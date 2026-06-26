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Le Canada imite la Norvège et se fait dégommer

Le Canada imite la Norvège et se fait dégommer Après le «Viking Row» des supporters norvégiens, les Canadiens ont tenté de lancer leur propre célébration. Une histoire de canoë imaginaire, de coups de ...
N'est pas un tonitruant Viking qui veut.Image: watson

Le Canada imite la Norvège et se fait dégommer

Après le «Viking Row» des supporters norvégiens, les Canadiens ont tenté de lancer leur propre célébration. Une histoire de canoë imaginaire, de coups de pagaie... et d'un soutien assez peu solide sur les réseaux sociaux.
26.06.2026, 20:4526.06.2026, 20:45
Margaux Habert
Margaux Habert

Il y a des phénomènes auxquels personne ne semble pouvoir échapper pendant cette Coupe du monde. Comme avec les supporters norvégiens et leur désormais célèbre Viking Row. Envieux d'un tel succès, les Canadiens?

En tout cas, ils ont décidé qu'il était temps pour eux de monter à bord d'un... canoë imaginaire, dans un geste et des cris qui rappellent étrangement le coup de rame des Norvégiens.

Les Norvégiens ont contaminé la planète

Dans plusieurs vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, des supporters canadiens miment ainsi un équipage pagayant à l'unisson, clin d'œil à l'un des symboles de leur pays.

@thegistsports THE CANADIANS ARE OUTSIDE!!!! 🇨🇦⚽️ #fifaworldcup #fifaworldcup2026 #menssports #lesrouges ♬ original sound - The GIST

Sur le papier, pourquoi pas. Sauf qu'en plus des Norvégiens, le geste rappelle aussi furieusement celui d'un footballeur dans les années 2000.

Ainsi, bien avant que les supporters canadiens ne sortent leurs pagaies imaginaires, Marama Vahirua avait déjà fait de ce geste sa marque de fabrique. L'ancien attaquant d'origine tahitienne célébrait déjà ses buts en s'asseyant sur la pelouse pour mimer une pirogue polynésienne.

Vidéo: YouTube/DoF2FooT { Flavien Bories }

Les internautes, eux, ont surtout comparé la version canadienne au Viking Row norvégien… dans une version un peu moins tonique ou impressionnante.

@infomatix_112

♬ original sound - etcusrdfz9a

Et ils ne se sont pas montrés particulièrement tendres pour le faire remarquer, comme en témoignent ces commentaires lus sur les réseaux sociaux:

«Ils ont commandé leur célébration sur Temu.»
«Il faut s'entraîner. Salutations de Norvège.»
«Embarrassant.»
«Les Norvégiens ont un drakkar. Les Canadiens, un canoë.»

Sans parler de celles et ceux qui font remarquer qu'à ramer uniquement d'un côté, on finit par tourner en rond. Internet, dans toute sa délicatesse.

Est-on surpris par ce rejet? Spoiler: non

Il faut dire que le défi était de taille. En quelques jours à peine, le Viking Row est devenu l'une des images les plus marquantes de cette Coupe du monde. Des milliers de personnes ont repris la célébration dans les tribunes, les fan zones, les rues de New York ou de Miami, mais aussi dans des écoles, des maisons de retraite et même avec des supporters d'autres sélections.

Face à un tel raz-de-marée, difficile de rivaliser. Après, un drakkar versus un canoë, on aurait pu se douter que ça allait mal finir.

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source: sda / andre penner
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