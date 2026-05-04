Le sacre du FC Thoune est une énorme surprise. Mais ce n'est pas la seule de l'histoire du football. IMAGE: WATSON

Thoune champion: ces autres miracles du foot qui ont défié la logique

Le club de l'Oberland bernois a été sacré champion de Suisse, ce dimanche. Une immense surprise, qui n'est pas la première dans l'histoire du football.

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Le titre de champion de Suisse du FC Thoune est l’une des histoires sportives les plus folles. Le petit club bernois, sacré dimanche, a dominé la Super League en tant que promu et a décroché, lors de sa 128e année d’existence, le premier titre national de son histoire.

Voici les neuf autres exploits les plus inattendus de l'histoire du football.👇

Allemagne

Championne du monde 1954

C'est difficile à croire aujourd'hui, mais en 1954, la Hongrie est ultra-favorite en finale de la Coupe du monde face à l’Allemagne à Berne. La sélection hongroise autour de Ferenc Puskás et Sándor Kocsis, qui joueront plus tard au Real Madrid et au FC Barcelone, est invaincue depuis 31 matchs et considérée comme la meilleure équipe de la planète.

L'ancien Wankdorf de Berne a été le théâtre de ce match légendaire. Image: keystone

En phase de groupes, la Hongrie a battu les Allemands 8-3, et la finale semble prendre la même tournure: après huit minutes, les Hongrois mènent 2-0. Mais le vent tourne. L’Allemagne, autorisée pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à participer à un tournoi international, égalise avant la 18e minute. Puis, dans les dernières minutes, survient la scène légendaire commentée à la radio par Herbert Zimmermann en ces termes:

«Rahn doit tirer depuis l'arrière! Rahn tire. But, but, but, but!»

C’est le goal du 3-2 final. La Mannschaft devient championne du monde, et ce match entre dans l’Histoire sous le nom de «miracle de Berne». Il aura une influence considérable – bien au-delà du sport – sur toute l'Allemagne, alors en pleine reconstruction de son image.

Le capitaine allemand Fritz Walter (au centre) est porté en triomphe après le sacre. Image: keystone

Zambie

Championne d'Afrique 2012

En règle générale, la Zambie s’arrête à la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des nations. Depuis 1998, cela a été le cas presque systématiquement, à deux exceptions près. L’une d’elles est l’année 2012, où le pays décroche sensationnellement le titre.

Avec une équipe d’inconnus – en Suisse, seuls Emmanuel Mayuka (ex-YB) ou Nathan Sinkala (six mois à GC) évoquent encore quelque chose –, la Zambie bat le Ghana en demi-finale puis, en finale, la Côte d’Ivoire de Didier Drogba, Gervinho ou encore des frères Kolo et Yaya Touré après une séance de tirs au but.

La Zambie sacrée championne d'Afrique 2012, à la surprise générale. Image: keystone

Emotion particulière: la finale se déroule au Gabon, où en 1993 une grande partie de l’équipe nationale zambienne avait péri dans un crash aérien.

Mjällby AIF

Champion de Suède 2025

Le petit village de Hällevik compte à peine 1 500 habitants, mais possède un stade de football de 7 000 places. Et c'est l'antre du meilleur club de Suède lors de la saison passée: Mjällby AIF.

Le club du village enchaîne les victoires à un rythme irrésistible et, neuf ans après avoir frôlé la relégation en quatrième division, devient pour la première fois champion de Suède avec un nouveau record de points à la clé.

Comment Mjällby a réussi son exploit👇 Ce petit club suédois est champion grâce à une méthode révolutionnaire

Danemark

Champion d'Europe 1992

Dix jours avant le début de l’Euro, la Yougoslavie est exclue en raison de la guerre. Le Danemark, dont certains joueurs sont rappelés de vacances, hérite de la place... et remporte le tournoi. Après un 0-0 contre l'Angleterre et une défaite 0-1 face à la Suède, les Danois sont déjà proches de l’élimination en phase de groupes.

Mais ils battent la France 2-1 pour le troisième et dernier match de poule, éliminent ensuite les Pays-Bas, tenants du titre, aux tirs au but en demi-finale et atteignent de manière sensationnelle la finale. Là, le gardien Peter Schmeichel arrête tout, tandis que John Jensen et Kim Vilfort marquent. Le Danemark bat l’Allemagne, championne du monde, 2-0 et célèbre un triomphe que personne n’aurait imaginé deux semaines plus tôt.

