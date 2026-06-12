en partie ensoleillé19°
DE | FR
burger
Sport
Football

Axe sort un déodorant spécial pour le Mondial, on l'a testé

Vidéo: watson

Voici le déo spécial Mondial: on l'a testé (et ça pique le nez)

Pour célébrer la Coupe du monde, Axe a lancé un déodorant en édition spéciale au parfum de marshmallow grillé. Quel est le rapport entre le football et une soirée qui fleure bon le bonbon cramé? Excellente question. On l’a testé afin que vous n’ayez pas à le faire.
12.06.2026, 16:5112.06.2026, 16:51
Margaux Habert
Margaux Habert
Jérémie Crausaz

Comme souvent, la Coupe du monde est l'occasion de voir apparaître des maillots improbables (coucou la Nati), des instruments qui donnent envie de crever, comme le vuvuzela, ou des chansons officielles qu'on préférerait oublier.

On a classé les tubes du Mondial et certains ont mal vieilli

Cette année, elle nous offre aussi un déodorant au parfum de marshmallow grillé.

Oui.

La marque Axe a dévoilé une édition spéciale inspirée du Mondial. Sur le papier, pourquoi pas. C’est vrai que quand on pense football, on imagine volontiers des stades en fusion, des prolongations irrespirables ou des supporters en transe. Et donc par extension, de l’aisselle suintante. Beaucoup moins des marshmallows en train de caraméliser au-dessus d'un feu de camp.

Lorsque le produit est arrivé à la rédac, une seule chose semblait raisonnable: sortir une caméra, choisir des victimes, et le tester. Plusieurs journalistes ont donc été forcés se sont ainsi prêtés au jeu, comme toujours avec le sérieux scientifique qui caractérise les grandes enquêtes de notre temps.

Vidéo: watson

Et force est de constater que l'odeur est immédiatement reconnaissable. Intense. Un poiiil étouffante. On retrouve ce côté très sucré qui rappelle davantage des enfants qui hurlent au Luna Park qu'un vestiaire testostéroné après une finale. Certains y ont vu des notes de vanille. D'autres ont évoqué un arrière-goût de vieille dame (cette phrase n’a aucun sens). Quant au marshmallow grillé, le débat reste ouvert.

La vraie question est peut-être ailleurs. A-t-on vraiment envie de sentir le dessert, le genre qui vous donne un petit diabète, en jouant au foot? Ou, formulé autrement, si votre équipe encaisse un but à la 89e minute, est-ce que sentir le marshmallow grillé aide à mieux supporter le moment?

Nous n'avons malheureusement pas la réponse.

Ce qui est certain, en revanche, c'est que ce déo rejoint sans peine la grande collection des produits dérivés dont personne n'avait imaginé l'existence quelques semaines plus tôt. Et comme souvent dans ces cas-là, c'est précisément ce qui le rend merveilleux. Intense, mais merveilleux.

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026:
La Fifa augmente ses primes, mais l’injustice persiste pour la Nati
La Fifa augmente ses primes, mais l’injustice persiste pour la Nati
de Sebastian Wendel
Les équipes jouant dans cette ville au Mondial ont de la chance
Les équipes jouant dans cette ville au Mondial ont de la chance
de Gregory WALTON
Mondial 2026: trois stars romandes écartées par Murat Yakin
Mondial 2026: trois stars romandes écartées par Murat Yakin
«Un joueur atypique»: le héros de la Bosnie a un lien fort avec la Suisse
«Un joueur atypique»: le héros de la Bosnie a un lien fort avec la Suisse
de Yoann Graber

Explosion de joie de la Nati après l'arrêt de Sommer en 2021:

1 / 14
Explosion de joie de la Nati après l'arrêt de Sommer
Le 28 juin 2021, Yann Sommer (au centre) a stoppé le cinquième penalty de l'équipe de France qui a été frappé par la star Kylian Mbappé. Envoyant la Suisse en quart de finale.
source: keystone
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le Mondial 2026 a réveillé un trauma que je croyais oublié
Je pensais qu’on avait tourné la page de 2010. Puis, à 2h17 du matin, au lendemain du lancement de la Coupe du monde, un bruit venu de la rue m'a brutalement rappelé qu'il existe des traumatismes dont on ne guérit jamais vraiment.
Jeudi soir, je suis allée faire un petit tour en ville pour prendre la température de ce Mondial fraîchement lancé. Et soyons honnêtes, à Lausanne, l'ambiance était… fraîche, justement. Pas exactement à l'émeute footballistique.
L’article