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Voici le déo spécial Mondial: on l'a testé (et ça pique le nez)

Pour célébrer la Coupe du monde, Axe a lancé un déodorant en édition spéciale au parfum de marshmallow grillé. Quel est le rapport entre le football et une soirée qui fleure bon le bonbon cramé? Excellente question. On l’a testé afin que vous n’ayez pas à le faire.

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Comme souvent, la Coupe du monde est l'occasion de voir apparaître des maillots improbables (coucou la Nati), des instruments qui donnent envie de crever, comme le vuvuzela, ou des chansons officielles qu'on préférerait oublier.

Cette année, elle nous offre aussi un déodorant au parfum de marshmallow grillé.



Oui.



La marque Axe a dévoilé une édition spéciale inspirée du Mondial. Sur le papier, pourquoi pas. C’est vrai que quand on pense football, on imagine volontiers des stades en fusion, des prolongations irrespirables ou des supporters en transe. Et donc par extension, de l’aisselle suintante. Beaucoup moins des marshmallows en train de caraméliser au-dessus d'un feu de camp.

Lorsque le produit est arrivé à la rédac, une seule chose semblait raisonnable: sortir une caméra, choisir des victimes, et le tester. Plusieurs journalistes ont donc été forcés se sont ainsi prêtés au jeu, comme toujours avec le sérieux scientifique qui caractérise les grandes enquêtes de notre temps.

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Et force est de constater que l'odeur est immédiatement reconnaissable. Intense. Un poiiil étouffante. On retrouve ce côté très sucré qui rappelle davantage des enfants qui hurlent au Luna Park qu'un vestiaire testostéroné après une finale. Certains y ont vu des notes de vanille. D'autres ont évoqué un arrière-goût de vieille dame (cette phrase n’a aucun sens). Quant au marshmallow grillé, le débat reste ouvert.

La vraie question est peut-être ailleurs. A-t-on vraiment envie de sentir le dessert, le genre qui vous donne un petit diabète, en jouant au foot? Ou, formulé autrement, si votre équipe encaisse un but à la 89e minute, est-ce que sentir le marshmallow grillé aide à mieux supporter le moment?



Nous n'avons malheureusement pas la réponse.

Ce qui est certain, en revanche, c'est que ce déo rejoint sans peine la grande collection des produits dérivés dont personne n'avait imaginé l'existence quelques semaines plus tôt. Et comme souvent dans ces cas-là, c'est précisément ce qui le rend merveilleux. Intense, mais merveilleux.