Le Danemark (en rouge) a battu l'Allemagne en finale de l'Euro 1992, avec parfois des moyens peu réglementaires... Image: keystone

Kaiserslautern

Champion d'Allemagne 1998

En 1996, Kaiserslautern est relégué en 2e Bundesliga après plus de trois décennies dans l'élite, mais... remporte une semaine plus tard la Coupe d’Allemagne. Malgré cette relégation, une grande partie de l’équipe reste, et Otto Rehhagel prend les rênes comme nouvel entraîneur.

Il conduit les «Diables rouges» à la remontée immédiate, puis, la saison suivante, au titre de champion. En étant néo-promu, donc! Exactement comme le FC Thoune. Pour Rehhagel, c’est aussi une revanche personnelle contre le Bayern: il y avait été limogé auparavant dans des conditions humiliantes.

Otto Rehhagel, coach à succès de Kaiserslautern à la fin des années 1990. Image: keystone

Montpellier

Champion de France 2012

En mai 2011, l’émirat du Qatar investit dans le Paris Saint-Germain. C’est le début d’un tournant dans le football français. Mais lors de la première saison avec les cheikhs, un outsider leur joue un tour: ce n’est pas le PSG de l’entraîneur star Carlo Ancelotti qui est sacré, mais Montpellier.

Les Sudistes avaient échappé de peu à la relégation l’année précédente, avant de créer la sensation. En dehors du terrain, le président excentrique Louis Nicollin amuse la galerie, tandis que sur le terrain une étoile s’affirme – tardivement: Olivier Giroud explose à 26 ans, devenant le meilleur buteur de Ligue 1. Il sera champion du monde avec l'équipe de France six ans plus tard.

Olivier Giroud, joueur clé de Montpellier lors de la saison 2011/12, celle du titre. Image: keystone

Nottingham Forest

Champion d'Angleterre 1978 et vainqueur des Ligues des champions 1979 et 1980

Pas étonnant qu’au Royaume-Uni, on évoque encore avec admiration Brian Clough. L’entraîneur reprend Nottingham Forest début 1975 en deuxième division et ramène les «Reds» dans l’élite après deux ans et demi.

Grâce à une défense exceptionnelle, Forest fonce vers le titre 1978. Et fait encore plus fort l’année suivante: les hommes de Clough remportent la Coupe des clubs champions, ancêtre de la Ligue des champions! Ils rééditent même cet exploit la saison suivante. Une ascension fulgurante que l’on ne reverra sans doute jamais.

Brian Clough (à gauche) et son assistant Peter Taylor soulèvent le trophée de champion d'Angleterre, en 1978. Image: keystone

Grèce

Championne d'Europe 2004

Voir la Grèce devenir championne d’Europe semble uniquement possible grâce à ce faiseur de miracles nommé Otto Rehhagel, le magicien de Kaiserslautern (lire plus haut). Pour leur deuxième participation à l’Euro, les Grecs avancent avec leur défense de fer et une équipe composée de joueurs dont, 22 ans plus tard, seuls quelques noms comme Angelos Charisteas parlent encore aux spécialistes.

En phase à élimination directe, ils battent la France, la Tchéquie puis le Portugal – pays hôte – en finale. A chaque fois 1-0. A Athènes, Rehhagel ne doit sans doute plus jamais payer ses repas. Depuis cet Euro 2004, la Grèce s'est qualifiée pour deux Championnats d'Europe (2008 et 2012) et deux Coupes du monde (2010 et 2014), mais n'a plus jamais remporté un match à élimination directe dans un grand tournoi.

La Grèce a climatisé le Portugal en 2004. image: Keystone

Leicester City

Champion d'Angleterre 2016

La cote de 5 000 contre 1 avant la saison en dit long. Personne n’imaginait que Leicester City, 14e de Premier League l’année précédente, deviendrait champion d’Angleterre deux ans après sa promotion dans l'élite. Mais dans une ligue dominée par de puissants clubs mondiaux comme Manchester United, Manchester City ou Arsenal, Jamie Vardy, N’Golo Kanté, Riyad Mahrez et leurs coéquipiers ont remporté le titre en 2016.

Jamie Vardy a été une figure de proue du sacre de Leicester en 2016. image: Keystone

Pour nous, il s’agit de la plus grande surprise de l’histoire du football. Le fait que les «Foxes» descendent au terme de cette saison en League One – la troisième division –, dix ans plus tard, ne fait que renforcer la légende.

Adaptation en français: Yoann Graber