Vaduz devra payer cher pour jouer en Super League

Le FC Vaduz devra payer pour jouer en Super League

Le club liechtensteinois, actuellement en tête de Challenge League, devra s'acquitter d'un gros chèque s'il veut rejoindre l'élite du football suisse.

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Il reste encore trois journées à disputer en Challenge League et le suspens est total pour la montée. Vaduz ne possède en effet que deux points d'avance sur Aarau, actuel barragiste.

Le classement actuel: Image: TXT

Pour que le scénario soit parfait, il aurait fallu que les deux candidats à l'ascension en Super League s'affrontent d'ici à la fin de saison. Or c'est exactement ce qu'il va se passer puisque le lundi 11 mai à 20h15, lors de l'avant-dernière journée de championnat, Vaduz recevra Aarau.

Si le club liechtensteinois termine premier du classement, il montera directement en Super League pour la troisième fois de son existence après les promotions de 2008, 2014 et 2020. Certains fans du football suisse n'apprécieront sans doute pas de revoir le FC Vaduz en première division à la place d'un club suisse, mais il y en aura aussi pour leur rappeler que ce sont les clubs de Swiss Football League (SFL) qui autorisent Vaduz à être promu puisqu'ils ont voté en ce sens au tournant des années 2000.

Êtes-vous favorable à la montée du FC Vaduz en Super League? Oui, s'il gagne sa place sur le terrain, il n'y a pas de raison qu'il ne monte pas 0% Non, on ne devrait pas l'autoriser à prendre la place d'un club suisse en Super League 0% Au total, 0 personnes ont participé à ce sondage.

Pour autant, le club rouge et blanc ne peut pas jouer gratuitement dans le championnat de Suisse. Actuellement, il paierait environ 500’000 francs pour évoluer en Challenge League, selon Le Matin Dimanche, qui précise que ce montant serait doublé en cas de promotion: pour jouer en Super League lors de la saison 2026-2027, Vaduz devrait ainsi débourser environ 1 million de francs. Un montant dont les clubs helvétiques ne doivent évidemment pas s'acquitter.

Ce «ticket d'entrée» est cher, mais le FC Vaduz va aussi recevoir de l'argent grâce à sa participation en Super League. Selon le journal dominical, même si le club liechtensteinois s’est engagé à ne percevoir que 50% des avantages liés à sa participation, il pourrait toucher plus d'un demi-million pour les droits TV et marketing ainsi qu'une petite prime selon son classement (entre 740'500 francs s'il est champion et 32'000 francs s'il termine à la 11e place). Il ne gagnerait en revanche aucune prime s'il terminait à la dernière place et était donc relégué.

Pour rappel, la dernière fois que Vaduz a atteint le sommet du football suisse, il n'y est resté qu'une saison. Il avait terminé dernier de la saison 2020/2021 avec 18 défaites en 36 matchs.

(jcz)