Actuellement blessé, il vient de manquer les matchs contre Saint-Gall et Servette. Pour ne rien arranger, son club a d'ores et déjà perdu tout espoir de titre.

Alors quand la Neue Zürcher Zeitung lui demande ce qu'il faut pour que le FC Bâle termine la saison sur une note à peu près positive, «XS» voit deux choses:

  • terminer 2e de Super League,
  • ne pas devoir assister au titre du FC Thoune après un match contre son équipe, que ce soit lors de la 33e journée dans l'Oberland bernois ou plus tard pendant la phase finale.

Mais dans l'interview accordée au média zurichois, le plus intéressant concerne le regard de «l'ancien» (Shaqiri a 34 ans) sur la nouvelle génération. La NZZ y explique que le capitaine d'YB Loris Benito (34 ans) estime qu'il est devenu difficile de critiquer les jeunes joueurs, qu’il faut désormais les ménager. Un constat partagé par Shaqiri, qui évoque «une évolution négative».

«Beaucoup d’entraîneurs n’osent plus exercer leur autorité comme autrefois, par peur que cela soit immédiatement perçu de manière négative. Pourtant, les jeunes footballeurs ne progressent que s’ils sont capables d’accepter la critique»

Il ajoute que certains jeunes joueurs sont trop gâtés, ce qui nuit à leur rendement sur le terrain. Une situation qu'il est reconnaissant de ne pas avoir vécu.

«Dans leur entourage proche, ils entendent tous les jours à quel point ils sont bons. Ils gagnent beaucoup d’argent très tôt, profitent de la notoriété sur les réseaux sociaux et ont parfois moins cette faim. Moi, j’ai 34 ans, mais quand je rentre chez moi, la première chose que me dit mon père, c’est ce qui n’a pas été bon. Et cela me motive énormément: je veux faire mieux la fois suivante et lui prouver que j’en suis capable.»

«XS» devra encore cohabiter quelque temps avec des coéquipiers plus jeunes que lui puisqu'il a signé un contrat jusqu'en 2027. Que se passera-t-il ensuite? L'ancien international suisse (125 sélections/32 buts) assure à la NZZ qu'il n'a pas encore parlé de son futur avec son employeur. Mais il précise qu'il veut «rester footballeur professionnel le plus longtemps possible» et, surtout, que son rêve a toujours été de terminer sa carrière au FC Bâle.

(jcz)

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